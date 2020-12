Das bringt der Mittwoch

Ministerpräsidenten beraten erneut mit Kanzlerin Merkel

BERLIN: Die Ministerpräsidenten der Länder kommen am Mittwoch (15.00 Uhr) erneut zu einer Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen. Im Unterschied zu den letzten Beratungen dieser Art stehen dieses Mal jedoch nicht die Eindämmung der Corona-Pandemie und Beschlüsse dazu im Mittelpunkt. Vielmehr soll es um Digitalisierung, Energiewende und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft gehen. Weiteres Thema soll der Kampf gegen Rassismus und gegen Rechtsradikale sein.

Macron lädt wieder zu Hilfskonferenz für den Libanon ein

PARIS: Zum zweiten Mal im laufenden Jahr hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch (18.30 Uhr) zu einer internationalen Hilfskonferenz für den krisenerschütterten Libanon eingeladen. Die Videokonferenz soll nach Angaben aus dem französischen Präsidialamt von UN-Generalsekretär António Guterres und Macron geleitet werden.

Klimakabinett berät über Stand des Klimaschutzes in Deutschland

BERLIN: Unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berät das Klimakabinett am Mittwoch über den Stand der Anstrengungen für mehr Klimaschutz in Deutschland. Gerade die Bereiche Verkehr und Gebäude müssen aus Sicht von Experten liefern, damit mittel- und langfristige Klimaziele erreicht werden.

Mögliche Haft in Hongkong: Urteil gegen Joshua Wong erwartet

HONGKONG: Im Prozess über einen ungenehmigten Protest wird gegen den prominenten Hongkonger Aktivisten Joshua Wong am Mittwoch ein Urteil erwartet. Ihm drohen bis zu fünf Jahren Haft. Zum Auftakt der Verhandlung vor gut einer Woche hatte sich Wong schuldig bekannt, am 21. Juni des Vorjahres einen nicht genehmigten Protest vor dem Polizeipräsidium im Stadtteil Wan Chai organisiert zu haben.

Israels Regierung auf der Kippe - Parlament stimmt über Auflösung ab

JERUSALEM: Israels Regierung steht erneut auf der Kippe. Eine Abstimmung über die Auflösung des Parlaments am Mittwoch könnte ihr Ende einläuten. Die Koalition zwischen dem rechtskonservativen Likud von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dem Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Verteidigungsminister Benny Gantz besteht erst seit Mai. Ein Scheitern der Koalition würde die vierte Parlamentswahl in zwei Jahren in Israel bedeuten.

Weitere Plädoyers der Nebenklage im Halle-Prozess erwartet

MAGDEBURG: Im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle haben nach der Bundesanwaltschaft auch erste Überlebende und deren Anwälte ihre Schlussvorträge gehalten. Am 23. Prozesstag am Mittwoch (09.30 Uhr) sollen weitere Betroffene aussagen. Die Anklage hatte für den Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert.

Bar oder mit Karte? EZB legt Studie zu Bezahltrends im Euroraum vor

FRANKFURT/MAIN: Viele Deutsche sind Bargeld-Fans - das belegen Umfragen seit Jahren. Doch wie zahlen die Menschen in anderen europäischen Ländern am liebsten? Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt an diesem Mittwoch (08.00 Uhr) ihre neueste Datensammlung zum Bezahlverhalten von Verbrauchern im Euroraum vor. Die Währungshüter werfen dabei auch einen Blick auf die Frage, welchen Einfluss die Corona-Pandemie darauf hat, wenn Menschen ihre Einkäufe begleichen.

Altes Pastorenhaus wird auf Hölzern zu neuem Standort gerollt

MARTFELD: Ein fast 500 Jahre altes, wertvolles Fachwerkhaus beginnt am Mittwoch im niedersächsischen Martfeld bei Diepholz eine dreitägige Reise. Dabei kommt nach Angaben der Organisatoren eine althergebrachte Technik zum Einsatz: Das Pastorenhaus von 1535 wird auf untergelegten Rundhölzern 140 Meter weit an einen neuen Standort gerollt. Das Ziel soll am Freitag erreicht werden

BVB winkt Achtelfinal-Einzug - Leipzig braucht Sieg in Istanbul

DORTMUND/ISTANBUL: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat gute Chancen auf den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Bereits mit einem Remis in der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen den Tabellenzweiten Lazio Rom wäre der Spitzenreiter am fünften Vorrundenspieltag am Ziel.