Written by: Redaktion DER FARANG | 26/02/2020

Coronavirus in zwei deutschen Bundesländern nachgewiesen

STUTTGART/DÜSSELDORF (dpa) - In zwei deutschen Bundesländern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, sind erstmals Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Nähere Informationen zu den jeweiligen Fällen wurden für Mittwoch angekündigt. Der Zustand des Patienten in NRW war am Dienstagabend laut Behörden kritisch, er sollte von einem Krankenhaus in Erkelenz ins Uni-Klinikum Düsseldorf gebracht werden. Der Patient in Baden-Württemberg, ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Göppingen, war mit grippeähnlichen Symptomen erkrankt.

Bundesverfassungsgericht urteilt zum Sterbehilfe-Verbot

KARLSRUHE (dpa) - Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Mittwoch (10.00 Uhr) sein Urteil zum Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Der neue Paragraf 217 steht seit 2015 im Strafgesetzbuch. Es drohen bis zu drei Jahre Haft. Der Gesetzgeber wollte damit verhindern, dass Suizidhilfe-Vereine wie Sterbehilfe Deutschland oder Dignitas aus der Schweiz ihre Angebote für zahlende Mitglieder ausweiten. In Karlsruhe klagen unter anderen professionelle Sterbehelfer und schwerstkranke Menschen, die deren Dienste in Anspruch nehmen möchten.

Politischer Aschermittwoch mit Laschet, AKK, Söder, Merz und Habeck

PASSAU/LANDSHUT/LENNESTADT (dpa) - CDU-Führungskrise, Anschlag von Hanau, Regierungskrise in Thüringen: Beim politischen Aschermittwoch mangelt es den Spitzenpolitiker in diesem Jahr keinesfalls an Themen. Mit besonderer Spannung werden dabei die Reden der Unionspolitiker erwartet. Im niederbayerischen Passau spricht CSU-Chef Markus Söder, in Fellbach bei Stuttgart Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide ca. 11.00 Uhr). Später tritt in Lennestadt im Sauerland CDU-Vize Armin Laschet auf (17.45 Uhr), am Abend im thüringischen Apolda Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz (ca. 19.00 Uhr). Laschet und Merz sind seit Dienstag Konkurrenten um den CDU-Chefposten.

Aschermittwoch beendet die Karnevalszeit

KÖLN/DÜSSELDORF (dpa) - Schluss mit lustig: Am Aschermittwoch enden die tollen Tage, und die Fastenzeit beginnt. Sie dauert nach christlichem Verständnis 40 Tage bis Ostern, wobei die Sonntage nicht mitgerechnet werden. In der Aschermittwochsmesse bekommen katholische Gläubige ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet, was sie an die Vergänglichkeit des Lebens erinnern soll.

UN-Sicherheitsrat berät über Atomwaffen und Libyen - Maas dabei

NEW YORK (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas nimmt am Mittwoch in New York an Beratungen des UN-Sicherheitsrats über den Libyen- Konflikt und die atomare Abrüstung teil. Deutschland hatte Mitte Januar einen Libyen-Gipfel ausgerichtet, um die Einmischung von außen in den seit neun Jahren andauernden Bürgerkrieg zu beenden. Es werden aber immer noch Waffen und Kämpfer in das nordafrikanische Land geschickt. Immerhin hat sich inzwischen auch der UN-Sicherheitsrat hinter die Beschlüsse gestellt.

Steinmeier schließt Staatsbesuch in Kenia ab

NAIROBI (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Mittwoch eines der größten Flüchtlingslager der Welt in Kakuma im Norden Kenias. Dort und in der rund 30 Kilometer entfernten Siedlung Kalobeyei leben rund 190.000 Flüchtlinge. Steinmeier will sich zum Abschluss seines Staatsbesuchs einen Eindruck davon verschaffen, wie sie untergebracht und integriert sind. Er will sich auch über ein neues Unterbringungskonzept informieren, das den Bewohnern unter anderem erlaubt, eigene Serviceleistungen anzubieten.

Prozess gegen Frankreichs Ex-Premier beginnt nach Vertagung

PARIS (dpa) - Der ehemalige französische Präsidentschaftskandidat François Fillon und seine Ehefrau müssen sich in der Affäre um mutmaßliche Scheinbeschäftigung vor einem Gericht verantworten. Der Prozess gegen den rechts-konservativen Fillon beginnt nach einer Verschiebung nun am Mittwoch (13.30 Uhr) in Paris. Ihm wird unter anderem Veruntreuung von öffentlichen Geldern vorgeworfen, seiner Frau Beihilfe. Die Vorwürfe hatten Fillons letztlich erfolglose Präsidentschaftskandidatur 2017 schwer belastet.

EU-Kommission präsentiert Analyse der Wirtschaft in EU-Ländern

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Kommission stellt am Mittwoch (12.00 Uhr) ihre Analyse der Wirtschaftslage der EU-Staaten vor. Deutschland könnte dabei erneut wegen seines Leistungsbilanzüberschusses ins Visier der Brüsseler Behörde geraten. Die Bundesrepublik exportiert mehr Waren, als sie im Ausland einkauft, was bei Handelspartnern immer wieder Kritik auslöst. Der Überschuss nahm in den vergangenen Jahren bereits etwas ab.

Dialogforum zur Beilegung des Katalonienkonflikts startet in Madrid

MADRID/BARCELONA (dpa) - Spitzenpolitiker der spanischen Regierung und der Regionalregierung Kataloniens wollen am Mittwoch ein vor wenigen Wochen vereinbartes Dialogforum eröffnen. Dabei geht es um die Beilegung des Unabhängigkeitskonflikts in der Region im Nordosten des Landes. An dem Treffen, das am Nachmittag in Madrid stattfinden soll, nehmen neben Ministerpräsident Pedro Sánchez und Regionalpräsident Quim Torra auch mehrere katalanische Minister teil.

