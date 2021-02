Das bringt der Montag

Eurogruppe berät wirtschaftliche Lage nach dem ersten Corona-Jahr

BRÜSSEL: Der erhoffte wirtschaftliche Neustart nach der Corona-Krise beschäftigt am Montag (15.00 Uhr) die Eurogruppe. Die Finanzminister der 19 Staaten mit der gemeinsamen Währung beraten über die jüngste Konjunkturprognose der EU-Kommission. Diese sagt voraus, dass die Wirtschaft im Euroraum ab dem zweiten Quartal wieder zulegt. Dieses und nächstes Jahr soll jeweils 3,8 Prozent Wachstum erreicht werden. Thema ist zudem die Lage europäischer Unternehmen. Befürchtet wird, dass die Pandemie die Zahl der Firmenpleiten steigen lässt.

Okonjo-Iweala aus Nigeria soll neue WTO-Chefin werden

GENF: Die Welthandelsorganisation (WTO) will am Montag in Genf die Ökonomin und Entwicklungsexpertin Ngozi Okonjo-Iweala aus Nigeria zur neuen Generaldirektorin ernennen. Dazu treffen die Botschafter der 164 Mitgliedsländer am Nachmittag online zusammen. Die Ernennung der 66-Jährigen gilt als Formsache: bis auf die USA hatten sich schon im Oktober alle Länder für sie ausgesprochen. Unter US-Präsident Joe Biden gaben die USA ihren Widerstand vergangene Woche auf. Okonjo-Iweala war 25 Jahre lang bei der Weltbank in Washington.

Ehemann heimtückisch umgebracht? - Urteil gegen 67-Jährige erwartet

CHEMNITZ: Im Chemnitzer Mordprozess um den Tod eines Mannes vor fast 18 Jahren sollen am Montag (11.00 Uhr) Plädoyers und Urteil gesprochen werden. Angeklagt ist die heute 67 Jahre alte, damalige Ehefrau. Deren Tochter hatte die Mordermittlungen voriges Jahr durch einen heimlichen Gesprächsmitschnitt ins Rollen gebracht. Die Anklage wirft der Frau vor, ihren alkoholkranken Ehemann heimtückisch und aus Habgier getötet zu haben, indem sie ihm Schlafmittel ins Essen gemischt und Desinfektionsmittel eingeflößt habe. Sie bestreitet das.

Rosenmontag im Lockdown - Karnevalsumzüge fallen aus

KÖLN/DÜSSELDORF: Die Karnevalisten stellen sich auf einen traurigen Rosenmontag ein: Wegen der Corona-Pandemie fallen die großen Umzüge aus. In Düsseldorf und Mainz geschah das zuletzt 2016, als die Züge aus Sorge vor orkanartigen Böen abgesagt wurden. In Köln gibt es einen kleinen Ersatz: Ab 14 Uhr zeigt das WDR Fernsehen einen Zug im Mini-Format, eine Inszenierung des Stockpuppentheaters Hänneschen. Dafür wurde in der Wagenbauhalle des Festkomitees Kölner Karneval eine 32 Meter lange Kulisse der Kölner Altstadt aufgebaut.

Club-Weltmeister FC Bayern gegen Bielefeld wieder im Liga-Alltag

MÜNCHEN: Für Club-Weltmeister FC Bayern geht es am Montag (20.30 Uhr) wieder in der Fußball-Bundesliga weiter. Vier Tage nach dem Gewinn des Titels in Katar wollen die Münchner ihre Erfolgsserie im Heimspiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld fortsetzen. «Es ist in Doha gut gelaufen für uns. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den Abstand in der Tabelle so halten. Jeder Spieltag mit diesem Abstand ist ein guter Spieltag», sagte Trainer Hansi Flick.

Ski-Stars Shiffrin und Vlhova Favoritinnen bei WM-Kombination

CORTINA D'AMPEZZO: Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo gehen am Montag mit den Kombinationen der Damen und Herren weiter. Beide Wettbewerbe hätten bereits vergangene Woche ausgetragen werden sollen, wurden dann aber witterungsbedingt verschoben. Bei den Damen zählen US-Star Mikaela Shiffrin und die slowakische Gesamtweltcup-Führende Petra Vlhova bei dem Event mit Super-G und Slalom zu den Favoritinnen. Eine deutsche Starterin ist nicht dabei.

Viertelfinale bei den Australian Open wird komplettiert

MELBOURNE: Bei den Australian Open der Tennisprofis werden an diesem Montag (Beginn 1.00 Uhr MEZ/Eurosport) die restlichen Achtelfinals ausgetragen. Ins Viertelfinale wollen unter anderen der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien und die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien. Nachdem der Hamburger Alexander Zverev bereits am Sonntag ins Viertelfinale eingezogen war, sind am achten Turniertag in Melbourne keine deutschen Profis mehr im Einsatz.