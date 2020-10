Das bringt der Freitag

Altmaier stellt Wirtschaftsprognose vor - neue Konjunkturdaten

BERLIN/WIESBADEN: Die Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft bisher stark in Mitleidenschaft gezogen. Am Freitag (10.00 Uhr) stellt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die aktuelle Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Mit Spannung erwartet wird, ob er die Schätzung anpasst, nachdem Bund und Länder massive Beschränkungen wie die Schließung von Restaurants, Kneipen und Kultureinrichtungen für den November beschlossen hatten. Wie stark das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zugelegt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Freitag (10.00 Uhr) in einer ersten Schätzung bekannt.

Neue Ausgangsbeschränkungen in Frankreich ab Freitag

PARIS: Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, sollen in Frankreich am Freitag weitreichende Ausgangsbeschränkungen in Kraft treten. Staatschef Emmanuel Macron hatte dies am Mittwoch angekündigt. Bürger dürfen sich demnach nicht mehr ohne Weiteres frei bewegen. Menschen können auf die Straße gehen, wenn sie arbeiten, wichtige Einkäufe erledigen, einen Arzt aufsuchen oder frische Luft schnappen wollen - müssen dafür dann aber eine Bescheinigung ausfüllen. Macron will das Land aber nicht so weitgehend lahmlegen wie noch während des Lockdowns im Frühjahr.

Sondersitzungen von Landeskabinetten und Landtagen zu Corona

BERLIN: In mehreren Bundesländern kommen an diesem Freitag die Landeskabinette zu Sondersitzungen zusammen, um die Bund-Länder-Beschlüsse für einen Teil-Lockdown im November umzusetzen. Die am Mittwoch getroffenen Vereinbarungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder bedürfen juristisch noch der Überführung ins jeweilige Landesrecht. In Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen hatten die Landesregierungen die entsprechenden Verordnungen bereits am Donnerstag erlassen.

EU-Gesundheitsminister beraten über Stärkung der WHO

BRÜSSEL: Die Gesundheitsminister der Europäischen Union kommen am Freitag (10.00 Uhr) zu einer Videokonferenz zusammen. Wichtigstes Thema ist die Stärkung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine zentrale Rolle zugeordnet wird. Funktionsweise und Leistungsfähigkeit der Organisation müssten trotz aller bisheriger Anstrengungen noch entscheidend verbessert werden, hieß es dazu von EU-Diplomaten. Mit dem Rückzug der USA sehen die Europäer für sich eine führende Rolle bei der Stärkung der WHO.

Streit um Abtreibungsrecht in Polen: Marsch in Warschau geplant

WARSCHAU: Im Streit um eine Verschärfung des Abtreibungsverbots in Polen hat die Frauenbewegung für Freitag zu einem Protestmarsch in Warschau aufgerufen. Die Demonstranten würden ihren Marsch von drei markanten Orten in der Innenstadt aus starten, darunter das Regierungsgebäude und die Zentrale der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, sagte Leiterin Marta Lempart von der Organisation Allpolnischer Frauenstreik. «Wo wir dann hingehen, das wird sich noch zeigen.»

Stiche nach Telefonat vor der Wohnung: Mordprozess beginnt

MÜNSTER: Am Schwurgericht Münster beginnt am Freitag (9.00 Uhr) ein Mordprozess, bei dem ein angeblich zu laut geführtes Telefonat im Mittelpunkt steht. Angeklagt ist ein 62-Jähriger. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 10. Mai 2020 einen 33-Jährigen erstochen zu haben. Der Angeklagte soll sich gestört gefühlt haben, als das spätere Opfer direkt vor seiner Wohnung telefonierte. Weil der 33-Jährige nicht bereit gewesen sei, an einem anderen Ort zu telefonieren, habe der 62-Jährige mit einem Küchenmesser zugestochen.

Ex-Fußballtrainer wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs vor Gericht

SCHWEINFURT: Ein ehemaliger Fußballtrainer muss sich ab Freitag (8.30 Uhr) wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Landgericht Schweinfurt verantworten. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, als Trainer das Vertrauen der Kinder missbraucht und intime Aufnahmen erhalten zu haben. Mit drei der betroffenen Minderjährigen soll es zu Körperkontakt gekommen sein.

Schalke strebt Ende der Negativ-Serie gegen Stuttgart an

GELSENKIRCHEN: Der FC Schalke 04 eröffnet an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) den 6. Bundesliga-Spieltag mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Nach 21 Punktspielen ohne Sieg will das Team von Trainer Manuel Baum gegen den gut in die Saison gekommenen Aufsteiger aus Baden-Württemberg endlich einen Erfolg verbuchen. Hoffnungsträger bei den Königsblauen ist Kreativspieler Mark Uth. Der 29-Jährige soll der Offensive neuen Schwung verleihen. Stuttgart ist mit bislang zwei Siegen auswärts das derzeit erfolgreichste Team der Liga.