Das bringt der Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa) | 08/04/2020

EU-Minister uneins - Warten auf Lösung für Corona-Krisenpaket

BRÜSSEL/BERLIN: Die Verhandlungen der EU-Finanzminister um das milliardenschwere Corona-Krisenpaket haben sich in der Nacht zum Mittwoch in die Länge gezogen. Eine für den Dienstagabend vorgesehene Pressekonferenz wurde auf 10.00 Uhr am Mittwoch verschoben. Aus Verhandlungskreisen hieß es, die Arbeiten an einem Kompromiss gingen weiter, doch werde dies Zeit in Anspruch nehmen.

Wirtschaftsforscher: Corona-Krise löst schwere Rezession aus

BERLIN: Die Corona-Krise löst aus Sicht führender Wirtschaftsforschungsinstitute eine schwerwiegende Rezession in Deutschland aus. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um 4,2 Prozent schrumpfen, wie aus dem Gutachten hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Die Institute stellen das Papier am Mittwoch (10.00 Uhr) vor.

Bundesregierung will Übernahmen deutscher Firmen erschweren

BERLIN: Die Übernahme deutscher Firmen durch ausländische Investoren in strategisch wichtigen Bereichen soll erschwert werden - dazu will die Bundesregierung das Außenwirtschaftsgesetz ändern. Das Kabinett berät am Mittwoch über die Novelle, die eine schärfere Investitionskontrolle vorsieht. Am späten Vormittag (11.15 Uhr) will sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin dazu äußern.

OPCW will Schuldige von Giftgasangriffen in Syrien benennen

DEN HAAG: Zwei Jahre nach dem verheerenden Giftgas-Angriff auf das syrische Duma im Jahr 2018 will die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) die Verantwortlichen benennen. Der Bericht der OPCW-Ermittler soll am Mittwoch in Den Haag veröffentlicht werden. Im April vor zwei Jahren waren bei einer Chlorgas-Attacke auf Duma mehr als 40 Menschen getötet worden. In dem OPCW-Bericht sollen auch die Schuldigen für den Giftgas-Angriff auf die syrische Stadt Chan Scheichun mit mehr als 80 Toten im April 2017 genannt werden.