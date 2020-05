Das bringt der Mittwoch

Frau mit Benzin und Zigarette getötet - Urteil gegen Ehemann erwartet

ELLWANGEN: In einem Mordprozess gegen einen Mann, der seine Ehefrau mit Benzin übergossen und angezündet haben soll, wird am Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Ellwangen in Baden-Württemberg das Urteil erwartet. Dem 48-Jährigen wird vorgeworfen, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in Gerabronn im Kreis Schwäbisch Hall mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit abgepasst zu haben. Laut Anklage soll er sie an dem Novembermorgen im vergangenen Jahr geschlagen und mit Benzin überschüttet haben.

Merkel berät mit Chefs von Wirtschafts- und Finanzorganisationen

BERLIN: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Mittwoch mit den Vorsitzenden von fünf internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen über Konsequenzen der Corona-Pandemie. Im Anschluss (18.30 Uhr) will Merkel über die Ergebnisse informieren. Internationale Organisationen rechnen wegen der Corona-Krise mit einem Absturz der Weltwirtschaft. Das trifft auch die exportstarke deutsche Wirtschaft massiv.

Maas berät mit Nachbarländern über Grenzöffnungen

BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas berät am Mittwoch mit seinen Kollegen aus den neun deutschen Nachbarländern über eine weitere Lockerung der Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Die Grenze zu Luxemburg wurde am Samstag wieder komplett geöffnet, Dänemark soll in den nächsten Tagen folgen, nach dem 15. Juni dann auch Frankreich, die Schweiz und Österreich. Wie es an den Grenzen zu Tschechien und Polen weitergeht, ist noch unklar. An den Übergängen nach Belgien und in die Niederlande waren keine Kontrollen wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden, allerdings wurde die Überwachung im 30-Kilometer-Grenzraum intensiviert.

Kabinett berät über schärfere Regeln für Fleischindustrie

Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett berät an diesem Mittwoch voraussichtlich über schärfere Regeln für die Fleischindustrie. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte zum Wochenbeginn eine entsprechende Entscheidung angekündigt. Eine definitive Bestätigung gab es bis zum Dienstagabend allerdings nicht. Nach einer Häufung von Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben stehen die Arbeitsbedingungen mit Sub-Unternehmern und Sammelunterkünften massiv in der Kritik. Heil hatte erkennen lassen, dass er eine Abschaffung von Werkverträgen in der Branche und höhere Bußgelder befürwortet.

Kabinett bringt erhöhten CO2-Preis auf den Weg - und Entlastung

BERLIN: Das Bundeskabinett bringt am Mittwoch (9.30 Uhr) den auf Drängen der Grünen erhöhten CO2-Preis für Sprit, Heizöl und Erdgas ab 2021 auf den Weg. Gleichzeitig bereitet die Bundesregierung eine Entlastung von Bürgern und Unternehmen beim Strompreis vor, denn die Einnahmen aus dem CO2-Preis sollen dazu dienen, die Umlage zur Ökostrom-Förderung zu senken. Dafür beschließt das Kabinett eine Änderung der Erneuerbare-Energien-Verordnung. Wie die EEG-Umlage, die Verbraucher mit der Stromrechnung zahlen, sich genau entwickelt, ist noch offen - ebenso wie die Entwicklung der Strompreise selbst.

EU-Kommission stellt Pläne für Natur-Vielfalt und Lebensmittel vor

BRÜSSEL: Europa soll nach dem Willen der EU-Kommission zum Vorreiter für nachhaltige Ernährung und biologische Vielfalt werden. Am Mittwoch (12.00 Uhr) legt die Brüsseler Behörde deshalb ihre Pläne für mehr biologische Vielfalt und eine umweltfreundlichere Produktion von Lebensmitteln vor. Sie sind Teil des europäischen «Green Deal» für ein klimaneutrales Europa bis 2050 und dürften sich auf die Ernährung von Millionen Verbrauchern auswirken.

Deutsche-Bank-Hauptversammlung mit umstrittenen Personalien

FRANKFURT/MAIN: Auf ungewohntem Weg haben die Aktionäre der Deutschen Bank am Mittwoch über wichtige Personalien abzustimmen. Bei der Online-Hauptversammlung (10.00 Uhr) stellen sich Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel und Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer zur Wahl in den Aufsichtsrat. Gabriel hatte Deutschlands größtes Geldhaus schon im März per Gerichtsbeschluss für das Kontrollgremium bestellt.

