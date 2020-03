Das bringt der Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 02/03/2020

Merkel lädt zum Integrationsgipfel ins Kanzleramt

BERLIN: Migrantenverbände und weitere Repräsentanten der Zivilgesellschaft, Kirchenvertreter und Politiker treffen sich an diesem Montag (12.30 Uhr) zum 11. Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt. Schon vor dem offiziellen Start wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Integrationsbeauftragte Annette Widmann-Mauz (CDU) mit rund 60 Vertretern von Migrantenorganisationen ein Gespräch zum rassistischen Anschlag von Hanau führen (10.30 Uhr).

Treffen der Kandidaten für CDU-Vorsitz

BERLIN: Die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz treffen sich am Montagabend in Berlin, um das weitere Vorgehen bis zur Wahl auf einem Sonderparteitag am 25. April zu erörtern. Neben der Absprache über Auftritte der Kandidaten dürfte es auch um den Umgang von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Ex-Umweltminister Norbert Röttgen miteinander gehen.

Knapper Ausgang bei Parlamentswahl in Israel erwartet

JERUSALEM: Israel wählt am Montag ein neues Parlament - bereits zum dritten Mal binnen eines Jahres. Rund 6,5 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Auch diese Wahl könnte wieder ohne Regierungsmehrheit enden, es wird bereits über eine vierte Abstimmung spekuliert.

Erster bestätigter Coronavirus-Fall in Berlin - Senatorin informiert

BERLIN: In Berlin ist erstmals das Coronavirus bei einer Person nachgewiesen worden. Der zuständige Amtsarzt hat mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen begonnen. Am Montag will Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci um 12 Uhr die Presse über den Fall und das weitere Vorgehen informieren, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung mit.

Bischöfe treffen sich zu Vollversammlung in Mainz - Wahl am Dienstag

MAINZ: Mit einem Eröffnungsgottesdienst im Mainzer Dom beginnt an diesem Montag (18.30 Uhr) die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Die Predigt hält der scheidende Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Münchener Kardinal Reinhard Marx. Die Wahl von dessen Nachfolger am Dienstag gilt über die Personalentscheidung hinaus als Signal für den künftigen Kurs der katholischen Kirche in ihrem vorsichtig eingeleiteten Reformprozess.

Thüringer CDU-Fraktion sortiert sich neu - ohne Mohring an der Spitze

ERFURT: Noch vor der geplanten Ministerpräsidentenwahl will die Thüringer CDU-Fraktion am Montag (10.00 Uhr) eine neue Führung wählen. Der bisherige Fraktionschef Mike Mohring kandidiert bei der Vorstandswahl nicht noch einmal. Auch sein bisheriger Stellvertreter Michael Heym, der mit seiner Forderung nach Gesprächen mit der AfD Schlagzeilen machte, tritt nicht erneut an.

Vatikan gibt Einblick in ehemaliges Geheimarchiv zu Pius XII.

ROM: Der Vatikan öffnet am Montag (8.30 Uhr) seine Archive über die weltpolitisch brisante Zeit von Papst Pius XII.. Forscher aus aller Welt erhalten in Rom Einblicke in Millionen von Dokumenten unter anderem im Vatikanischen Apostolischen Archiv. Es trug bis 2019 den Namen Geheimarchiv.

EU und Briten beginnen Verhandlungen über künftige Beziehung

BRÜSSEL: Die Europäische Union und ihr Ex-Mitglied Großbritannien beginnen am Montag (14.00 Uhr) in Brüssel die Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen. In den vergangenen Tagen hatten beide Seiten ihre jeweiligen Leitlinien für die Gespräche beschlossen. Verhandlungsführer sind Michel Barnier für die EU und Brexit-Minister David Frost für die Briten.

OECD legt neuen Konjunkturbericht vor

PARIS: Die Industriestaaten-Organisation OECD will am Montag (11.00 Uhr) in Paris einen internationalen Konjunkturüberblick veröffentlichen. Dabei sollen die Folgen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus berücksichtigt werden, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vorab mitteilte.

Rüstungskonzern Rheinmetall legt Zahlen vor

DÜSSELDORF: Die Krise der Autobranche bekommt Rheinmetall bereits seit einiger Zeit deutlich zu spüren - dafür ging es im Rüstungsbereich zuletzt dank steigender Ausgaben vieler Länder fürs Militär stetig bergauf. Am Montag (7.30 Uhr) will der Konzern vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorlegen.

Im Tarifstreit bei McDonalds und Co. muss der Schlichter helfen

MÜNCHEN: Im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und den Arbeitgebern der Systemgastronomie soll am Montag ein Schlichter helfen. Ab 10.30 Uhr muss Harald Wanhöfer, Präsident des Landesarbeitsgerichts München, ausloten, wie die bisher weit voneinander entfernten Positionen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern miteinander in Einklang gebracht werden können.

Vereinbarung zur Neubaustrecke Dresden-Prag

DRESDEN: In einer Stunde per Bahn von Dresden nach Prag - das soll mit der Neubaustrecke zwischen der sächsischen Landeshauptstadt und der tschechischen Hauptstadt künftig möglich sein. Bis dahin dürften aber noch einige Jahre vergehen. An diesem Montag (11.00 Uhr) wollen das Bundesverkehrsministerium, die Deutsche Bahn, der Freistaat Sachsen sowie das tschechische Verkehrsministerium weitere Schritte für das Großvorhaben vereinbaren.

Filmbranche verabschiedet sich von Regisseur Joseph Vilsmaier

MÜNCHEN: Die Filmbranche verabschiedet sich am Montag (12.30 Uhr) von dem Regisseur und Kameramann Joseph Vilsmaier. Familie, Freunde und Weggefährten sind zu einer Trauerfeier in der katholischen Kirche St. Michael in der Münchner Innenstadt geladen. Die Beisetzung soll später im engsten Familienkreis stattfinden.

Deutsche Riesenslalom-Fahrer wollen in Hinterstoder überzeugen

HINTERSTODER: Nach den verpatzten Super-G- und Kombinations-Rennen wollen die deutschen Skirennfahrer in Hinterstoder im Riesenslalom überzeugen. Der DSV setzt bei dem Rennen am Montag (09.30/12.30 Uhr/BR und Eurosport) auf den von einem Infekt wiedergenesenen Stefan Luitz sowie Alexander Schmid.