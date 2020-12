Das bringt der Mittwoch

Harter Lockdown startet: Öffentliches Leben wird heruntergefahren

BERLIN: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie beginnt am Mittwoch (00.00 Uhr) ein harter Lockdown in Deutschland. Bundesweit muss der Einzelhandel schließen, Ausnahmen gelten nur für Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken. Schul- und Kita-Kinder sollen nach Möglichkeit zuhause betreut werden. Ziel ist es, die Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich zu senken.

Urteil im «Charlie Hebdo»-Prozess in Paris erwartet

PARIS: Im Prozess um den islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin «Charlie Hebdo» soll am Mittwoch (16 Uhr) das Urteil fallen. Seit Anfang September stehen in Paris elf mutmaßliche Helfer der Terrorserie vom Januar 2015 vor Gericht. Drei weitere Angeklagte sind flüchtig. Die Staatsanwaltschaft forderte in der vergangenen Woche lange Haftstrafen - von fünf Jahren bis lebenslänglich. Wegen der Corona-Pandemie war der Prozess rund einen Monat lang unterbrochen worden.

Bundestag startet in letzte Sitzungswoche des Jahres

BERLIN: Der Bundestag startet am Mittwoch (13.00 Uhr) in seine letzte Sitzungswoche des Jahres. Zum Auftakt wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Regierungsbefragung den Abgeordneten eine Stunde lang Rede und Antwort stehen. Ein zentrales Thema dürfte dabei der Kurs der Bundesregierung in der Corona-Pandemie sein. Am Mittwoch beginnt der zweite strenge Lockdown seit Beginn der Krise mit der Schließung des Einzelhandels bis auf Geschäfte für den täglichen Bedarf sowie der weitgehenden Schließung von Schulen und Kitas.

Bundesregierung will Konsequenzen aus Wirecard-Skandal beschließen

BERLIN: Die Bundesregierung will Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal ziehen und Schwachstellen bei der Bilanzkontrolle beseitigen. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Dabei geht es vor allem darum, wie komplexe internationale Firmenkonstrukte wirksamer kontrolliert werden können. Unter anderem soll die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mehr Befugnisse bekommen.

Konjunktur und Haushaltslage: Eurogruppe berät über Corona-Krise

BRÜSSEL: Die unsichere wirtschaftliche Lage in der Corona-Krise beschäftigt am Mittwoch (14.00 Uhr) die Eurogruppe bei ihrer letzten Sitzung des Jahres. Die Finanzminister beraten die Haushaltslage der 19 Staaten der Eurozone und die wirtschaftlichen Empfehlungen der EU-Kommission für das kommende Jahr.

Kabinett befasst sich mit Polizistentattoos und Mietspiegeln

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Mittwoch (9.30 Uhr) gesetzliche Regelungen für den Umgang mit Tätowierungen bei Polizisten und Soldaten beschließen. Danach kann das Tragen von sichtbaren Tätowierungen, Schmuck oder einer bestimmten Haartracht vom Dienstherrn untersagt werden, wenn dadurch «die amtliche Funktion» eines Beamten beeinträchtigt wird, wie es im Entwurf von Innenminister Horst Seehofer (CSU) heißt. Das neue Gesetz soll ähnliche Regelungen in Verwaltungsvorschriften oder Erlassen ersetzen.

Gemeinsame Kommission berät über Atomabkommen mit dem Iran

WIEN: Spitzendiplomaten erörtern am Mittwoch die aktuellen Probleme beim Atomabkommen mit dem Iran. Das Online-Treffen der Gemeinsamen Kommission steht im Zeichen von iranischen Plänen zur Ausweitung seines Atomprogramms. Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten darauf unlängst tief besorgt reagiert. Das vom Parlament in Teheran beschlossene Gesetz würde in allen Punkten gegen das Wiener Atomabkommen verstoßen. Außerdem wollen die Diplomaten ein Online-Ministertreffen vorbereiten, das in nächster Zeit stattfinden soll.

Nach einem Jahrzehnt Streit über Postbank-Übernahme: Urteil erwartet

KÖLN: Im Streit über die Postbank-Übernahme könnte an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) am Oberlandesgericht Köln ein Urteil gesprochen werden. Kleinaktionäre fordern von der Deutschen Bank Entschädigung, weil das Frankfurter Institut ihnen bei der 2012 abgeschlossenen Übernahme der früheren Post-Tochter zu wenig Geld gezahlt haben soll. Die Deutsche Bank bestreitet das.

Fed-Beschlüsse: Corona-Krise setzt US-Notenbank unter Druck

WASHINGTON: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bestimmt inmitten einer erneuten Corona-Welle ihren weiteren geldpolitischen Kurs. Am Leitzins, der bereits in einer ultraniedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent liegt, dürfte sich am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) nichts ändern. Allerdings könnte die Fed angesichts der anhaltend starken Belastung der US-Wirtschaft durch die Pandemie Anpassungen an ihren milliardenschweren Wertpapierkäufen zur Stützung der Konjunktur vornehmen. Viele Ökonomen erwarten zumindest, dass die Notenbank mehr Klarheit über den künftigen Verlauf des Programms geben wird.

Thüringer Verfassungsgericht entscheidet über Härtefallkommission

WEIMAR: Thüringens Verfassungsrichter wollen am Mittwoch (10.00 Uhr) ihr Urteil zu einer Klage der AfD-Landtagsfraktion gegen die Härtefallkommission des Landes fällen. Die Kommission kann für Flüchtlinge und andere Ausländer, die nach einer Behördenentscheidung eigentlich ausreisen müssten, eine Aufenthaltserlaubnis vorschlagen. Die AfD-Landtagsfraktion hat Zweifel angemeldet, ob die Kommission und ihre Zusammensetzung mit der Verfassung vereinbar seien. Thüringens höchste Richter hatten sich im Oktober in einer mehrstündigen Verhandlung mit der Arbeit der Kommission und der Klage beschäftigt.

Eröffnungsjahr des Humboldt Forums beginnt

BERLIN: Mit dem Humboldt Forum beginnt eines der zentralen deutschen Kulturprojekte im Herzen Berlins am Mittwoch (19.00 Uhr) seinen Eröffnungsreigen. Nach fast drei Jahrzehnten heftiger Auseinandersetzungen um Form und Inhalt sowie sieben Jahren Bauzeit wird das inzwischen 677 Millionen Euro teure Projekt coronabedingt zunächst nur digital eröffnet.

Filmfestival Max Ophüls Preis 2021 nur online

SAARBRÜCKEN: Die Leiter des Filmfestivals Max Ophüls Preis (MOP) werden an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) in Saarbrücken bei einer Video-Pressekonferenz Einzelheiten zur 42. Ausgabe vorstellen. Das Festival findet vom 17. bis 24. Januar 2021 ausschließlich online statt. Das MOP gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film und steht für die Entdeckung junger Talente aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Bayern gegen Wolfsburg gefordert - Schalke will Negativserie stoppen

BERLIN: Zum Abschluss des zwölften Spieltags in der Fußball-Bundesliga empfängt Rekordmeister FC Bayern München am Mittwoch den noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg. Zeitgleich muss Tabellenführer Bayer Leverkusen zum rheinischen Derby beim 1. FC Köln antreten (20.30 Uhr). Zuvor strebt der Tabellenletzte FC Schalke 04 drei Tage nach der Schock-Verletzung von Stürmer Mark Uth beim 2:2 beim FC Augsburg den ersten Liga-Sieg seit Januar an. Gegen den SC Freiburg will der Revierclub seine 27 Liga-Spiele anhaltende Negativserie beenden (18.30 Uhr).