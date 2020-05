Das bringt der Montag

Maas berät mit Urlaubsländern über Öffnung für Touristen

BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will am Montag (13.00 Uhr) mit seinen Kollegen aus beliebten Urlaubsländern der Deutschen darüber beraten, wie die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie nach und nach gelockert werden können. Zu der Videokonferenz sind Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien eingeladen.

Regeln für Gastgewerbe werden weiter gelockert

BERLIN: Das Gastgewerbe kann zumindest ein bisschen aufatmen. Weitere Bundesländer heben am Montag die Öffnungsverbote für Restaurants, Cafés, Hotels und andere Einrichtungen auf. Der Branchenverband Dehoga kritisierte aber uneinheitliche Regelungen, sowohl in den unterschiedlichen Bundesländern wie auch auf Landesebene.

Corona-Kabinett berät nach Infektionen über Lage in Schlachthöfen

BERLIN: Das Corona-Kabinett der Bundesregierung berät am Montag über Konsequenzen aus den Coronavirus-Ausbrüchen in deutschen Schlachtbetrieben. Im Brennpunkt steht dabei der Umgang mit saisonalen Arbeitskräften aus dem Ausland, nachdem die Fleischindustrie wegen prekärer Arbeits- und Unterkunftsbedingungen seit vielen Jahren in der Kritik steht.

Seehofer und Söder besuchen deutsch-österreichische Grenze

FREILASSING: Mitten in der Debatte über Sinn und Zweck der Corona-Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich will sich Bundesinnenminister Horst Seehofer am Montag (14.30 Uhr) am bayerischen Übergang Freilassing ein Bild von der Situation machen. Begleitet wird er von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landesinnenminister Joachim Herrmann (alle CSU). Gerade im direkten Grenzgebiet hatten die seit Wochen geltenden Kontrollen zur Pandemie-Bekämpfung die Menschen sehr verärgert.

Brandenburger AfD-Landtagsfraktion berät über Kalbitz als Chef

Potsdam (dpa) - Nach Aufhebung der AfD-Mitgliedschaft des Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz durch die Bundesparteispitze berät die Landtagsfraktion, ob er dennoch an ihrer Spitze bleiben kann. In einer Sondersitzung am Montag in Potsdam will die Fraktion nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Änderung der Geschäftsordnung prüfen.

Geopolitik statt Corona-Krise bei Auftakt der WHO-Jahrestagung

GENF: Mitten in der Coronavirus-Pandemie entbrennt bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein geopolitischer Streit. Es geht um die Frage, ob Taiwan bei der Jahresversammlung der Organisation ab Montag als Beobachter teilnehmen darf. China betrachtet die Insel als abtrünnige Provinz und blockiert dies seit drei Jahren. Entsprechende Resolutionen dürften Initiativen zur Bewältigung der Corona-Krise zum Auftakt der zweitägigen virtuellen Tagung am Montagmittag zunächst verdrängen.

Sportlich und politisch brisant: Werder gegen Leverkusen am Montag

BREMEN: Im ersten Montagabendspiel nach der Fortsetzung der Bundesliga-Saison will Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg holen. Trainer Florian Kohfeldt bezeichnete die Partie um 20.30 Uhr als «Riesenchance», um den Rückstand auf den Relegationsplatz zu verkürzen. Leverkusen kann als Tabellenfünfter mit einem Sieg bis auf einen Punkt an RB Leipzig auf dem Champions-League-Rang vier heranrücken.

Irische Fluggesellschaft Ryanair präsentiert Jahresabschluss

DUBLIN: Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair stellt am Montag ihre Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Der Blick zurück dürfte weitaus angenehmer sein als die Aussichten für das laufende Jahr. Ryanair hatte kürzlich angekündigt, wegen der Corona-Krise bei Piloten und dem Kabinenpersonal bis zu 3000 Stellen abzubauen.