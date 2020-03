Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 16.03.20

Kampf gegen Coronavirus: Schulen und Kitas machen dicht

BERLIN: Im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus werden von Montag an deutschlandweit Tausende Schulen und Kitas geschlossen. Die Anordnungen gelten in den meisten Bundesländern bis zum Ende der Osterferien. Betroffen sind Millionen Menschen: Bundesweit gibt es 2,8 Millionen Grundschüler, in Tageseinrichtungen und Horten werden 3,7 Millionen Kinder betreut. Die wochenlange Schließung stellt Eltern und Arbeitgeber vor beispiellose Probleme.

Eurogruppe will Folgen der Coronavirus-Epidemie kontern

BRÜSSEL: Die Finanzminister der Eurogruppe wollen am Montag in einer Videokonferenz (15.00 Uhr) über ein umfassendes Krisenpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie beraten. Dies hatte Eurogruppenchef Mario Centeno am Wochenende angekündigt. Die Videokonferenz ersetzt ein Ministertreffen in Brüssel, das wegen der Reisebeschränkungen abgesagt wurde. Centeno erklärte auf Twitter, der Großteil der ersten Gegenmaßnahmen liege in den Hauptstädten.

US-Präsidentschaftsrennen: Erste TV-Debatte Bidens mit Sanders

WASHINGTON: Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten treffen Ex-Vizepräsident Joe Biden und Senator Bernie Sanders erstmals in einer TV-Debatte direkt aufeinander. Schauplatz der Zweierdebatte am Sonntagabend (20.00 Uhr Ortszeit/2.00 Uhr MEZ am Montag) ist das Studio des Senders CNN in Washington. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus findet die Veranstaltung ohne Studiopublikum statt. Sie wurde außerdem von Phoenix (Arizona) in die US-Hauptstadt verlegt, um unnötige Reisen zu vermeiden.

Umweltministerin stellt deutsche Klimabilanz für 2019 vor

BERLIN: Deutschlands Fortschritte und Probleme beim Klimaschutz im vergangenen Jahr stellt Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Montag (10.00 Uhr) in Berlin vor. Die Tendenz haben Experten bereits errechnet: Demnach ist der Treibhausgas-Ausstoß überraschend deutlich zurückgegangen. Hauptgrund war, dass mehr Strom aus Wind, Sonne und anderen erneuerbaren Energien gewonnen wurde und weniger aus Kohlekraftwerken. Außerdem sank der Stromverbrauch.

Stahlkonzern Salzgitter stellt Bilanz für 2019 vor

SALZGITTER/HANNOVER: Nach einem Geschäftsjahr mit vielen Unwägbarkeiten stellt der Stahlkonzern Salzgitter am Montag (10.00 Uhr) die Bilanz für 2019 vor. Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann und Finanzvorstand Burkhard Becker wollen in Hannover die wichtigsten Zahlen in einer schwierigen Marktlage erläutern und einen Ausblick geben. Im Januar hatte der Konzern die eigene Ergebnisprognose angesichts einmaliger Abschreibungen nach unten angepasst.

Entscheidung in Lyon im Missbrauchs-Prozess gegen Ex-Priester

LYON: Im Missbrauchsprozess gegen einen ehemaligen Priester will ein Gericht in Lyon am Montag (10.00 Uhr) seine Entscheidung verkünden. Der bekannte Ex-Priester Bernard Preynat soll in den 1980er Jahren Dutzende Kinder sexuell missbraucht haben. Dem aus dem Berlinale-Spielfilm «Grâce à Dieu» bekannten Preynat war bereits im vergangenen Sommer der Klerikerstatus entzogen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte mindestens acht Jahre Gefängnis gefordert.

Profi-Fußball berät über Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie

FRANKFURT/MAIN: Die Vertreter der 36 Profivereine beraten am Montag auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den weiteren Saisonverlauf in der 1. und 2. Bundesliga. Bei der Krisensitzung in einem Frankfurter Flughafen-Hotel sollen verschiedene sportliche und wirtschaftliche Szenarien diskutiert werden. Ein Abbruch der Saison wird dabei aber nicht erwartet.

Handball-Bundesliga berät in Telefonkonferenz über Corona-Krise

STUTTGART: Die Verantwortlichen der 18 Handball-Bundesligisten beraten am Montagmorgen (11.00 Uhr) in einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie der wirtschaftliche Schaden für die Clubs abgemildert werden kann. Ein Abbruch der Saison wird am Montag aber nicht beschlossen. Der Spielbetrieb in der Bundesliga setzt aktuell bis mindestens Ende April aus.