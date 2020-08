Das bringt der Montag

Schuljahr startet in drei weiteren Bundesländern

BERLIN: Drei weitere Bundesländer starten unter Corona-Bedingungen am Montag ins neue Schuljahr: In Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland wird nach dem Ende der Sommerferien der Unterricht in den Klassenräumen wieder aufgenommen. Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) riet Erstklässlern und ihren Eltern trotz Einschulung in Corona-Zeiten zur Gelassenheit. Am Dienstag werden die Erstklässler in diesen Ländern eingeschult.

Biden vor Nominierung - Parteitag der US-Demokraten beginnt

WASHINGTON: Weniger als drei Monate vor der US-Wahl beginnt am Montag der Parteitag der Demokraten, bei dem Joe Biden offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden soll. Die viertägige Veranstaltung findet wegen der Corona-Pandemie weitgehend online statt und nicht wie ursprünglich geplant mit Tausenden Delegierten und Zehntausenden Gästen in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin.

Zweiter Prozess-Anlauf im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach

KÖLN: Im zweiten Anlauf soll am Montag (9.15 Uhr) am Landgericht Köln über die Vorwürfe gegen einen zentralen Verdächtigen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach verhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den 43-Jährigen unter anderem, seine 2017 geborene Tochter immer wieder sexuell missbraucht zu haben.

Bushido drangsaliert? - Berliner Clanchef und Brüder vor Gericht

BERLIN: Unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Montag (10.30 Uhr) ein mit Spannung erwarteter Prozess am Berliner Landgericht gegen den Chef eines arabischstämmigen Clans und drei seiner Brüder. Arafat A.-Ch. (44) werden Straftaten zum Nachteil des Rappers Bushido wie versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue zur Last gelegt.

Erste Gremiensitzungen der Parteien nach der Sommerpause

BERLIN: Die CDU-Spitze schaltet sich am Montag erstmals nach der Sommerpause wieder zu einer digitalen Sitzung zusammen. Zunächst berät das Parteipräsidium (09.00 Uhr), dann der Vorstand (11.00 Uhr). Ein Thema dürfte die Entwicklung der Corona-Pandemie sein.

Top-V-Mann sagt vor Amri-Untersuchungsausschuss in NRW aus

DÜSSELDORF: Der Top-V-Mann im Umfeld des islamistischen Attentäters Anis Amri wird am Montag vor dem Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags aussagen. Das bestätigten Parlamentskreise der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann mit dem Decknamen «Murat Cem» werde audiovisuell von einem unbekannten Ort zugeschaltet.

Israelische Kampfflugzeuge in Nörvenich erwartet

NÖRVENICH: Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe werden am Montag am Fliegerhorst Nörvenich im Kreis Düren erwartet. Die Jets reisen unter anderem für gemeinsame Militärübungen mit der Bundeswehr nach Deutschland an. Darüber hinaus ist ein symbolträchtiges Erinnern geplant.

USA und Russland setzen in Wien Gespräche über atomare Abrüstung fort

WIEN: Die USA und Russland setzen am Montag ihren Dialog über atomare Abrüstung fort. Dazu treffen sich in Wien zum zweiten Mal der US-Sonderbeauftragte für Abrüstungsfragen, Marshall Billingslea, und der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow.

NRW-Innenminister stellt Lagebild zu Clan-Kriminalität vor

DÜSSELDORF: Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) stellt am Montag (12.00 Uhr) ein Lagebild zur Clan-Kriminalität vor. Das bevölkerungsreichste Bundesland hatte im vergangenen Jahr erstmals einen solchen Überblick präsentiert - er soll nun aktualisiert werden.

Borussia Dortmund legt Bilanz vor - Verlust durch Corona erwartet

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will am Montag (12.00 Uhr) bei seiner Bilanz-Pressekonferenz erläutern, wie schwer ihn die Corona-Pandemie finanziell getroffen hat. Der an der Börse notierte Club hatte bereits Ende Juni mitgeteilt, dass er für das Geschäftsjahr 2019/20 einen Verlust von rund 45 Millionen Euro erwartet.

Grundsteinlegung für Archiv des Filmmuseums

POTSDAM: Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) will am Montag (10.00 Uhr) in der Medienstadt Babelsberg den symbolischen Grundstein für das Archiv des Filmmuseums legen. In dem Gebäude mit 6300 Quadratmetern Nutzfläche sollen in zwei Jahren die umfangreichen Sammlungen des Filmmuseums zur Film- und Kinogeschichte seit 1912 untergebracht werden.

Jubiläumsshow im Live-Stream: 60 Jahre Beatles in Hamburg

HAMBURG: Vor 60 Jahren standen die Beatles das erste Mal in Hamburg auf der Bühne - unter dem Motto «Stream & Shout» erinnert ein Festival am Montag (21.00 Uhr) an den Beginn ihrer außergewöhnlichen Karriere. Im Club «Indra» im Stadtteil St. Pauli sollen laut Veranstalter in einer zweistündigen Show Hits der Beatles von der Musikerin Stefanie Hempel gemeinsam mit ihrer Band auf die Bühne gebracht werden. Wegen der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung im Internet, unter anderem auf der Webseite des NDR, per Live-Stream übertragen.

Inter Mailand und Donezk ermitteln zweiten Europa-League-Finalisten

DÜSSELDORF: Inter Mailand und Schachtjor Donezk ermitteln am Montagabend in Düsseldorf (21.00 Uhr) den zweiten Finalisten der Europa League. Beide starteten eigentlich in der Champions League in den Europacup und stiegen als Gruppendritter ab.

Fan-Initiative «Unser Fußball» übergibt Erklärung an DFB und DFL

FRANKFURT/MAIN: Die Fan-Initiative «Unser Fußball» übergibt am Montag in Frankfurt/Main ihre Erklärung zur geforderten Reform des Profigeschäfts an DFB und DFL. Beim Deutschen Fußball-Bund will Präsident Fritz Keller um 14.00 Uhr im Beisein von Medienvertretern das Papier entgegennehmen. Danach ist ein Gespräch mit dem Verbandsboss und Vertretern von «Unser Fußball» geplant.