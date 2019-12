Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.19

Putin gibt umstrittene Krim-Brücke für Zugverkehr frei

TAMAN (dpa) - Auf Russlands längster Brücke gibt Präsident Wladimir Putin am Montag den Bahnverkehr zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim frei. Der Autobahnteil der umstrittenen Brücke auf die Krim, die Russland 2014 trotz internationalem Protest annektiert hatte, war bereits voriges Jahr eröffnet worden. Nach mehr als vier Jahren Bauzeit für die Gleise sollen nun auch die ersten Züge vom russischen Kernland auf die Halbinsel rollen.

Streiks behindern weiter den Schienenverkehr in Frankreich

PARIS (dpa) - Kurz vor Weihnachten wollen Mitarbeiter der französischen Bahn ihren Streik gegen die Rentenreform fortsetzen. Reisende müssen sich deshalb auch am Montag auf erhebliche Behinderungen in Nah- und Fernverkehr einstellen. Betroffen sind auch Fernverbindungen von und nach Deutschland. Die Proteste und Streiks gegen die geplante Rentenreform der Mitte-Regierung dauern seit rund zweieinhalb Wochen an.

Chinas Staatschef empfängt hohen Besuch aus Japan und Südkorea

PEKING (dpa) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfängt am Montag Südkoreas Präsidenten Moon Jae In und Japans Regierungschef Shinzo Abe jeweils zu getrennten Gesprächen in Peking. Im Mittelpunkt stehen die bilateralen Beziehungen, regionale Fragen und der Atomkonflikt mit Nordkorea. Moon und Abe setzen ihre Gespräche am Dienstag bei einem Dreier-Treffen gemeinsam mit Chinas Regierungschef Li Keqiang in der südwestchinesischen Metropole Chengdu fort.

Sprung ins Achtelfinale möglich: Kurz bei Darts-WM gegen Humphries

LONDON (dpa) - Der deutsche Darts-Spieler Nico Kurz peilt als Debütant den Sprung ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft in London an. Am Montag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) trifft der 22-Jährige aus Hanau auf den Engländer Luke Humphries, der wie Kurz ein ungesetzter Spieler ist.