Das bringt der Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 23/04/2021 | Überblick

Biden setzt Klimagipfel mit Staats- und Regierungschefs fort

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden setzt am Freitag (08.00 Uhr Ortszeit/14.00 Uhr MESZ) mit Spitzenpolitikern aus aller Welt seinen Online-Klimagipfel fort. Am zweiten und letzten Tag des Treffens sollen erneut mehrere Staats- und Regierungschefs zu Wort kommen, darunter die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen, der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta. Der Gipfel gilt als wichtige Vorbereitung der Klimakonferenz der Vereinten Nationen, die im November in Glasgow stattfinden soll.

Kanzlerin Merkel sagt im Wirecard-Ausschuss aus

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Freitag (10.00 Uhr) im Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal beim früheren Dax-Unternehmen Wirecard befragt. Sie hatte sich im September 2019 bei einer Reise nach China für Wirecard eingesetzt. Damals waren kritische Medienberichte zu dem Skandalunternehmen bereits bekannt - nach Angaben eines Regierungssprechers wusste Merkel zum Zeitpunkt der Reise aber nichts von möglichen schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten bei Wirecard.

Spitzentreffen in Brüssel soll EU-Beziehungen zur Schweiz retten

BERN/BRÜSSEL: Bei einem Spitzentreffen in Brüssel wollen die Schweiz und die EU an diesem Freitag neue Fahrt in ihre stockenden Beziehungen bringen. Der Schweizer Präsident Guy Parmelin spricht mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über das geplante Rahmenabkommen über das bilaterale Verhältnis. Die Schweizer wollen den nach jahrelangem Ringen gemeinsam ausgehandelten Vertrag nicht mehr, weil sie einen Verlust an Souveränität fürchten. Auf dem Spiel steht damit für die Europäer der freie Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt mit seinen hohen Löhnen, für die Schweizer der bisherige Zugang zum EU-Binnenmarkt.

Bundestag debattiert Nachtragshaushalt mit neuen Schulden

BERLIN: Der Bundestag will am Freitag (09.00 Uhr) den Nachtragshaushalt beschließen, der es Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ermöglicht, 60,4 Milliarden Euro weitere Schulden aufzunehmen. Die Nettokreditaufnahme kann damit in diesem Jahr auf den Rekordwert von 240,2 Milliarden Euro steigen. Der Nachtragsetat sieht vor allem mehr Geld für Unternehmenshilfen und für die Gesundheitspolitik vor, etwa für den Kauf von Impfstoffen. Zugleich sollen mit ihm niedrigere Steuereinnahmen ausgeglichen werden.

Daimler präsentiert Geschäftszahlen für erstes Quartal

STUTTGART: Der Auto- und Lastwagenbauer Daimler präsentiert am Freitag (7.00 Uhr) seine Geschäftszahlen für das erste Quartal. Dass es zwischen Januar und Ende März besonders gut lief, ist schon bekannt, nachdem der Konzern in der Vorwoche erste Kenndaten veröffentlicht hatte. Demnach betrug der operative Gewinn für die ersten drei Monate des Jahres satte 5,75 Milliarden Euro - und war damit so hoch wie noch nie in einem Startquartal in der Geschichte des Konzerns. Am Freitag will Daimler nun unter anderem auch Angaben zur Umsatzentwicklung und zum Nettogewinn machen.

Nach Verschiebung: Vier Astronauten sollen zur ISS starten

CAPE CANAVERAL: Drei Männer und eine Frau sollen am Freitag mit dem «Crew Dragon» des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Der Start war zunächst für Donnerstag geplant gewesen, dann aber wegen ungünstiger Wettervorhersagen auf Freitag verschoben worden. Die vier Astronauten sollen um 11.49 Uhr MESZ am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida mit einer Falcon-9-Trägerrakete starten, wie SpaceX und die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilten.

Umstrittene Blutentnahmen durch Heilpraktiker in Münster vor Gericht

MÜNSTER: Das Oberverwaltungsgericht in Münster beschäftigt sich am Freitag (10.00) mit umstrittenen Blutentnahmen durch Heilpraktiker. Die Kläger aus den Kreisen Borken, Coesfeld und Steinfurt in Nordrhein-Westfalen wehren sich gegen eine Verfügung der Bezirksregierung Münster. Demnach wird ihnen die Entnahme für die Eigenbluttherapie untersagt. Nach der Entnahme wird dem Blut ein Sauerstoff-Ozon-Gemisch oder ein homöopathische Fertigarzneimittel zugesetzt und dann wieder injiziert.

Auftakt für Bundesgartenschau in Erfurt

ERFURT: Mitten in der Corona-Krise, ohne große Feier und ohne Besuch des Bundespräsidenten wird am Freitag (9.00 Uhr) in Erfurt die Bundesgartenschau eröffnet. Der Pandemie wegen musste der seit Jahren geplante Start deutlich abgespeckt werden. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der die Gartenschau mit Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) eröffnet, sagte aber: «Spätestens im Sommer starten wir richtig durch.» Er sei überzeugt, dass Besucher trotz Einschränkungen mit Freude die Buga entdecken werden.

UEFA-Exekutive entscheidet über EM-Partien in München

MÜNCHEN: München erfährt an diesem Freitag, ob es Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft im Sommer bleiben darf. Das Exekutivkomitee der UEFA berät von 10.00 Uhr an in einer Videoschalte über die drei noch nicht bestätigten Ausrichterstädte; neben München sind das noch Bilbao und Dublin. Während die Iren und die Basken vor der Streichung aus dem EM-Kalender stehen, galten die Chancen Münchens nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur als gut.

Bundesliga-Spieltag beginnt mit Abstiegsduell Augsburg gegen Köln

AUGSBURG: Der 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Freitag (20.30 Uhr) mit einem Duell im Abstiegskampf eröffnet. Der Tabellenzwölfte FC Augsburg empfängt den 1. FC Köln, der als Vorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz steht. Die Augsburger wollen in dem Heimspiel einen großen Schritt zum Verbleib in der Bundesliga machen, wie Trainer Heiko Herrlich ankündigte. Bei einem Sieg hätte der FCA zehn Punkte Vorsprung auf die Kölner und könnte von diesen nicht mehr eingeholt werden.

Je zwei deutsche Männer und Frauen beim EM im Mehrkampf-Finale

BASEL: Mit je zwei Männern und zwei Frauen ist der Deutsche Turner-Bund (DTB) in den Mehrkampf-Finals bei den Europameisterschaften in Basel an diesem Freitag vertreten. Den Auftakt machen die beiden Stuttgarterinnen Elisabeth Seitz und Kim Bui, die ihren Vierkampf ab 13.30 Uhr bestreiten. Die 27-jährige Seitz hatte den Endkampf mit 52,832 Punkten als 14. der Qualifikation erreicht, Kim Bui lag mit 52,791 Punkten einen Rang dahinter. Bei den Männern gehen ab 17.00 Uhr die Unterhachinger Lukas Dauser und Felix Remuta ins Finale der besten 24 Allrounder. Dauser zog als 17. mit 80,064 Punkten ins Finale ein, Remuta als 23. mit 79,431 Punkten.