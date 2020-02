Written by: Redaktion DER FARANG | 19/02/2020

Urteil im Prozess gegen Deutschen Peter Steudtner in Türkei erwartet

ISTANBUL (dpa) - Im Prozess gegen den in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagten deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner wird am Mittwoch ein Urteil erwartet. Der Istanbuler Staatsanwalt hatte am vergangenen Verhandlungstag im November den Freispruch Steudtners und vier weiterer der insgesamt elf Angeklagten gefordert.

Thüringer Regierungskrise: Fraktionen beraten die nächsten Schritte

ERFURT (dpa) - In der Debatte um eine mögliche Übergangsregierung in Thüringen beraten die Fraktionen aller im Landtag vertretenen Parteien am Mittwoch die nächsten Schritte. Linke, AfD, CDU, SPD, Grüne und FDP kommen am Vormittag zu Fraktionssitzungen zusammen. Im Ringen um einen Weg aus der Regierungskrise geht es vor allem darum, wann perspektivisch eine Neuwahl des Parlaments möglich wird.

Kabinett will Grundrente beschließen

BERLIN (dpa) - Nach monatelangen Verhandlungen und viel Streit will das Bundeskabinett am Mittwoch (9.30 Uhr) die Grundrente beschließen. Mehr als eine Million Bezieher kleiner Renten soll ab 2021 einen Aufschlag bekommen. Die zunächst 1,3 Milliarden Euro, die die Grundrente kosten soll, sollen mit Steuermitteln finanziert werden. Die Grundrente ist ein Prestigeprojekt der SPD. Die zwei Vorgängerregierungen waren mit ähnlichen Vorhaben gescheitert.

Kramp-Karrenbauer spricht mit Spahn und Laschet über CDU-Vorsitz

BERLIN (dpa) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will am Mittwoch in Einzelgesprächen mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn über das weitere Vorgehen bei der Neubesetzung von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur sprechen. Beide haben sich noch nicht öffentlich geäußert, ob sie sich um eines der Ämter bewerben wollen.

EU-Kommission legt Digitalstrategie für die nächsten Jahre vor

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Kommission legt am Mittwoch (12.00 Uhr) eine Digitalstrategie für die kommenden Jahre vor. Dahinter steckt die Absicht, im Wettbewerb mit China und den USA nicht abgehängt zu werden. Europa soll bei digitalen Fragen nach dem Willen der Brüsseler Behörde unabhängiger werden und einen Einfluss auf andere Weltregionen haben. Dazu will die Kommission gleich drei verschiedene Papiere präsentieren.

Deutsche Telekom legt Zahlen für 2019 vor

BONN (dpa) - Während die Deutsche Telekom im Mobilfunk die Nase vorn hat, steht der Bonner Konzern beim Breitbandausbau neben dem starken Wettbewerber Vodafone mächtig unter Druck. Wie sich das Geschäft im vergangenen Jahr entwickelt hat und welche Pläne für dieses Jahr vorliegen, will Telekom-Chef Tim Höttges am Mittwoch in Bonn bekannt geben.

Urteil erwartet im Prozess um Kindesmissbrauch bei Pfadfindern

FREIBURG (dpa) - Im Prozess um den Vorwurf des hundertfachen sexuellen Kindesmissbrauchs gegen einen ehemaligen Betreuer von Pfadfindern will das Landgericht Freiburg am Mittwoch (13.30 Uhr) das Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 42 Jahre alter Mann, der Leiter einer evangelischen Pfadfindergruppe in Staufen bei Freiburg war. Dem Deutschen werden 330 sexuelle Übergriffe zur Last gelegt. Er soll sich laut Anklage von Januar 2010 bis August 2018 an vier Jungen vergangen haben. Diese waren zum Zeitpunkt der Taten 7 bis 14 Jahre alt.

Unfall vertuscht, Radfahrer tot - Prozess wegen versuchten Mordes

AACHEN (dpa) - Ein Autofahrer soll für einen verletzten Radler keine Hilfe geholt haben, um den am Ende tödlichen Unfall zu vertuschen. Jetzt muss sich der 35-Jährige von Mittwoch (09.00 Uhr) an vor dem Aachener Landgericht unter anderem wegen versuchten Mordes durch Unterlassen verantworten.

Klassik Stiftung Weimar wirft Blick auf 2020

WEIMAR (dpa) - Das vergangene Jahr hat der Klassik Stiftung Weimar einige Veränderungen beschert: Ulrike Lorenz wurde neue Stiftungspräsidentin und im Jubiläumsjahr der in Weimar gegründeten Kunst- und Architekturschule Bauhaus rückte die Moderne deutlich mit in den Fokus der Stiftung. Welche Höhepunkte, Projekte und Aufgaben die Stiftung in diesem Jahr erwartet, ist am Mittwoch (11.00 Uhr) auf der Jahrespressekonferenz in Weimar Thema.

Formel-1-Teams beginnen erste Testfahrten

BARCELONA (dpa) - Sebastian Vettel übernimmt gleich zum Auftakt der ersten Formel-1-Testfahrten für die Saison den neuen Ferrari. Der viermalige Weltmeister ist auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im SF1000 für den kompletten Mittwoch (9.00 Uhr) für die Scuderia eingeplant. Im Gegensatz zur vergangenen Saison haben Ferrari & Co. nur noch sechs Übungstage vor dem ersten Grand Prix des Jahres am 15. März in Melbourne.

Biathlon-WM: Fünf deutsche Skijäger am Start - Lesser muss zuschauen

ANTHOLZ (dpa) - Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im italienischen Antholz steht das Einzel auf dem Wettkampfprogramm. Da Olympiasieger Arnd Peiffer über die 20 Kilometer als Titelverteidiger antritt, darf das deutsche Team am Mittwoch (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) mit insgesamt fünf Skijägern in der Südtirol-Arena starten. Neben Peiffer wurden noch Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Horn und Philipp Nawrath für das schwere Einzelrennen nominiert. Ex-Weltmeister Erik Lesser muss dagegen zuschauen.

Leipzig selbstbewusst im ersten Achtelfinale der Champions League

LONDON (dpa) - RB Leipzig spielt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zum ersten Mal in einem Achtelfinale der Champions League. Im Hinspiel tritt das Team von Trainer Julian Nagelsmann bei Tottenham Hotspur an. Der englische Vorjahresfinalist muss ohne den verletzten Stürmerstar Harry Kane auskommen. Bei Leipzig fehlt Innenverteidiger Dayot Upamecano wegen einer Gelbsperre.