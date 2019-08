Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.19

Schwan und Stegner erklären ihre Kandidatur für SPD-Vorsitz

BERLIN (dpa) - Die SPD-Politiker Gesine Schwan und Ralf Stegner wollen am Freitag (12.30 Uhr) in Berlin ihre Kandidatur für den Vorsitz ihrer Partei offiziell erklären.



Bereits zuvor war bekannt geworden, dass sich die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission und der Parteivize als Duo für den Vorsitz bewerben wollen. Mit Stegner will der erste Vertreter der Parteispitze kandidieren.

Nach Kürzung der AfD-Landesliste Gerichtsentscheidung erwartet

LEIPZIG (dpa) - Rund zwei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen will der dortige Verfassungsgerichtshof sein Urteil im Streit um die gekürzte Kandidatenliste der AfD bekannt geben.



Das Gericht soll am Freitag (16.00 Uhr) verkünden, ob eine umstrittene Entscheidung des Landeswahlausschusses von Anfang Juli rechtens war. Das Gremium ließ zunächst wegen formaler Mängel nur 18 Kandidaten der ursprünglich 61 Plätze umfassenden AfD-Landesliste zur Wahl zu.

Unions-Landesinnenminister treffen sich mit Seehofer

DRESDEN (dpa) - Gut zwei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen treffen sich am Freitag (9.30 Uhr) die neun Landesinnenminister der Union mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Dresden.



Themen des regelmäßigen Treffens sind unter anderem Polizei und Innere Sicherheit sowie Asyl und Flüchtlinge.

Führungswechsel bei BMW: Oliver Zipse tritt Chefposten an

MÜNCHEN (dpa) - Der neue BMW-Chef Oliver Zipse tritt am Freitag sein Amt an. Der 55-jährige Ingenieur war bisher als Produktionschef für die weltweit 31 BMW-Werke verantwortlich.



Der Aufsichtsrat des Autobauers hatte Zipse im Juli zum Nachfolger von Harald Krüger berufen, der nach vier Jahren an der Spitze seinen Vertrag nicht mehr verlängern wollte.

Plädoyer der Anklage im Prozess um Missbrauch auf dem Campingplatz

DETMOLD (dpa) - Mit dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft geht am Freitag (9.00 Uhr) der Prozess um den hundertfachen Missbrauch auf einem Campingplatz in Lügde in die Schlussphase.



Zuvor stellt ein psychiatrischer Gutachter noch das Ergebnis seiner Untersuchung des Angeklagten Andreas V. vor. Dabei geht es unter anderem um die Frage der Schuldfähigkeit des Mannes und ob für ihn wegen des Hangs zu weiteren Taten eine Sicherungsverwahrung infrage kommt.

Mädchen soll per Klage in Knabenchor singen - Gericht verhandelt

BERLIN (dpa) - Hat ein Mädchen einen Anspruch darauf, in einem Knabenchor mitzusingen? Darüber verhandelt am Freitag (10.00 Uhr) das Berliner Verwaltungsgericht.



Geklagt hat die Mutter einer Neunjährigen. Sie hatte einen Platz für ihre Tochter in dem ausschließlich von Jungen besetzten Staats- und Domchor beansprucht. Der Chor hatte eine Aufnahme abgelehnt.

Festival «MS Dockville» startet in 13. Auflage

HAMBURG (dpa) - Bereits zum 13. Mal lädt das Festival «MS Dockville» am Wochenende Musik- und Kunstbegeisterte auf die Elbinsel in Hamburg-Wilhelmsburg ein.



Unter anderem treten in diesem Jahr die US-amerikanische Singer-Songwriterin Billie Eilish, die österreichische Band Bilderbuch, die norwegische Songwriterin Aurora und die Hamburger Techno-Bläser von Meute auf.

Meister FC Bayern eröffnet 57. Bundesligasaison gegen Hertha BSC

MÜNCHEN (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern eröffnet am Freitag (20.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC die 57. Bundesligasaison. Erklärtes Ziel der Münchner ist der achte Meistertitel nacheinander.

Saisonstart in der Frauen-Bundesliga: Frankfurt empfängt Potsdam

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mit dem Traditions-Duell zwischen den mehrmaligen deutschen Meistern 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam startet am Freitag die Frauen-Bundesliga. Die Partie zwischen dem siebenfachen Titelgewinner aus Frankfurt und dem sechsmaligen deutschen Meister beginnt um 18.30 Uhr.

Deutsche Basketballer starten in Supercup - Benzing fehlt zum Auftakt

HAMBURG (dpa) - Die deutschen Basketballer setzten beim Supercup in Hamburg mit Anführer Dennis Schröder ihre WM-Vorbereitung fort. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft zum Auftakt des Traditionsturniers am Freitag (20.00 Uhr) auf Ungarn.