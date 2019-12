Von: Redaktion DER FARANG | 25.12.19

Weihnachtsfeier mit Papst Franziskus - «Urbi et Orbi»-Segen

ROM (dpa) - Papst Franziskus verkündet am Mittwoch (12.00 Uhr) seine Weihnachtsbotschaft und spendet den päpstlichen Segen «Urbi et Orbi». Nach der Christmette an Heiligabend gilt dies als Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan zur Geburt des Religionsstifters Jesus von Nazareth.

Bahnstreik in Frankreich wird fortgesetzt - Zugverkehr gestört

PARIS (dpa) - Der französische Zugverkehr ist auch am ersten und zweiten Weihnachtstag massiv gestört. Nach knapp drei Streikwochen gegen die Rentenreform zeichnet sich in Frankreich keine Entspannung ab. Der Zugverkehr war an Heiligabend wieder stark beeinträchtigt, wie die staatliche Bahngesellschaft SNCF mitteilte. Auch Fernverbindungen von und nach Deutschland waren betroffen.