Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.01.21 | Überblick

Biden leistet Amtseid als US-Präsident

WASHINGTON: Der künftige US-Präsident Joe Biden will am Mittwoch in Washington seinen Amtseid ablegen und Donald Trump im Weißen Haus ablösen. Kamala Harris wird als erste Vizepräsidentin in der Geschichte des Landes vereidigt. Traditionell wird die Zeremonie an der Westseite des US-Kapitols um 12.00 Uhr (Ortszeit/18.00 Uhr MEZ) abgehalten.

Kabinett beschließt Ende des Kükentötens - Digitale Grüne Woche

BERLIN: Das millionenfache Töten männlicher Küken in der deutschen Legehennenhaltung soll ab Anfang 2022 verboten sein. Das sehen Gesetzespläne von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) vor, die das Kabinett am Mittwoch (9.30) auf den Weg bringen soll. Dann sollen Verfahren auf breiter Front einsetzbar sein, um das Geschlecht im Ei zu erkennen und männliche Küken gar nicht erst schlüpfen zu lassen. Ab Anfang 2024 sollen dafür nur noch Methoden erlaubt sein, die zu einem früheren Zeitpunkt beim Brüten der Eier funktionieren. Das soll Schmerzen für das Embryo vermeiden.

Bundesgericht entscheidet über Alternative zur Gesundheitskarte

KASSEL/TRIER/DORTMUND: Über den Anspruch auf eine Alternative zur elektronischen Gesundheitskarte entscheidet an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) das Bundessozialgericht in Kassel. Verhandelt werden dort zwei Verfahren aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Kläger fordern, dass sie statt der Chipkarte von ihrer Krankenkassen einen Nachweis aus Papier erhalten, den sie beim Arzt vorlegen können.

Prozess wegen Sabotage auf ICE-Schnellfahrstrecke beginnt

WIESBADEN: Zehn Monate nach der Sabotage an Bahngleisen auf der ICE-Schnellfahrstrecke Frankfurt-Köln beginnt an diesem Mittwoch (09.00) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 52-Jährigen vor dem Wiesbadener Landgericht versuchten Mord und einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr vor.

23-Jähriger wegen Totschlags durch Raserei vor Gericht

INGOLSTADT: Wegen Totschlags durch Raserei auf der Autobahn muss sich ab Mittwoch (9.15 Uhr) ein 23-Jähriger vor dem Ingolstädter Landgericht verantworten. Der Mann soll im Oktober 2019 bei Manching nahe Ingolstadt mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug auf der Überholspur mit weit mehr als 200 Stundenkilometern in einen vorausfahrenden Wagen gerast sein. Der 22 Jahre alte Fahrer des gerammten Wagens hatte keine Überlebenschance und starb noch vor Ort.

Mord vor 27 Jahren: Urteil in Dortmund wird erwartet

DORTMUND: Mehr als 27 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin in Dortmund könnte das Dortmunder Schwurgericht am Mittwoch (ab 9.15 Uhr) das Urteil gegen den mutmaßlichen Mörder sprechen. Der 56-jährige Mann war im Sommer 2018 festgenommen worden. Zuvor hatten DNA-Analysen von Tatortspuren die Polizei auf die Spur des mehrfach vorbestraften Gewalttäters gebracht. Seit Ende 2018 wird dem Mann wegen Mordes der Prozess gemacht. Er bestreitet die Tat.

Prozess gegen Berliner Clanchef: Rapper Bushido zum 14. Mal als Zeuge

BERLIN: Im Prozess gegen einen Berliner Clanchef und drei seiner Brüder wird der Rapper Bushido am Mittwoch (9.30 Uhr) zum 14. Mal als Zeuge gehört. Das Berliner Landgericht verhandelt seit rund fünf Monaten. Es geht um Straftaten zum Nachteil des Musikers. Hauptangeklagter ist der Ex-Geschäftspartner von Bushido. Die Anklage wirft dem 44-jährigen Arafat A.-Ch. Freiheitsberaubung, Beleidigung, versuchte schwere räuberische Erpressung, Nötigung und gefährliche Körperverletzung vor.

Prozess gegen Berliner Rapper Fler geht mit Zeugenaussagen weiter

BERLIN: Der Prozess gegen den Berliner Rapper Fler wird am Mittwoch (9.00 Uhr) fortgesetzt. Der 38-jährige Musiker muss sich vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten unter anderem wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, versuchter Nötigung und Fahrens ohne Führerschein verantworten.

Abstiegsduell zwischen Schalke und Köln - Bayern-Derby in Augsburg

BERLIN: In der Fußball-Bundesliga steht am Mittwoch ein brisantes Abstiegsderby an. Der FC Schalke 04 als Tabellenletzter empfängt den Drittletzten 1. FC Köln (18.30 Uhr/Sky). Vor den letzten Spielen der Hinrunde steht der FC Bayern München bereits als Hinrunden-Erster fest. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick tritt beim heimschwachen FC Augsburg an (20.30 Uhr). Das zuletzt zweimal nacheinander sieglose RB Leipzig empfängt den 1. FC Union Berlin (20.30 Uhr), der mit dem Selbstvertrauen des späten Sieges gegen Bayer Leverkusen anreist.