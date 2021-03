Das bringt der Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 12/03/2021 | Überblick

Frist der Unionsfraktionsspitze in Maskenaffäre läuft ab

BERLIN: In der Maskenaffäre der Union läuft am Freitag (18.00 Uhr) die Frist der Fraktionsführung an die Abgeordneten zur Abgabe einer Art Ehrenerklärung ab. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatten die 245 Unionsparlamentarier am Mittwoch aufgefordert, bis zu diesem Zeitpunkt zu erklären, dass sie keine finanziellen Vorteile im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie erzielt hätten - weder direkt noch über Gesellschaften. Offen war zunächst, wann die Unionsfraktion das Ergebnis der Befragung öffentlich macht.

Prozess gegen Elitesoldaten des KSK: Plädoyers und Urteil möglich

LEIPZIG: Zehn Monate nach dem Fund eines Waffenverstecks im Garten eines Elitesoldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) aus Sachsen geht der Prozess dem Ende zu. Am Freitag sind nach derzeitigem Stand die Plädoyers geplant, anschließend könnte auch noch das Urteil verkündet werden, wie eine Sprecherin des Landgerichts Leipzig sagte. Der suspendierte 46 Jahre alte Soldat muss sich wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz verantworten.

EU-Innenminister beraten über konsequentere Rückführungen

BRÜSSEL: Die EU-Innenminister beraten am Freitag (10.00 Uhr) darüber, wie künftig mehr abgelehnte Schutzsuchende aus EU-Staaten in ihre Heimatländer zurückgeführt werden können. Dies ist Teil der jüngsten Bemühungen, beim Thema Migration enger mit Transit- und Herkunftsstaaten zusammenzuarbeiten. Beschlüsse zu dem Thema werden bei der Videokonferenz von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und seinen Kollegen nicht erwartet. Auf eine umfassende Reform der EU-Asylpolitik können sich die EU-Staaten seit langem nicht einigen.

BER-Aufsichtsrat befasst sich mit Lütke-Daldrup-Nachfolge

BERLIN: Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) befasst sich am Freitag unter anderem mit der Nachfolge für FBB-Chef Engelbert Lütke Daldrup. Dieser hatte am Mittwoch angekündigt, den Posten im September räumen zu wollen - rund ein halbes Jahr vor dem eigentlichen Vertragsende. Lütke Daldrup hatte in einem Schreiben an den Aufsichtsrat mit Blick auf seine Nachfolge für personelle Kontinuität geworben. «Dafür geeignete Persönlichkeiten sind im Unternehmen vorhanden», heißt es in dem Brief.

Bundesgerichtshof urteilt zum Schadenersatz für Immobilienkäufer

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verkündet am Freitag (9.00 Uhr) ein Urteil zum Schadenersatz für Immobilienkäufer bei Mängeln am Haus oder der Wohnung. Es geht um die grundsätzliche Frage, ob der Schaden vor den Arbeiten geschätzt werden darf oder nur die tatsächlichen Ausgaben eingefordert werden können. Das würde bedeuten, dass die neuen Eigentümer unter Umständen mit hohen Summen in Vorleistung treten müssten. (Az. V ZR 33/19)

Formel 1 testet in Bahrain - Mick Schumacher legt für Haas los

SAKHIR: Die Formel 1 beginnt am Freitag (8.00 Uhr) mit den einzigen offiziellen Testfahrten vor dem Saisonstart. Weltmeister Lewis Hamilton aus Großbritannien und seine Fahrerkollegen haben insgesamt nur drei Tage bis Sonntag Zeit, um sich auf dem Asphalt einzustimmen. Die Tests finden auf dem Bahrain International Circuit statt. Ende März wird dort in Sakhir auch der erste Grand Prix des Jahres ausgetragen.

Deutsche Handballer starten Kampf um Olympia-Ticket

BERLIN: Mit dem Topspiel gegen den WM-Zweiten Schweden starten die deutschen Handballer an diesem Freitag (15.15 Uhr/ARD) in die Olympia-Qualifikation. Bei dem Vierer-Turnier in Berlin muss die DHB-Auswahl mindestens Rang zwei belegen, um bei den Sommerspielen in Tokio dabei zu sein. Weitere Gegner sind Slowenien am Samstag und Algerien am Sonntag. Bundestrainer Alfred Gislason hat bis auf den verletzten Rückraumspieler Paul Drux sein derzeit stärkstes Aufgebot zur Verfügung.

FC Augsburg hofft auf Überraschung gegen Mönchengladbach

AUGSBURG: Der FC Augsburg will sich in der Fußball-Bundesliga der gröbsten Abstiegssorgen entledigen. Mit einem Sieg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach könnte die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Zum Abschluss der IOC-Session: Beratung über weitere Reformen

LAUSANNE: Zum Abschluss der dreitägigen digitalen 137. Session des Internationalen Olympischen Komitees stehen an diesem Freitag Beratungen über die Fortschreibung der Reformagenda 2020 im Mittelpunkt. Die sogenannte Agenda 2020+5 ist eines der zentralen Vorhaben des deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach für seine letzte vierjährige Amtszeit. Sie enthält 15 Empfehlungen, die das IOC und die olympische Bewegung in den nächsten Jahren leiten sollen.

Biathletinnen in Tschechien gefordert - Alpin-Slalom in Schweden

NOVE MESTO: Für die deutschen Biathletinnen um Denise Herrmann beginnt die zweite Weltcupwoche im tschechischen Nove Mesto mit dem Sprint. Am Freitag (17.30 Uhr/ZDF und Eurosport) gehört die Sächsin auf den WM-Strecken von 2013 über 7,5 Kilometer erneut zu den Anwärterinnen auf die Podestplätze. Für die alpinen Damen geht es im Slalom im schwedischen Are um den Sieg. Für den Deutschen Skiverband treten am Freitag (13.30 Uhr/Eurosport) Lena Dürr und Andrea Filser, die bei der WM Bronze mit der Mannschaft gewonnen hatten, sowie Jessica Hilzinger an.