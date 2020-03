Das bringt der Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 09/03/2020

Griechischer Premier und Merkel bei Wirtschaftskonferenz erwartet

Berlin (dpa) - Mitten in der Migrationskrise werden der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag bei einer Wirtschaftskonferenz erwartet. Bei der deutsch-griechischen Tagung in Berlin soll es am Mittag Reden von Mitsotakis und Merkel geben. Ein Ziel der Konferenz ist es, mehr deutsche Investoren nach Griechenland zu locken. Merkel und Mitsotakis dürften aber auch auf die angespannte Lage an der türkisch-griechischen Grenze eingehen.

Erdogan berät mit von der Leyen und Michel über Flüchtlingsabkommen

BRÜSSEL: Mitten im Streit mit der EU um Migranten an der Grenze zu Griechenland kommt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag zu Gesprächen nach Brüssel. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel dürften bei dem Treffen (18.00 Uhr) darauf dringen, dass die Türkei sich wieder an das gemeinsame Flüchtlingsabkommen von 2016 hält. Erdogan wiederum dürfte weitere Finanzhilfen fordern.

«Ein Präzendenzfall»: Asyl für lesbische Frauen aus Uganda?

MÜNCHEN/KAMPALA: Dürfen lesbische Frauen nach Uganda abgeschoben werden - auch wenn ihnen dort Gewalt droht? Darüber verhandelt am Montag (10.00 Uhr) der Bayerische Verwaltungsgerichtshof. Die Richter müssen über den Asylantrag einer 1979 geborenen, lesbischen Frau entscheiden, die angibt, in ihrer Heimat Gewalt und Bedrohung fürchten zu müssen.

Prozess zum Flug MH17 beginnt

AMSTERDAM: Nach jahrelangen Ermittlungen beginnt am Montag (10.00 Uhr) in Badhoevedorp bei Amsterdam der Strafprozess um den Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine. Dabei waren im Juli 2014 alle 298 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Angeklagt wegen 298-fachen Mordes sind drei Russen und ein Ukrainer. Die prorussischen Rebellen müssen aber keine Auslieferung von Russland befürchten - deshalb wird der Prozess voraussichtlich in ihrer Abwesenheit über die Bühne gehen.

Daniel Hope und Beethoven: Stargeiger stellt Pläne vor

BONN: Stargeiger Daniel Hope hat ein neues Amt übernommen. Der Musiker ist nun Präsident des Vereins Beethoven-Haus in Bonn. Am Montag stellt er sich und seine Pläne vor. Seine Vorgängerin auf dem Posten war die Bratschistin Tabea Zimmermann. Hope ist auch Musikvermittler und Autor eines Konzertführers. Außerdem moderiert er Radiosendungen. In diesem Jahr wird der 250. Geburtstag Beethovens gefeiert.

Commonwealth-Messe wohl letzter Termin von Harry und Meghan

LONDON: Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) werden gemeinsam mit der Queen am Montag (16 Uhr MEZ) an einer Messe anlässlich des Commonwealth-Tages in London teilnehmen. Es wird voraussichtlich der letzte Termin des Paares als sogenannte Senior Royals sein. Offiziell geben sie ihre royalen Pflichten Ende März auf. Die beiden behalten aber viele Schirmherrschaften in Bereichen, die ihnen am Herzen liegen. So wird sich Meghan weiter für Frauen-Förderung einsetzen und Harry für kriegsversehrte Soldaten.

Sommermärchen-Prozess beginnt wohl ohne DFB-Angeklagte

BELLINZONA: Im Prozess um dubiose Geldflüsse rund um die WM 2006 müssen sich von Montag (9.00 Uhr) an auch drei Ex-Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass weder die früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger (74) und Wolfgang Niersbach (69) noch der ehemalige DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt (70) zum Prozessauftakt in der Schweiz erscheinen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus findet die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.