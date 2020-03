Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 04.03.20

EU-Innenminister beraten über Lage an griechisch-türkischer Grenze

Brüssel (dpa) - Die EU-Innenminister beraten am Mittwoch (17.00 Uhr) bei einem Sondertreffen über die angespannte Lage an der griechischen Grenze zur Türkei. Dabei dürften Möglichkeiten diskutiert werden, wie Athen beim Schutz der EU-Außengrenzen unterstützt werden könnte. Zudem wird erneut ein Signal der Solidarität mit Griechenland erwartet. Für Deutschland wird Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zu dem Treffen in Brüssel erwartet.

EU-Gesetz soll ehrgeiziges Klimaziel für 2050 festschreiben

BRÜSSEL: Die EU-Kommission präsentiert am Mittwoch (gegen 12.00 Uhr) ihr neues Klimagesetz. Es soll das ehrgeizige Ziel festschreiben, die Europäische Union bis 2050 «klimaneutral» zu machen, also alle Treibhausgase einzusparen oder auszugleichen. Das Gesetz ist eines der wichtigsten Vorhaben des sogenannten Green Deal von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Trauerfeier für Opfer des Hanauer Anschlags

HANAU: Zwei Wochen nach dem Anschlag von Hanau mit elf Toten wird am Mittwoch (18.00 Uhr) bei einer Trauerfeier der Opfer gedacht. Zu dem zentralen Gedenkakt werden im Congress Park Hanau unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesratspräsident Dietmar Woidke (SPD) und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erwartet. Das Programm sieht neben Ansprachen von Steinmeier, Bouffier und Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) auch Reden von Vertretern der Angehörigen vor. Rund 650 geladene Gäste sollen teilnehmen.

Bund-Länder-Treffen und Regierungserklärung zu Coronavirus

BERLIN: Angesichts der weiteren Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland kommen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Mittwoch in Berlin zusammen. Bundesminister Jens Spahn (CDU) und die Vorsitzende der Länderminister, die Berliner Senatorin Dilek Kalayci (SPD), wollen nach dem Treffen über die aktuelle Lage und das Krisenmanagement informieren (Pressekonferenz um 16.15 Uhr). Zuvor gibt Spahn im Bundestag auch eine Regierungserklärung (13.00 Uhr) dazu ab.

Studie: Kitas können wegen Personalnot kaum Aufsicht sicherstellen

DÜSSELDORF: In vielen deutschen Kindertagesstätten kann einer Studie zufolge während eines Großteils der Betreuungszeit kaum mehr die Aufsichtspflicht gewährleistet werden. Ursache sei chronischer Personalmangel. Das geht aus einer repräsentativen Befragung von fast 2800 Kita-Leitern in Deutschland hervor. Die Umfrage wird am Mittwoch (14.00 Uhr) beim Deutschen Kitaleiterkongress in Düsseldorf vorgestellt.

Bischöfe beraten über päpstliches Schreiben zur Amazonas-Synode

MAINZ: Unter Leitung des neuen Vorsitzenden Georg Bätzing berät die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz am Mittwoch in Mainz über das umstrittene Schreiben von Papst Franziskus zu den Ergebnissen der Amazonas-Synode. Zu den Ergebnissen der Beratungen will sich um 13.00 Uhr der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick als Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz äußern.

Innogy-Hauptversammlung entscheidet über Zwangsabfindung

ESSEN: Die größte Neuordnung der deutschen Energiebranche der vergangenen Jahrzehnte geht am Mittwoch (10.00 Uhr) auf die Zielgerade. Auf einer Hauptversammlung des Essener Energiekonzerns Innogy soll die Neuaufteilung der Geschäftsfelder der Branchenriesen Eon und RWE besiegelt werden. Die Hauptversammlung wird darüber abstimmen, ob die verbliebenen Minderheitsaktionäre von Innogy gegen eine Abfindungszahlung zwangsweise aus der Gesellschaft gedrängt werden. Das Ja gilt als sicher, weil Eon bereits über mindestens 90 Prozent der Innogy-Aktien verfügt.

Lego präsentiert Zahlen für 2019

BILLUND: Der dänische Spielzeughersteller Lego präsentiert am Mittwoch (10.00 Uhr) seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2019. Der Klötzchen-Bauer hatte zuletzt Umsatzeinbrüche verzeichnet und kräftig investiert, vor allem in China und Indien. Lego-Chef Niels B. Christiansen hatte angekündigt, bis zum Jahresende die Zahl der Läden weltweit auf 590 steigern zu wollen.

Bundesligisten unter sich: Bayer gegen Union, Eintracht gegen Werder

BERLIN: Am zweiten Viertelfinal-Spieltag im DFB-Pokal sind vier Fußball-Bundesligisten unter sich. An diesem Mittwoch empfängt zunächst Bayer 04 Leverkusen den 1. FC Union Berlin (18.30 Uhr/Sport1 und Sky). Die Werksmannschaft wartet seit rund 27 Jahren auf den Titelgewinn im nationalen Pokalwettbewerb. In der Liga gewann Bayer beide Partien gegen den Aufsteiger. Im zweiten Duell tritt der sportlich schwer kriselnde SV Werder Bremen bei Eintracht Frankfurt (20.45 Uhr/ARD und Sky) an.

Deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet in Algarve-Cup

FARO: Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft bestreitet beim Algarve-Cup in Portugal ihr erstes Länderspiel in diesem Jahr. Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft am Mittwoch (17.30 Uhr MEZ) in Faro auf den WM-Dritten Schweden. Gegen die Skandinavierinnen war die DFB-Elf im vergangenen Sommer bei der Weltmeisterschaft in Frankreich im Viertelfinale ausgeschieden.