Das bringt der Freitag

Bundestag will Hilfspaket für Familien und Unternehmen beschließen

BERLIN: Der Bundestag will am Freitag das neue Hilfspaket für Familien, Geringverdiener und Unternehmen wegen der Corona-Krise beschließen. Unter anderem sollen Familien mit Kindern wie im vergangenen Jahr einen Bonus als Zuschuss zum Kindergeld bekommen. Die einmalig 150 Euro pro Kind sollen im Mai ausgezahlt werden. Geringverdiener, Langzeitarbeitslose und Sozialhilfeempfänger sollen ebenfalls einmalig 150 Euro als Corona-Zuschuss zur Grundsicherung bekommen.

EU-Gipfel diskutiert über Stärkung der Verteidigungspolitik

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten wollen am Freitag in einer Videokonferenz über weitere Schritte für eine Stärkung der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik beraten. Ziel dabei ist es auch, ein unabhängigeres Handeln der Europäischen Union in internationalen Krisen und Konflikten zu gewährleisten. Bislang ist die EU in vielen Bereichen stark auf die USA angewiesen - vor allem, wenn es um größere Militäreinsätze geht.

Linke-Parteitag mit Wahl neuer Spitze

BERLIN: Die Linke kommt am Freitag (13.00 Uhr) und Samstag zu einem Online-Parteitag zusammen, um eine neue Führung zu wählen. Die seit fast neun Jahren an der Spitze stehenden Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger treten nicht mehr an. Das neue Führungstandem wird voraussichtlich aus der hessischen Landtagsfraktionschefin Janine Wissler und der thüringischen Linken-Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow gebildet.

Unions-Innenminister beraten über Gewalt gegen Polizeibeamte

Heilbronn (dpa/lsw) - Gewalt gegen Polizeibeamte, Cyberkriminalität, Verschwörungstheorien und Corona-Leugner - die Innenminister von CDU und CSU wollen bei ihrem Treffen in Baden-Württemberg über aktuelle Themen der inneren Sicherheit beraten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sowie der Innenminister Bayerns, Joachim Herrmann (CSU), wollen die Ergebnisse am Freitag (13.00 Uhr) in Heilbronn vorstellen.

Goldtransport überfallen - weiterer Prozess nach fast zwölf Jahren

STUTTGART: Der Überfall auf einen Goldtransporter in der Nähe von Ludwigsburg hat fast zwölf Jahre nach der spektakulären Tat ein weiteres gerichtliches Nachspiel. Während sechs bereits zu Haftstrafen verurteilte Männer schon vor längerem aus den Gefängnissen entlassen wurden, steht von diesem Freitag (09.30 Uhr) an ein mutmaßlicher siebter Täter in Stuttgart vor dem Landgericht. Der Deutsche soll beim Coup im Dezember 2009 einen der beteiligten Wagen gefahren und die Beute in Sicherheit gebracht haben.

Deutsche Telekom will Tempo machen beim Glasfaserausbau

BONN: Beim Glasfaserausbau will die Deutsche Telekom in diesem Jahr deutlich vorankommen. Hierbei setzt der Bonner Konzern auch auf Kooperationen - etwa mit dem Regionalanbieter NetCologne. Beide Unternehmen wollen in den kommenden Jahren in das schnelle Datenübertragungsnetz investieren und sich gegenseitig Zugang verschaffen. Auf der Bilanz-Pressekonferenz an diesem Freitag (9.00 Uhr) will sich Telekom-Chef Tim Höttges zu den Glasfaserplänen für 2021 und die Zeit danach äußern.

Bundesgerichtshof verhandelt zu Schadenersatz für Immobilienkäufer

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe befasst sich am Freitag (09.45 Uhr) mit einer für Immobilienkäufer wichtigen Frage. Es geht darum, wie Schadenersatz-Ansprüche an den Verkäufer bei Mängeln zu berechnen sind.

Wetterdienst legt Winterbilanz vor - Winter war zu warm

OFFENBACH: Zentimeterhoher Neuschnee, Temperaturen bis zu 20 Grad - und beides binnen weniger Tage: Das Wetter in diesem Winter in Deutschland war von Extremen geprägt. Wie der Winter 2020/2021 einzuordnen ist, wird die Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigen, die an diesem Freitagmittag veröffentlicht wird. Laut Pressesprecher des DWD war der Winter in Deutschland wieder einmal zu warm.

Prozess gegen Rapper Fler geht weiter - Reihe von Straftaten

BERLIN: Der Prozess gegen den Berliner Rapper Fler wird am Freitag (12.00 Uhr) fortgesetzt. Der Musiker muss sich vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen einer Reihe von Straftaten wie Beleidigung, Sachbeschädigung, versuchter Nötigung und Fahrens ohne Führerschein verantworten. Möglicherweise wird auch das Urteil gesprochen.

Amsterdamer Gericht berät über Auslieferung von Thomas Drach

AMSTERDAM: Der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach wird am Freitag erneut einem Amsterdamer Richter vorgeführt. Dort soll über die Auslieferung des Rheinländers nach Deutschland beraten werden. Mit einer schnellen Überstellung an die deutschen Behörden ist aber nicht zu rechnen. Drach war am Dienstag in Amsterdam unter dem Verdacht dreier Raubüberfälle in Köln und Frankfurt/Main 2018 und 2019 festgenommen worden.

Werder gegen Frankfurt: Diesmal keine Konkurrenten mehr

BREMEN: Knapp fünf Jahre nach ihrem Abstiegskampf-Endspiel in der Fußball-Bundesliga treffen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt diesmal unter völlig anderen Umständen aufeinander. Der Tabellenzwölfte aus Bremen hat in dieser Saison zwar noch nicht den Klassenverbleib sicher, aber ordentlich Luft auf die Abstiegsränge. Die Frankfurter wiederum sind nach neun Siegen in den vergangenen zehn Spielen zum Champions-League-Kandidaten avanciert.

WM-Auftakt für Nordische Kombinierer - Frauen im Teamspringen

OBERSTDORF: Am zweiten Wettkampftag der Nordischen Ski-WM darf sich das deutsche Team Hoffnungen auf Medaillen machen. Beim ersten Wettbewerb der Nordischen Kombinierer, die am Freitag (10.15 Uhr und 16.00 Uhr/ARD und Eurosport 2) einen Normalschanzensprung und einen Zehn-Kilometer-Lauf zu absolvieren haben, zählen Vinzenz Geiger, Eric Frenzel und Fabian Rießle zum Kreis der Favoriten. Auch die Skispringerinnen haben gute Chancen, beim Teamwettbewerb (17.15 Uhr/ARD und Eurosport) eine Medaille zu holen.