EU-Kommission gibt wirtschaftliche Empfehlungen an die EU-Länder

BRÜSSEL: Die EU-Kommission veröffentlicht am Mittwoch (11.00 Uhr) ihre wirtschaftspolitischen Empfehlungen an Deutschland und die übrigen EU-Staaten. Diese sind nach den Worten von Kommissionsvize Valdis Dombrovskis diesmal besonders darauf ausgerichtet, den Ländern Wege aus der Corona-Krise zu weisen. Die Empfehlungen werden allerdings häufig nicht oder nicht vollständig befolgt.

Bundessozialgericht entscheidet über Ghetto-Rente für NS-Verfolgten

KASSEL/LÜBECK: Mit der Entschädigung für die Arbeit von NS-Verfolgten befasst sich am Mittwoch (13.00 Uhr) das Bundessozialgericht. Die Kasseler Richter entscheiden, ob ein Anspruch auf eine sogenannte Ghetto-Rente auch dann besteht, wenn der Betroffene nicht in einem nationalsozialistischen Ghetto, sondern in seinem Wohnhaus lebte und für das deutsche Militär gegen eine Extraportion Essen arbeiten musste. (Aktenzeichen B 13 R 9/19 R)

Wahlen trotz Corona: Krisenland Burundi wählt Präsidenten

BUJUMBURA: Die Bürger des ostafrikanischen Burundi wählen am Mittwoch mitten in der Corona-Krise einen neuen Präsidenten und ein Parlament. Der seit 2005 regierende Staatschef Pierre Nkurunziza wurde trotz einer Verfassungsänderung von der Regierungspartei nicht erneut aufgestellt, stattdessen geht Evariste Ndayishimiye für die CNDD-FDD ins Rennen. Experten erwarten in dem autoritär geführten Staat keine freien und fairen Wahlen - internationale Wahlbeobachter wurden nicht zugelassen.

Neuer SAP-Chef Klein muss Anlegern seinen Krisenkurs erklären

WALLDORF: Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt muss SAP-Chef Christian Klein am Mittwoch (10.00 Uhr) den Aktionären bei der Hauptversammlung Rede und Antwort stehen. Der überraschende Umbau der Führungsspitze des Softwarekonzerns mitten in der Coronavirus-Krise dürfte dabei ein zentrales Thema sein. Klein führt SAP seit Anfang Mai allein, nachdem Co-Chefin Jennifer Morgan ihren Posten aufgegeben hatte und die erst ein halbes Jahr zuvor eingeführte Doppelspitze wieder abgeschafft worden war.

Eventim legt Quartalszahlen vor - Corona-Einbruch seit März

BREMEN: Die Corona-Pandemie hat das Geschäft des Ticket- und Eventkonzerns Eventim nach einem guten Jahresstart seit Mitte März stillgelegt. Wegen der geltenden Vorgaben zum Infektionsschutz sind Großveranstaltungen wie Musikfestivals und Konzerte untersagt, in Deutschland zunächst bis zum 31. August. Am Mittwoch (9.30 Uhr) legt das börsennotierte Unternehmen Quartalszahlen für die Zeit von Januar bis März 2020 vor.

Eigentümer diskutieren über Schließung des Flughafens Tegel

BERLIN: Die geplante vorübergehende Schließung des Berliner Flughafens Tegel beschäftigt am Mittwoch noch einmal Vertreter der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Bundes. Die Eigentümer der Flughafengesellschaft tagen in einer Gesellschafterversammlung per Videokonferenz. Es gebe Signale, dass es einen Konsens geben könne, hatte Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider am Montag gesagt. Er leitet auch die Gesellschafterversammlung.

Gericht verkündet Urteil nach Gülle-Tod von Bäuerin

AUGSBURG: Nach dem Gülle-Tod einer Bäuerin in Bayern verkündet das Augsburger Landgericht am Mittwoch (15.00 Uhr) das Urteil im Prozess gegen den Ehemann der Frau. Die Staatsanwaltschaft hat für den Mann eine 13 Jahre und 6 Monate lange Gefängnisstrafe wegen Totschlags gefordert, weil der Mann seine Partnerin niedergeschlagen und ihr dann Gülle ins Gesicht gekippt haben soll. Die Frau erstickte an den Fäkalien.