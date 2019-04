Das bringt der Samstag

Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.19

Berliner Rapmusiker Capital Bra startet in Mannheim seine Tournee

MANNHEIM (dpa) - Der Berliner Rapmusiker Capital Bra («Cherry Lady») startet am Samstag (20.30 Uhr) in Mannheim seine Tournee.



Bis Anfang Mai sind rund 20 Auftritte in Deutschland geplant, außerdem gastiert er in Wien und Zürich. Das Gastspiel im Mannheimer Maimarktclub ist nach Angaben des Veranstalters ausverkauft. Capital Bra gilt als derzeit wohl erfolgreichster Rapmusiker in Deutschland.

Deutsche Handballer können sich für die EM 2020 qualifizieren

HALLE/WESTFALEN (dpa) - Die deutschen Handballer können am Samstag (14.00 Uhr/ZDF) die Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 perfekt machen.



Im Spiel gegen Polen in Halle/Westfalen reicht der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop schon ein Remis, um das Ticket für die Endrunde im kommenden Januar in Schweden, Norwegen und Österreich zu lösen. Das Hinspiel in Polen hatte die DHB-Auswahl am vergangenen Mittwoch souverän mit 26:18 gewonnen.

Borussia Dortmund will im Titelrennen der Bundesliga vorlegen

BERLIN (dpa) - Borussia Dortmund will nach dem Verlust der Tabellenführung an Bayern München am Samstag zumindest für eine Nacht wieder am deutschen Fußball-Rekordmeister vorbeiziehen.



Der Tabellenzweite erwartet am 29. Bundesliga-Spieltag im Abendspiel Mainz 05 und würde mit einem Sieg die erst am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf geforderten Bayern überholen.

Vettel will die Pole für das 1000. Formel-1-Rennen

SHANGHAI (dpa) - Sebastian Vettel will am Samstag (8.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) die Pole Position für das 1000. Rennen in der Formel-1-Geschichte holen.



Der viermalige Weltmeister aus Heppenheim muss sich allerdings auf einige Konkurrenz einstellen: Neben seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc gehören die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas zu den Topkandidaten auf den besten Startplatz für das Rennen am Sonntag.