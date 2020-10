Das bringt der Freitag

EU-Parlament stimmt über Agrarpolitik und Fleischersatzprodukte ab

BRÜSSEL: Das Europaparlament stimmt am Freitag endgültig über seine Position zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU ab. Das Ergebnis soll am Freitagabend vorliegen. Mit den dann festgesetzten Eckpfeilern geht das EU-Parlament in Verhandlungen mit den EU-Staaten. Die Parlamentarier stimmen zudem über Änderungsanträge zur umstrittenen Bezeichnung von Fleischersatzprodukten ab. Landwirtschaftsverbände fordern, dass nur Produkte aus Fleisch als «Wurst», «Steak» oder «Burger» bezeichnet werden dürfen. Ein Abstimmungsergebnis dazu wird gegen Freitagmittag erwartet.

Nato-Verteidigungsminister wollen Einsatzpläne für Irak vorantreiben

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten wollen am Freitag (14.00 Uhr) bei einer Videokonferenz die Pläne für eine Ausweitung des Ausbildungseinsatzes im Irak vorantreiben. Geplant ist unter anderem, dass Nato-Streitkräfte künftig bisherige Aktivitäten der US-geführten globalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat übernehmen. Das könnte dazu führen, das die Zahl der eingesetzten Soldaten auf rund 1500 steigt. Die derzeitige Mission sieht lediglich den Einsatz von etwa 500 Soldaten vor.

EU-Wettbewerbsminister beraten über Konkurrenz aus USA und China

BERLIN: Wie können Unternehmen in Europa und Deutschland angesichts der Konkurrenz aus den USA und China wettbewerbsfähiger werden? Darüber beraten am Freitag unter Vorsitz von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen EU-Minister in einer informellen Videokonferenz. Altmaier informiert am Mittag (12.30 Uhr) in Berlin über die Gespräche. Beschlüsse werden nicht erwartet.

EU-Umweltminister beraten neue Klimaziele und Artenschutz

LUXEMBURG: Die neuen EU-Klimaziele für 2030 und 2050 beschäftigen am Freitag (9.30 Uhr) die Umweltminister der Europäischen Union. Ziel der Sitzung in Luxemburg ist, sich weitgehend auf das geplante Klimagesetz zu einigen, das die EU bis Mitte des Jahrhunderts «klimaneutral» machen soll - dann sollen unter dem Strich keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre entweichen. Zum Zwischenziel für 2030 ist hingegen noch kein Konsens zu erwarten. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) leitet die Tagung, denn Deutschland hat bis Jahresende den EU-Vorsitz.

Landesverfassungsgericht urteilt über Brandenburger Paritätsgesetz

POTSDAM: Das Brandenburger Landesverfassungsgericht will am Freitag (10.00 Uhr) das Urteil über das Brandenburger Paritätsgesetz verkünden. Das Gesetz schreibt vor, dass die Parteien künftig bei Landtagswahlen ihre Kandidatenlisten mit gleich vielen Männern und Frauen besetzen müssen. Dagegen hatten NPD und AfD geklagt, weil sie durch das Gesetz die Freiheit der Wahl und die Organisationsfreiheit der Parteien gravierend beeinträchtigt sehen. Außerdem hatten vier AfD-Landtagsabgeordnete Verfassungsbeschwerden eingelegt.

Starkes drittes Quartal gibt Daimler Rückenwind

STUTTGART: Mit einem starken dritten Quartal im Rücken geht der Autobauer Daimler optimistisch in die verbleibenden Wochen des Jahres. Finanzchef Harald Wilhelm legt am Freitag eine aktualisierte Prognose für 2020 auf Grundlage der jüngsten Zahlen vor. Nachdem die Corona-Krise Daimler im zweiten Quartal noch tief in die roten Zahlen gestürzt hatte, schloss der Konzern das dritte Quartal dann mit einem unerwartet hohen Gewinn vor Zinsen und Steuern in Höhe von knapp 3,1 Milliarden Euro ab.

Erzbistum München und Freising stellt Haushalt vor

MÜNCHEN: Das katholische Erzbistum München und Freising legt am Freitag (10.00 Uhr) seine Finanzen offen und stellt den Jahresabschluss 2019 sowie den Haushalt für das laufende Jahr vor. Das Erzbistum gilt als eines der reichsten in Deutschland, hat aber - wie alle anderen Diözesen auch - mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen. Das Bistum Augsburg rechnet beispielsweise wegen der Pandemie damit, dass die Einnahmen aus Kirchensteuern um zehn Prozent einbrechen. Das bedeutet ein Minus von 35 bis 40 Millionen Euro.

Köln und Trainer Gisdol vor hoher Hürde bei Aufsteiger Stuttgart

STUTTGART/KÖLN: Den 1. FC Köln und seinen Trainer Markus Gisdol erwartet zum Auftakt des 5. Spieltags der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) eine knifflige Aufgabe. Während die Domstädter selbst noch sieglos sind und beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende ihren ersten Punkt erkämpften, legte Gegner VfB Stuttgart seinen besten Saisonstart im Oberhaus seit zwölf Jahren hin. Sollte dem schwäbischen Aufsteiger nun auch noch der erste Heimsieg gelingen, würde er den Druck auf seinen früheren Jugendtrainer Gisdol weiter erhöhen.