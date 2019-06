Von: Redaktion DER FARANG | 19.06.19

Hessischer Landtag setzt Debatte über Mordfall Lübcke auf die Agenda

WIESBADEN (dpa) - Der Mordfall Lübcke soll am Mittwoch Thema im hessischen Landtag in Wiesbaden werden.



In der Plenardebatte werde sich auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zu Wort melden, kündigte ein Regierungssprecher am Dienstag in Wiesbaden an. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen hatten das Thema gemeinsam mit der Opposition von SPD und FDP kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt.

UN-Menschenrechtsbeauftragte legt Bericht zum Tod Khashoggis vor

GENF (dpa) - Zum Fall des ermordeten saudischen Regierungskritikers Jamal Khashoggi veröffentlicht die UN-Beauftragte Agnès Callamard in Genf am Mittwoch ihren Abschlussbericht.



Sie hatte nach dem gewaltsamen Tod des Journalisten im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul eine Untersuchung zu den Geschehnissen eingeleitet.

Internationale Ermittler: Neue Beweise zum Abschuss von Flug MH17

UTRECHT (dpa) - Knapp fünf Jahre nach dem Abschuss von Passagierflug MH17 über der Ostukraine wollen die internationalen Ermittler an diesem Mittwoch neue Ergebnisse präsentieren.



Erwartet wird, dass die Namen der Verantwortlichen bekannt gegeben werden. Das Ermittlerteam hatte bereits vor einem Jahr erklärt, dass die Maschine von einer russischen Luftabwehrrakete des Typs Buk abgeschossen worden war.

Kirchentag mit Bundespräsident

DORTMUND (dpa) - Mit einem abendlichen Gottesdienst beginnt an diesem Mittwoch offiziell der Evangelische Kirchentag in Dortmund.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) reden bei der Eröffnung (18.30 Uhr) in der Innenstadt. Zum 37. Evangelischen Kirchentag mit der Losung «Was für ein Vertrauen» werden bis Sonntag rund 100 000 Besucher aus 100 Ländern erwartet.

Mord an eigenen Kindern - Gericht will Urteil gegen Ehepaar sprechen

DARMSTADT (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod zweier Kinder im hessischen Mörlenbach will das Landgericht Darmstadt am Mittwoch (13.00 Uhr) das Urteil gegen die Eltern sprechen.



Dem Zahnärztepaar wirft die Staatsanwaltschaft Mord an seiner zehn Jahre alten Tochter und dem drei Jahre älteren Sohn vor. Laut Anklage hat das insolvente Zahnärzte-Ehepaar in der Nacht zum 31. August 2018 die Kinder gemeinsam erschlagen und erstochen. Die Staatsanwaltschaft plädierte für beide auf lebenslange Haft wegen Mordes.

Beraterverträge beschäftigen erneut den Bahn-Aufsichtsrat

POTSDAM (dpa) - Die fragwürdigen Beraterverträge bei der Deutschen Bahn beschäftigen am Mittwoch einmal mehr den Aufsichtsrat.



In welcher Form er sich mit dem Thema befasst, wurde zunächst nicht bekannt. Die Bahn lässt derzeit Verträge mit 26 ehemaligen Beratern überprüfen, darunter drei frühere Konzernvorstände.

Merkel besucht Goslar - in Begleitung von Ehrenbürger Gabriel

GOSLAR (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) Goslar - in Begleitung ihres Ex-Außenministers Sigmar Gabriel (SPD).



Gabriel ist in Goslar zu Hause und Ehrenbürger der Stadt. Im Mittelpunkt des Besuchs der Kanzlerin steht eine Diskussion mit Schülern in der historischen Kaiserpfalz.

EuGH urteilt über Verkauf des Nürburgrings

NÜRBURG/LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg verkündet am Mittwoch (9.30 Uhr) sein Urteil zum Verkauf des legendären Nürburgrings vor fünf Jahren.



Geklagt hatten der Verein «Ja zum Nürburgring» und das US-Unternehmen Nexovation. Es geht um die Frage, ob die einst staatliche Rennstrecke in der Eifel zu billig und mit illegalen Beihilfen verkauft worden ist.

EU-Gericht urteilt im Streit über Adidas-Streifen

LUXEMBURG (dpa) - Das EU-Gericht urteilt am Mittwoch (9.30 Uhr) in einem Markenstreit um von Adidas verwendete Streifen.



Hintergrund ist, dass das EU-Markenamt die Rechte des Sportartikelherstellers aus Herzogenaurach an «drei parallel laufenden Streifen identischer Breite in gleichmäßigem Abstand zueinander» auf Antrag eines Konkurrenten für nichtig erklärt hatte. Adidas klagt dagegen in Luxemburg (Rechtssache T 307/17).

Wirtschaftsminister Altmaier beginnt Besuch in China

PEKING (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) beginnt an diesem Mittwoch einen dreitägigen Besuch in China.



Im Mittelpunkt seiner Gespräche stehen die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und die Entwicklung im Handelskrieg zwischen den USA und China. Altmaier trifft in Peking den einflussreichen Minister für Industrie und Informationstechnologie, Miao Wei, sowie Handelsminister Zhong Shan.

Psychiatrisches Gutachten im Prozess um Mord an Susanna

WIESBADEN (dpa) - Im Prozess um den Mord an der Mainzer Schülerin Susanna soll vor dem Landgericht Wiesbaden am Mittwoch (9.30 Uhr) unter anderem ein fachpsychiatrisches Gutachten über den Angeklagten Ali B. vorgestellt werden.



Er soll das 14 Jahre alte Mädchen im Mai 2018 in Wiesbaden vergewaltigt und ermordet haben. Zum Prozessauftakt hatte er zugegeben, die Jugendliche getötet zu haben. Den Vorwurf der Vergewaltigung wies er zurück.

Fingerkuppen zerquetscht - Schmerzensgeldprozess nach Kreuzfahrt

MÜNCHEN (dpa) - Eine Frau hat sich auf einem Kreuzfahrtschiff so arg die Finger in einer Tür eingeklemmt, dass zwei Fingerkuppen noch an Bord amputiert werden mussten.



Nun fordert sie rund 10 000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld, weil die schweren Türen zum Außendeck nicht richtig gesichert gewesen seien beziehungsweise das Personal nicht ordnungsgemäß überwacht worden sei. Doch das beklagte Kreuzfahrtunternehmen will sich am Mittwoch (14.00 Uhr) vor dem Landgericht München I gegen die Forderungen wehren.

Grimme Online Awards werden vergeben

KÖLN (dpa) - Das Grimme-Institut zeichnet am Mittwoch (19.30 Uhr) in Köln herausragende Netz-Angebote mit dem Grimme Online Award aus.



Der undotierte Preis gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für Online-Publizistik.

Zweites Basketball-Finalspiel zwischen ALBA Berlin und Bayern München

BERLIN (dpa) - Vor dem zweiten Finalspiel in der Basketball-Bundesliga steht ALBA Berlin nach der Auftakt-Niederlage gegen Bayern München schon unter Druck.



Trotzdem herrscht bei den Hauptstädtern Gelassenheit vor dem Heimspiel am Mittwoch (20.30 Uhr).