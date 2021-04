Das bringt der Montag

Bund und Länder beraten über Lockerungen für Geimpfte

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder kommen am Montagnachmittag (15.00 Uhr) für einen Impfgipfel zusammen. Bei der Videokonferenz wird im Mittelpunkt stehen, welche Corona-Beschränkungen für Geimpfte und Genesene wegfallen könnten. Anschließend ist eine Pressekonferenz mit der Kanzlerin geplant. Einem Eckpunktepapier von Samstag zufolge ist die Bundesregierung der Auffassung, dass es für vollständig gegen Covid-19 Geimpfte und für Genesene gewisse Ausnahmen von den geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen geben soll.

Steinmeier trifft Macron im Pariser Élyséepalast

PARIS: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Montag (13.15 Uhr) in Paris seinen französischen Kollegen Emmanuel Macron im Élyséepalast treffen. Später ist eine Gesprächsrunde mit Vertretern der französischen Zivilgesellschaft vorgesehen. Es ist erst die zweite Auslandsreise Steinmeiers seit Beginn der Corona-Pandemie. Im vergangenen September hatte er sich bei einem eintägigen Besuch in Mailand mit seinem italienischen Kollegen Sergio Mattarella getroffen.

Nobelpreis-Gipfel sucht nach Schritten in nachhaltigere Zukunft

STOCKHOLM: Die Nobelstiftung versammelt am Montag (ab 9.15 Uhr) Nobelpreisträger sowie andere Spitzenkräfte aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur zu einem virtuellen Gipfel zur Zukunft der Erde. Bei dem ersten Nobelpreis-Gipfel «Unser Planet, unsere Zukunft» soll drei Tage lang nach Schritten gesucht werden, mit denen die Welt noch in diesem Jahrzehnt in eine nachhaltigere und wohlhabendere Zukunft für alle geführt werden kann. Wenige Tage nach dem Online-Klimagipfel von US-Präsident Joe Biden geht es darum, Maßnahmen im Kampf gegen Klimakrise und Artenverlust zu koordinieren.

Nuklearkatastrophe von Tschernobyl jährt sich zum 35. Mal

MOSKAU: Die Ukraine gedenkt am Montag der Opfer der verheerenden Explosion im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl am 26. April 1986. Größere Veranstaltungen zum 35. Jahrestag sind wegen der Corona-Pandemie aber nicht geplant. Das Unglück gilt als die größte Atomkatastrophe der zivilen Nutzung der Kernkraft. Es gab Tausende Tote und Verletzte. Landstriche um die Atomruine wurden gesperrt. Ungeachtet der Katastrophe ist eine Abkehr von der Atomenergie aber weder in der Ukraine noch im Nachbarland Russland je ein größeres Thema gewesen.

Prozess gegen Demirtas und 107 weitere Angeklagte beginnt in Türkei

ISTANBUL: Im Zusammenhang mit den sogenannten Kobane-Protesten von 2014 beginnt am Montag in Ankara ein Prozess gegen den inhaftierten pro-kurdischen Oppositionspolitiker Selahattin Demirtas und 107 weitere Angeklagte. In der mehr als 3000 Seiten langen Anklageschrift werden den Beschuldigten nach Anwaltsangaben unter anderem «Zerstörung der Einheit des Staates und Integrität des Landes» und 37 Mal Totschlag vorgeworfen. Demirtas ist ehemaliger Vorsitzender der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP.

Kramp-Karrenbauer zu Besuch bei der Marine in Wilhelmshaven

WILHELMSHAVEN: Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird am Montag (ab 9.30 Uhr) zum Truppenbesuch bei der Marine in Wilhelmshaven erwartet. Dort informiert sie sich über Arbeit, Aufgaben und Ausstattung der Einsatzflottille 2, zu der Fregatten, Einsatzgruppenversorger und Flottentanker der Marine gehören. Kramp-Karrenbauer geht auch an Bord der Fregatte «Sachsen-Anhalt», die Mitte Mai in Dienst gestellt wird. Diese ist das neueste Kriegsschiff der Bundeswehr. Zudem sind Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten geplant.

Bundesamt gibt Zahlen zu Geburten, Toten und Hochzeiten bekannt

WIESBADEN: Das soziale Leben heruntergefahren, Kontakte eingeschränkt und die Lebensplanung womöglich komplett über den Haufen geworfen: Die Corona-Pandemie hat bereits tiefe Spuren im Leben der Menschen hinterlassen. Immer wieder lässt sich das auch an Zahlen ablesen. Wie etwa hat sich im Corona-Jahr 2020 die Zahl der Geburten, der Todesfälle und der Hochzeiten in Deutschland entwickelt? Darüber will das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden Auskunft geben.

Pfleger wegen Tötung eines Patienten vor Gericht

MÖNCHENGLADBACH: Ein früherer Pfleger einer psychiatrischen Klinik steht von Montag (09.15 Uhr) an wegen Totschlags vor dem Landgericht Mönchengladbach. Der Angeklagte soll drei Jahre zuvor einen psychisch kranken älteren Patienten mit einer Überdosis Beruhigungsmittel getötet haben. Laut Anklage war der examinierte Pfleger in der Klinik in Viersen in der Tatnacht allein zuständig für den Patienten. Der 64-jährige Deutsche soll dem Patienten ohne Rücksprache mit dem Arzt mehrfach die Mittel gegeben haben.

Mädchen zum Sex angeboten - Prozess gegen Freund der Mutter startet

SCHWEINFURT: Ein Mann soll das Kind seiner Freundin mehrfach sexuell missbraucht und anderen Männern gegen Geld zum Sex angeboten haben: Von Montag (08.30 Uhr) an muss sich der 49-Jährige vor dem Landgericht Schweinfurt wegen Zwangsprostitution und schweren Kindesmissbrauchs verantworten. Angeklagt ist auch die Mutter des minderjährigen Mädchens - sie wird aber in einem gesonderten Verfahren vor Gericht stehen. Die 39-Jährige soll ihr Kind nicht geschützt, sondern die Übergriffe ihres Partners gebilligt haben.

«Reise ins Ungewisse»: 11. Warnemünder Sandwelt wird eröffnet

WARNEMÜNDE: Im Pier7 am Passagierkai in Warnemünde wird am Montag (10.00 Uhr) die 11. Sandskulpturenausstellung eröffnet. Das Motto der diesjährigen Warnemünder Sandwelt mit ihren riesigen Figuren von Seefahrern, Entdeckern und Abenteurern lautet «Reise ins Ungewisse». Künstler aus verschiedenen Ländern haben die Ausstellung geschaffen, der Besuch ist kostenlos. Damit die Sandfiguren in hoher Qualität zum Leben erweckt werden und ein halbes Jahr lang Wind und Wetter ohne Makel überstehen können, wurde extra ein spezieller Sand aus einer Grube im brandenburgischen Niederlehme an die Ostsee geliefert.

Ligaprimus Bochum will Vorsprung in Darmstadt weiter ausbauen

DÜSSELDORF: Der VfL Bochum kann am Montagabend einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg machen. Der Spitzenreiter (60 Punkte) der 2. Fußball-Bundesliga ist beim SV Darmstadt 98 (20.30 Uhr/Sky) zu Gast und will den Abstand zu den am Wochenende sieglosen Verfolgern Greuther Fürth (54 Punkte) und Hamburger SV (51) vergrößern. Am Montagabend findet mit der Partie Karlsruher SC gegen Erzgebirge Aue (18.30 Uhr/Sky) unter anderem das erste von insgesamt vier Nachholspielen der Liga in dieser Woche statt.