Opel-Mutter PSA legt Zahlen für 2019 vor

RUEIL-MALMAISON (dpa) - Der Opel-Mutterkonzern PSA legt am Mittwoch (8.30 Uhr) in Rueil-Malmaison bei Paris seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Der Hersteller mit den französischen Traditionsmarken Peugeot und Citroën hatte bereits berichtet, dass der Absatz um zehn Prozent eingebrochen war. PSA übernahm Opel im Sommer 2017. Der deutsche Traditionshersteller schreibt inzwischen zwar wieder Gewinne, doch der rigide Sparkurs kostete etliche Arbeitsplätze.

Deutsche Reeder geben Ausblick auf 2020

HAMBURG (dpa) - Die deutschen Reeder informieren am Mittwoch (9.30 Uhr) über die Entwicklung der Schifffahrt und der Handelsflotte im vergangenen Jahr sowie die Perspektiven für 2020. Mit dem Beginn des Jahres sind strengere Abgasregeln für Schiffe in Kraft getreten, um die Schifffahrt sauberer zu machen. Das verlangt von den Schiffseignern hohe Investitionen. Weitere ehrgeizige Klimaziele hat die Internationale Maritime Organisation IMO bereits festgelegt.

Berlinale mit Neufassung von «Berlin Alexanderplatz»

BERLIN (dpa) - Geschichtsträchtiger Stoff markiert die Fortsetzung der Filmfestspiele in Berlin. Im Wettbewerb präsentiert der deutsch-afghanische Regisseur Burhan Qurbani seine Neuverfilmung von «Berlin Alexanderplatz» (15.30 Uhr). Den Roman von Alfred Döblin nutzte nach der frühen Verfilmung 1931 mit Heinrich George und Bernhard Minetti auch Rainer Werner Fassbinder als Vorlage für seine 14 Teile umfassende Fernsehfassung von 1980. Qurbani transferiert den Stoff nun in die Gegenwart eines afrikanischen Flüchtlings in Berlin.

Fußgängerin tödlich erfasst: Lkw-Fahrer kommt vor Gericht

BERLIN (dpa) - Weil er beim Rechtsabbiegen mit seinem Sattelzug eine 63 Jahre alte Fußgängerin tödlich erfasst haben soll, kommt ein Lkw-Fahrer am Mittwoch (10.00 Uhr) vor das Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Der 40-Jährige soll laut Ermittlungen im Februar 2018 im Stadtteil Kreuzberg abgebogen sein, ohne anzuhalten und ohne die Passanten zu beachten, die bei grüner Ampel die Straße überqueren wollten. Erschwerend für seine Sicht sei hinzugekommen, dass die Windschutzscheibe des Wagens stark verschmutzt gewesen sei und die heruntergeklappte Sonnenblende den Frontspiegel verdeckt habe. Die Fußgängerin sei noch am Unfallort gestorben.

«Für immer jung» - Maffay startet Tournee zum 50. Bühnenjubiläum

KIEL (dpa) - Zu seinem 50. Bühnenjubiläum startet der Rockmusiker Peter Maffay am Mittwoch (20.00 Uhr) in Kiel eine Jubiläumstournee. Der 70-Jährige hat sie unter das Motto «Für immer jung» gestellt - angelehnt an einen Song seines aktuellen Albums «Jetzt!», aber auch als Ausdruck seiner persönlichen Lebenseinstellung. Bis Ende März gibt Maffay mit seiner Band 22 Konzerte in großen Hallen, bis auf ein Gastspiel in Zürich alle in deutschen Städten.

Selbstfahrender Bus nimmt Linienbetrieb in Monheim am Rhein auf

MONHEIM AM RHEIN (dpa) - Autonom fahrende Elektro-Linienbusse nehmen am Mittwoch in Monheim am Rhein den Verkehr auf. Fünf Kleinbusse sollen im 15-Minuten-Takt den Busbahnhof mit der Altstadt verbinden. Monheim liegt zwischen Köln und Düsseldorf. Nach Angaben der Stadt ist das Angebot mit dieser engen Taktung und Anzahl der Busse bundesweit einzigartig. Ganz ohne menschliche Kontrolle fahren die vier Meter langen Busse mit sechs Sitzplätzen nicht: Ein sogenannter Operator fährt mit und steuert die Fahrzeuge etwa über Kreuzungen.

Auftakt der Bahn-WM: Medaillenchance im Teamsprint - Vierer legt los

BERLIN (dpa) - Mit drei Entscheidungen beginnen am Mittwoch die Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin. Größte Chancen auf eine Medaille dürften die deutschen Teamsprinterinnen um Emma Hinze haben. Bei den Teamsprint-Männern geht es in erster Linie um die Olympia-Qualifikation. Außerdem fällt die Entscheidung im 10-Kilometer-Scratch-Rennen der Frauen. Im Blickpunkt steht aber auch der Auftritt des deutschen Bahnrad-Vierers, der sich über die Qualifikation und die erste Runde ein Ticket für die Finalläufe am Donnerstag sichern will.

Formel 1 absolviert letzte Testtage in Barcelona

BARCELONA (dpa) - Die Formel-1-Teams bestreiten ihre letzten offiziellen Tests vor dem Grand-Prix-Auftakt. Von Mittwoch (9.00 Uhr) an bis zum Freitag spulen die Rennställe nochmal auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ihr Programm ab. Bei den ersten dreitägigen Tests in der vergangenen Woche zeigte sich Branchenprimus Mercedes in starker Form. Für Sebastian Vettel und Ferrari lief es noch nicht rund, unter anderem bremste die Scuderia ein Problem mit dem Schmiersystem aus.