Das bringt der Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 26/03/2021 | Überblick

Bundesrat stimmt über Fortdauer von Epidemie-Regelungen ab

BERLIN: Der Bundesrat stimmt am Freitag (9.30 Uhr) über die Fortdauer zahlreicher, bislang befristeter Corona-Regelungen ab. Die Regelungen basieren auf der vom Bundestag wegen der Pandemie ausgerufenen epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Ohne Bestätigung würden die Maßnahmen sonst zum Monatsende außer Kraft treten. Das vom Bundestag Anfang März beschlossene Gesetz enthält umfangreiche Detailbestimmungen - etwa zum Infektionsschutzgesetz, zum Pflegezeit- und zum Krankenhausfinanzierungsgesetz.

CSU-Vorstand beschließt strengere Regeln für eigene Parteimitglieder

MÜNCHEN: Nach dem schweren Imageschaden für die Partei durch die Maskenaffäre will der CSU-Vorstand am Freitag ein schärferes Regelwerk für Mandatsträger beschließen. Bereits am vergangenen Sonntag hatten CSU-Chef Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume den neuen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt.

Ministerkonferenz strebt Einigung im Konflikt um Agrarpolitik an

BERLIN/BRÜSSEL: Die Agrarminister von Bund und Ländern wollen am Freitag in Berlin ihren Konflikt über eine nationale Strategie für die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik beilegen. Das ist das zentrale Ziel der Agrarministerkonferenz (AMK) nach zwei ergebnislosen Runden im Februar und Mitte März.

Kataloniens Parlament stimmt über Aragonès als Regierungschef ab

BARCELONA: Knapp sechs Wochen nach der Regionalwahl in der nach Unabhängigkeit von Spanien strebenden Region Katalonien will das Parlament am Freitag über einen neuen Regierungschef abstimmen. Kandidat ist der separatistische Politiker Pere Aragonès von der linken Partei ERC. Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass er schon jetzt auf eine ausreichende Mehrheit im Lager der Separatisten kommt.

Urteil im Prozess um Mord an Journalist Dink in Istanbul erwartet

ISTANBUL: Mehr als 14 Jahre nach der Ermordung des armenisch-türkischen Journalisten Hrant Dink wird am Freitag im Prozess gegen 76 Angeklagte ein Urteil erwartet. Ihnen wird unter anderem vorsätzliche Tötung, Verstoß gegen die türkische Verfassung oder Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Sechs von ihnen sitzen in Untersuchungshaft, 13 sind flüchtig.

Scheidende Spitze der Finanzaufsicht im Wirecard-Ausschuss

BERLIN: Bei der politischen Aufarbeitung des Wirecard-Skandals wird am Freitag die scheidende Spitze der Finanzaufsicht Bafin im Untersuchungsausschuss des Bundestags erwartet. Bafin-Chef Felix Hufeld und Stellvertreterin Elisabeth Roegele sollen als Zeugen aussagen - beide sind bald nicht mehr im Amt, sie müssen im Zuge des Skandals ihre Posten räumen.

Polizei startet Projekt gegen krawallmachende Autoprotzer

REGENSBURG: Protzende Autofahrer, die mit dröhnenden Motoren Anwohner belästigen, beschäftigen die Polizei regelmäßig. In Regensburg wendet sie deshalb ein neues Verkehrskonzept an, um dem Problem entgegenzuwirken. Der 74-jährige frühere Rallye-Weltmeister Walter Röhrl nimmt an der Vorstellung des Konzeptes am Freitag (10.00 Uhr) teil.

BGH klärt: Was gilt seit Reform für klagende Wohnungseigentümer?

KARLSRUHE: In einem Nachbarschaftsstreit aus Mannheim befasst sich der Bundesgerichtshof am Freitag (09.00 Uhr) mit einem Problem, das durch die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes entstanden ist. Bisher durften auch einzelne Eigentümer Rechte der Gemeinschaft einklagen. Seit 1. Dezember 2020 kann nur noch die Eigentümergemeinschaft solche Ansprüche durchsetzen. Für den Übergang gibt es keine Regelungen. Deshalb ist unklar, was jetzt mit Klagen einzelner Eigentümer passieren soll.

Tödliche Internetbekanntschaft: Urteil gegen 61-Jährigen erwartet

TRAUNSTEIN: In einem Prozess um das tödliche Ende einer Internetbekanntschaft wird am Freitag (11.00 Uhr) vor dem Landgericht Traunstein in Bayern das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft verlangt für den 61-jährigen Angeklagten lebenslange Haft wegen Mordes. Sie geht davon aus, dass er seine neue 59-jährige Bekannte aus Habgier heimtückisch erschlug, um an ihr Geld zu kommen.