Das bringt der Montag

Urteil in Prozess gegen Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy erwartet

PARIS: Im spektakulären Prozess gegen Frankreichs ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy soll am Montag (13.30 Uhr) in Paris das Urteil verkündet werden. Der 66-Jährige muss sich mit zwei weiteren Beschuldigten wegen mutmaßlicher Bestechung und unerlaubter Einflussnahme verantworten. Sarkozy soll 2014 über seinen Anwalt Thierry Herzog von dem hohen Juristen Gilbert Azibert Ermittlungsgeheimnisse erhalten haben. Im Kern gefährdete dieses Verhalten die Unabhängigkeit der Justiz, so die Anklage.

UN-Geberkonferenz: Milliarden sollen Hungersnot im Jemen abwenden

GENF: Bei einer Geberkonferenz für das Bürgerkriegsland Jemen wollen die Vereinten Nationen an diesem Montag Spenden in Milliardenhöhe sammeln. Um eine Hungersnot noch abzuwenden seien 3,85 Milliarden Dollar (3,15 Mio Euro) nötig, sagte der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock. Im vergangenen Jahr hatten die UN Bedarf von 3,3 Milliarden Dollar angemeldet, davon kamen aber nur 56 Prozent zusammen. Hilfsorganisationen hätten die Essensverteilung reduzieren müssen. In dem ohnehin verarmten Land herrscht seit 2014 ein Bürgerkrieg.

Friseure in Deutschland öffnen wieder

BERLIN: Nach zweieinhalb Monaten im Corona-Lockdown dürfen am Montag bundesweit die Friseure wieder öffnen. Sie mussten seit dem 16. Dezember geschlossen bleiben, damals begann der harte Lockdown. In einigen Bundesländern öffnen zudem auch andere Einrichtungen, darunter sind etwa Gartenmärkte, Blumenläden, Fußpflegesalons oder Fahrschulen.

Tschechien verschärft Lockdown - Kontrollen an Bezirksgrenzen

PRAG: In Tschechien gilt von Montag an ein deutlich härterer Corona-Lockdown. Die Menschen dürfen ihren jeweiligen Bezirk für drei Wochen nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Erlaubt bleiben Fahrten zur Arbeit, zum Arzt und zu Behörden, wenn schriftliche Nachweise erbracht werden. Die 77 Bezirke entsprechen in ihrer Größe den Landkreisen in Deutschland. Mehr als 25.000 Polizisten und bis zu 5000 Soldaten sollen die Einhaltung der strikten Maßnahmen kontrollieren. Bei Missachtung drohen Geldstrafen von umgerechnet mehr als 400 Euro.

Österreich entscheidet über weitere Schritte in der Corona-Krise

WIEN: Drei Wochen nach Öffnung aller Geschäfte in Österreich entscheidet die Regierung in Wien am Montag über weitere Maßnahmen. Im Raum stand zuletzt der Neustart der Gastronomie und Hotellerie noch vor Ostern. Allerdings hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag die Entwicklung bei der Zahl der Neuinfektionen als «besorgniserregende Trendwende» bezeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich aktuell bei etwa 160. Am Sonntag waren binnen 24 Stunden mehr als 2100 Fälle verzeichnet worden, ein Sonntags-Rekord für 2021.

Corona-Lockerungen in Dänemark - Viele Geschäfte wieder offen

KOPENHAGEN: Im nördlichsten deutschen Nachbarland Dänemark dürfen die meisten Einzelhändler ab Montag wieder Kunden in ihren Geschäften begrüßen. Nach mehr als zwei Monaten der Schließung im Kampf gegen die Coronavirus-Ausbreitung dürfen Läden mit einer Fläche von weniger als 5000 Quadratmetern wieder öffnen, sofern sie nicht in einem Einkaufszentrum liegen. Auch größere Läden dürfen ihre Türen wieder öffnen, allerdings streng begrenzt. Kunden müssen hier vorab eine Zeit zum Einkaufen buchen.

Golden Globes werden vergeben - Helena Zengel im Rennen um Filmpreise

BEVERLY HILLS/NEW YORK: In wenigen Stunden werden in Beverly Hills und in New York die Gewinner der Golden-Globe-Preise bekanntgegeben. Die Trophäen in 25 Film- und Fernseh-Kategorien werden am Sonntagabend (Ortszeit/MEZ Montag 2.00 Uhr) zum 78. Mal verliehen. Die glänzenden Weltkugeln der Hollywood Foreign Press Association (HFPA), dem Verband der Auslandspresse, sind nach den Oscars Hollywoods bedeutendste Filmpreise.

DOSB bezieht Stellung zu Vorwürfen der Olympia-Initiative Rhein-Ruhr

FRANKFURT/MAIN: Die Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes will sich am Montag (11.00 Uhr) zum Vorwurf der Initiative Rhein-Ruhr äußern, bei der geplanten Olympia-Bewerbung für 2032 nicht genügend Unterstützung geleistet zu haben. Der Dachverband hatte diese Anschuldigung zurückgewiesen und betont, dass alle Schritte von DOSB und der privaten Initiative ausnahmslos abgestimmt gewesen seien.

Handball-Bundestrainer nominiert Aufgebot für Olympia-Qualifikation

DORTMUND: Bundestrainer Alfred Gislason nominiert an diesem Montag (11.00 Uhr) das Aufgebot der deutschen Handballer für die Olympia-Qualifikation vom 12. bis 14. März in Berlin. Erwartet wird dabei die Rückkehr einiger Leistungsträger wie Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek oder Fabian Wiede, die bei der verpatzten Weltmeisterschaft in Ägypten gefehlt hatten. Bei dem Vierer-Turnier mit dem WM-Zweiten Schweden, dem EM-Vierten Slowenien und Algerien werden zwei Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio vergeben.

105. Stadtderby: FC St. Pauli empfängt Hamburger SV am Millerntor

HAMBURG: Erstmals ohne Zuschauer stehen sich der FC St. Pauli und der HSV am Montag (20.30 Uhr/Sky) im 105. Hamburger Stadtderby gegenüber. Um die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückzuerobern, benötigt der HSV im Millerntor-Stadion einen Sieg. Allerdings haben die Kiezkicker ihre vergangenen vier Punktspiele allesamt gewonnen, während das Team von Trainer Daniel Thioune zuletzt nur eine von fünf Partien für sich entscheiden konnten.

Deutsche Snowboard-Asse greifen bei WM in Rogla gleich nach Gold

ROGLA: Das deutsche Snowboard-Team hofft zum Auftakt der alpinen WM im slowenischen Rogla auf mindestens eine Medaille. Titelverteidigerin Selina Jörg gehört im Parallel-Riesenslalom an diesem Montag (14.00 Uhr/ARD-Stream und Eurosport2) zu den Topfavoritinnen. Auch der Gesamtweltcup-Führenden Ramona Hofmeister werden gute Chancen auf Edelmetall eingeräumt. Bei den Männern ruhen die deutschen Hoffnungen vor allem auf Stefan Baumeister, der bei der WM in Park City (USA) vor zwei Jahren zweimal zu Bronze gerast war.