Das bringt der Mittwoch

EU-Sondergipfel berät über Krise in Belarus

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten beraten an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) in einer außerplanmäßigen Videokonferenz über den weiteren Umgang mit der politischen Krise in Belarus (Weißrussland). Ein Thema der Gespräche soll die Frage sein, wie Präsident Alexander Lukaschenko dazu gebracht werden kann, in einen Dialog mit Opposition und Gesellschaft einzutreten. Die Außenminister der EU-Staaten hatten in Antwort auf die Polizeigewalt bei Demonstrationen bereits am vergangenen Freitag Sanktionen gegen Unterstützer Lukaschenkos auf den Weg gebracht.

Sondersitzung zur Corona-Panne: Opposition hat Fragen an Ministerin

MÜNCHEN: Nach der Corona-Testpanne bei Urlaubsrückkehrern an Bayerns Autobahnen muss die viel kritisierte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) im Landtag erneut Rede und Antwort stehen. Auf Initiative der Opposition kommt dazu mitten in der parlamentarischen Sommerpause der Gesundheitsausschuss am Mittwoch (13.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen.

Karlsruhe entscheidet über Zuschüsse für AfD-nahe Stiftung

KARLSRUHE: Die AfD will für die parteinahe Desiderius-Erasmus-Stiftung öffentliche Zuschüsse erzwingen. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht über Eilanträge der Partei entschieden, der Beschluss wird am Mittwoch (9.30 Uhr) in Karlsruhe veröffentlicht. Es geht um sogenannte Globalzuschüsse in Millionenhöhe.

Fragen an den Angeklagten - Familie Lübcke sucht Antworten

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke können an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) die Hinterbliebenen ihre Fragen an den mutmaßlichen Täter stellen. Bei der Befragung des Angeklagten Stephan Ernst können sie über ihren Anwalt offene Fragen klären.

Sechs Monate nach Anschlag - Gedenken in Hanau

HANAU: Ein halbes Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau mit neun Toten kommen Angehörige der Opfer sowie Vertreter der Stadt und Hanauer Bürger an diesem Mittwoch zu einem Gedenken auf dem Marktplatz der Stadt zusammen. Eingeladen zu der Veranstaltung hat die «Initiative 19. Februar». Als Verweis auf das Datum des Anschlags ist für 19.02 Uhr eine Schweigeminute geplant.

Schwere Folgen der Pandemie für deutsche Luftverkehrswirtschaft

BERLIN/FRANKFURT: Über die Folgen der Corona-Krise für die deutsche Luftverkehrswirtschaft berichtet an diesem Mittwoch (10.30 Uhr) der Branchenverband BDL in Berlin. Reisebeschränkungen in Folge der Pandemie hatten im März zum nahezu kompletten Zusammenbruch des internationalen Passagierverkehrs geführt - mit weitreichenden Konsequenzen für die beteiligten Fluggesellschaften, Flughäfen sowie ihre Lieferanten und Dienstleister. Im Frachtgeschäft gab es geringere Einbrüche.

Bundeskabinett befasst sich mit Wein und Lebensmittel-Siegel

BERLIN: Wein-Liebhaber sollen auf den Flaschen aus Deutschland künftig genauere geografische Angaben finden. Damit sollen die Vermarktungschancen für deutsche Winzer verbessert werden. Das Bundeskabinett beschließt am Mittwoch (9.30 Uhr) eine Reform des Weingesetzes, das deutsches Recht den seit 2012 in der EU geltenden Bestimmungen anpasst. Eine Verordnung zum neuen Lebensmittel-Siegel Nutri-Score, das eine Art leicht verständliche Nährwertbilanz mit Zucker, Fett und Salz für Verbraucher liefern soll, ist ebenfalls Thema im Kabinett

Deutsche Fischwirtschaft informiert über Konsum der Verbraucher

HAMBURG: Das Fisch-Informationszentrum stellt am Mittwoch (11.00 Uhr) in Hamburg Daten und Fakten zur deutschen Fischwirtschaft vor. Der Vorsitzende René Stahlhofen will unter anderem über den Pro-Kopf-Verbrauch und das Einkaufsverhalten der Konsumenten berichten.

Bus- und Bahnbetreiber wollen Fahrgäste zurückholen

BERLIN: Fünf Monate nach Beginn der Corona-Beschränkungen fahren die Deutschen weiterhin deutlich weniger Bus und Bahn als zuvor. Im Nahverkehr erreicht die Fahrgastzahl derzeit etwa 60 Prozent des Vorkrisenniveaus, wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen mitteilte. Für Klimaschutz und effiziente Mobilität reiche das bei weitem nicht aus, betonte der Spitzenverband. Er koordiniert eine Kampagne, mit der die Kunden zurückgeholt werden sollen. Sie soll an diesem Mittwoch in Berlin präsentiert werden.

Nach tödlicher Gleis-Attacke beginnt Gerichtsverfahren in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Rund ein Jahr nach der tödlichen Gleisattacke am Frankfurter Hauptbahnhof beginnt an diesem Mittwoch der Prozess gegen den Tatverdächtigen (9.30 Uhr). Der Mann soll einen Jungen und seine Mutter Ende Juli vergangenen Jahres vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben. Der Achtjährige kam ums Leben, die Mutter konnte sich in letzter Minute retten.

FC Bayern will gegen Olympique Lyon ins Champions-League-Finale

LISSABON: Sieben Jahre nach dem Titelgewinn in London möchte der FC Bayern München am Mittwoch (21.00 Uhr) wieder ins Endspiel der Champions League einziehen. Der deutsche Fußball-Meister trifft beim Finalturnier in Lissabon im Halbfinale auf Olympique Lyon.