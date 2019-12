Written by: Redaktion DER FARANG | 16/12/2019

Bund und Länder setzen Verhandlungen zu Klimapaket fort

BERLIN (dpa) - Vertreter von Bund und Ländern kommen am Montag erneut zu Verhandlungen über das Klimapaket zusammen. Eine Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses soll ausloten, ob bei strittigen Punkten Kompromisse möglich sind. Der Bundesrat hatte bei Steuergesetzen des Klimapakets der Bundesregierung sein Veto eingelegt.

SPD verkündet Votum zur Regierungsbildung in Sachsen

DRESDEN (dpa) - Sachsens SPD verkündet an diesem Montag (16.15 Uhr) das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung zur Bildung einer gemeinsamen Regierung mit CDU und Grünen. Landesvorsitzender und Wirtschaftsminister Martin Dulig will das Ergebnis am Nachmittag in Dresden präsentieren. Erwartet wird eine breite Zustimmung. Bis Sonntagabend kurz vor Mitternacht konnten die sächsischen Sozialdemokraten ihr Votum für das sogenannte Kenia-Bündnis abgeben.

Spitzentreffen im Kanzleramt zur Einwanderung von Fachkräften

BERLIN (dpa) - Bundesregierung, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften kommen am Montag (17.00 Uhr) im Kanzleramt zu einem Spitzentreffen zur Einwanderung von Fachkräften zusammen. Dabei geht es darum, wie das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz schnell wirken kann. Das Gesetz tritt am 1. März 2020 in Kraft. Bei dem Treffen wollen die Regierung, Verbände und Institutionen eine Absichtserklärung unterzeichnen.

Freilassung von Jens Söring erwartet

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Deutsche Jens Söring wird nach Angaben seiner Unterstützer voraussichtlich am Montag aus der Auslieferungshaft freikommen. Es sei noch unklar, ob Söring, der mehr als drei Jahrzehnte in Haft war, nach seiner Entlassung direkt zum Flughafen nach Washington gefahren werde oder es noch eine Zwischenstation gebe, sagte ein Sprecher des Freundeskreises von Söring am Sonntag. Der 53-Jährige werde am Dienstag voraussichtlich um die Mittagszeit herum am Frankfurter Flughafen eintreffen.

Streiks in Frankreich halten zu Wochenbeginn an

PARIS (dpa) - Auch zu Beginn der Woche sollen in Frankreich die Streiks gegen die geplante Rentenreform fortgesetzt werden. Vor allem in Paris muss wieder mit massiven Behinderungen im Nahverkehr gerechnet werden. Auf Twitter gab der Pariser Verkehrsbetrieb RATP bekannt, dass am Montag 8 Metro-Linien geschlossen bleiben; die anderen sollen nur teilweise und nur zu den Stoßzeiten fahren. Starke Einschränkungen gibt es ebenfalls bei der S-Bahn RER mit nur wenigen Linien morgens und am frühen Abend. Der Verkehr mit Bussen sei zu 50 Prozent gesichert, Trams sollten in fast normaler Taktung fahren.

Musterverfahren von VW-Investoren zur Dieselaffäre geht weiter

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Am Braunschweiger Oberlandesgericht (OLG) steht am Montag (10.00 Uhr) die nächste Verhandlung im Musterverfahren von VW-Investoren zum Dieselskandal an. Die Anleger werfen dem Management des Konzerns und der Porsche-Dachgesellschaft PSE vor, sie zu spät über die finanziellen Risiken der im September 2015 bekanntgewordenen Abgasmanipulationen informiert zu haben. Eine entsprechende Ad-hoc-Mitteilung sei nicht rechtzeitig herausgegeben worden - Volkswagen-Aktien verloren stark an Wert.

Neue Runde im Streit um Hitzepausen bei Playmobil-Hersteller

NÜRNBERG (dpa) - Der Streit um Hitzepausen beim Playmobil-Hersteller Geobra Brandstätter geht am Montag (14.00 Uhr) vor dem Nürnberger Arbeitsgericht in die nächste Runde. Das Unternehmen will den Ausschluss von acht Betriebsräten wegen grober Pflichtverletzung erwirken, weil sie im Sommer 2018 eigenmächtig und ohne Beschluss zu Hitzepausen aufgerufen haben sollen. Bisherige Güteverhandlungen blieben ohne Erfolg.

EU-Minister beraten Fischfangquoten für die Nordsee

BRÜSSEL (dpa) - Die Fischfangquoten für die Nordsee 2020 stehen im Mittelpunkt der Beratungen von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und ihren EU-Kollegen in Brüssel am Montag und Dienstag. Wie jedes Jahr im Dezember wird ausgehandelt, wie viel Fisch gefangen werden darf und wie sich die Mengen verteilen. Dabei suchen die Minister die Balance zwischen der Erholung schon stark ausgedünnter Fischbestände und den wirtschaftlichen Nöten der Fischer. Mit Ergebnissen der immer äußerst schwierigen Verhandlungen wird erst am Dienstag gerechnet.

Festakt zum Beginn des Beethoven-Jubiläumsjahres

BONN (dpa) - Mit einem Festakt beginnt am Montag (20.00 Uhr) in Bonn das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) eröffnet das Festjahr. Die Feiern dauern bis zum 250. Geburtstag des in Bonn geborenen Komponisten am 17. Dezember 2020. Deutschlandweit sind in dieser Zeit rund 1.000 Konzerte, Opernaufführungen, Ausstellungen und Konferenzen geplant.

Urteil wegen Kampfhundeattacke auf Teenager erwartet

HEIDELBERG (dpa) - Ein halbes Jahr nach der Attacke zweier Kampfhunde auf einen Teenager will das Landgericht Heidelberg am Montag (10.00) sein Urteil verkünden. Durch den Angriff auf einem Feld bei Leimen war der heute 16-Jährige sehr schwer verletzt worden - im Gesicht, am Arm und am Hinterkopf. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat er es einem Zufall zu verdanken, dass er noch lebt. Vor der Jugendkammer mussten sich dafür drei junge Männer verantworten.

Auslosung in der Champions League und Europa League in Nyon Foto-aktuell

NYON (dpa) - In der Zentrale der Europäischen Fußball-Union in Nyon werden am Montag (ab 12.00 Uhr/Eurosport, Sky Sport News HD und DAZN) das Achtelfinale der Champions League sowie die Zwischenrunde der Europa League ausgelost. In der Königsklasse warten der FC Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund auf ihre Gegner, eine Klasse tiefer Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg.