Das bringt der Montag

Vielerorts Lockerungen in Corona-Krise - Parteien beraten in Berlin

BERLIN: In mehreren Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Bayern werden die Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus am Montag weiter gelockert. Große Geschäfte dürfen wieder öffnen, Beschränkungen für Gastronomie oder im Sport werden gelockert, weitere Schüler kehren an die Schulen zurück. In Berlin beraten die Gremien mehrerer Bundesparteien. Um 9.00 Uhr schaltet sich die CDU-Spitze zusammen. Bei der Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel und dem weiteren engsten Führungszirkel der CDU dürfte auch der jüngste Anstieg der Ansteckungsrate eine Rolle spielen.

Merkel will sich bei Gesundheitsamt für Corona-Arbeit bedanken

HALBERSTADT: Das Gesundheitsamt im Harz erwartet am Montag ein besonderes Dankeschön. Am Nachmittag (14.00 Uhr) will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern der Behörde telefonieren, um sich für deren Arbeit in der Corona-Pandemie zu bedanken. Damit wolle sie stellvertretend Dank an alle Beschäftigten der Gesundheitsbehörden ausdrücken, hieß es. Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Landrat Martin Skiebe (beide CDU) wollen sich zuschalten.

Frankreich lockert schrittweise strenge Ausgangsbeschränkungen

PARIS: In Frankreich werden ab Montag die strengen Ausgangsbeschränkungen schrittweise gelockert. Die Menschen im Land dürfen wieder ohne Passierschein und triftigen Grund vor die Tür gehen, Sport oder Spaziergänge sind nicht mehr örtlich und zeitlich begrenzt. Die Geschäfte sollen wieder öffnen, Restaurants und Bars bleiben aber zu. Die Schulen öffnen schrittweise für einige Jahrgänge. Im Nah- und Fernverkehr gilt Maskenpflicht. Auch die Einreisebeschränkungen bleiben noch mindestens bis 15. Juni bestehen.

EU und Großbritannien verhandeln wieder über Handelsabkommen

BRÜSSEL: Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden versuchen Großbritannien und die Europäische Union ab Montag erneut, auf dem Weg zu einem Handelsabkommen nach dem Brexit voranzukommen. Die dritte Runde soll sich in täglichen Videokonferenzen über die ganze Woche bis Freitag erstrecken. Die bisherigen Verhandlungen haben aus Sicht beider Seiten kaum Fortschritte erbracht. Bundesaußenminister Heiko Maas warnte vor dem wachsenden Risiko eines harten Bruchs.

Debatte über Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr beginnt

BERLIN: Das Verteidigungsministerium stößt eine im Koalitionsvertrag vereinbarte Debatte über die umstrittene Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr an. Der Parlamentarische Staatssekretär Peter Tauber lädt dazu am Montag (13.00 Uhr) Experten, Vertreter der Zivilgesellschaft und Mitglieder aller Bundestagsfraktionen zur Diskussion. Generalinspekteur Eberhard Zorn, ranghöchster Soldat der Bundeswehr, liefert eine militärische Betrachtung der Drohnenfrage.

Zahlen zu Gewalt an Kindern werden vorgestellt

BERLIN: Wie oft werden Kinder als Opfer von Gewalt erfasst? Zu diesem Thema wird am Montag (10.00) die Polizeiliche Kriminalstatistik mit den Zahlen für 2019 in Berlin vorgestellt. Dazu werden unter anderem BKA-Präsident Holger Münch und der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm-Rörig, erwartet. Rörig sagte dem Nachrichtenmagazin «Spiegel», Missbrauchsabbildungen im Internet seien «Bestseller» und begehrtes Gut für Pädokriminelle. Das dürfe nicht zugelassen werden.

Sender und TV-Produzenten diskutieren über Wiederaufnahme von Drehs

KÖLN: Angesichts des Abbruchs und der Verschiebung vieler Fernseh-Dreharbeiten wegen der Corona-Krise kommt die TV-Branche zusammen, um über eine mögliche Wiederaufnahme zu sprechen. Am Montag (10.00) treffen sich Vertreter der TV-Branche zu einem «Runden Tisch» bei einer Videokonferenz. Erwartet werden viele Produzenten und hochrangige Vertreter öffentlich-rechtlicher und privater Sender wie zum Beispiel ZDF-Intendant Thomas Bellut.

Gesellschaft für deutsche Sprache gibt beliebteste Babynamen bekannt

WIESBADEN: Welche Vornamen haben Eltern ihren Neugeborenen 2019 am häufigsten gegeben? Die neue Rangliste der beliebtesten Babynamen soll am Montag (10.00 Uhr) in Wiesbaden bekannt gegeben werden. Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat dafür wieder umfassendes Material von Standesämtern ausgewertet. Auf der gemeinsamen Top-Ten-Liste von Erst- und Zweitnamen hatten 2018 Marie und Paul vorne gelegen. Auf den weiteren Plätzen folgten Sophie und Maria sowie Alexander und Maximilian.

DFB-Präsidium berät über Termine für 3. Liga, Pokal und Frauen-Liga

FRANKFURT/MAIN: Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes berät an diesem Montag (15.30 Uhr) über die Rahmenterminkalender für die Fortsetzung der 3. Liga, des DFB-Pokals und der Frauen-Bundesliga. Vorbehaltlich einer Erlaubnis durch die Politik sollen am Montag die neuen Termine für alle drei vom DFB veranstalteten Wettbewerbe verkündet werden. In der 3. Liga stehen noch elf Spieltage aus, in der Frauen-Bundesliga sind noch sechs komplette Spieltage zu absolvieren.