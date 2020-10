Das bringt der Freitag

Friedensnobelpreisträger wird bekanntgegeben

OSLO: Das norwegische Nobelkomitee in Oslo lüftet am Freitag (11.00 Uhr) das Geheimnis, wer in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Im Rennen sind 318 nominierte Kandidaten, darunter 211 Persönlichkeiten und 107 Organisationen. Wettanbieter rechnen unter anderen die Weltgesundheitsorganisation WHO und Klimaaktivistin Greta Thunberg zu den Favoriten. Experten mutmaßen, dass der Preis diesmal auch an Journalistenorganisationen oder an junge Aktivisten etwa in Hongkong gehen könnte.

Merkel berät mit Oberhäuptern großer Städte über Corona

BERLIN/HAMBURG: Angesichts stark gestiegener Corona-Zahlen berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag (12.30 Uhr) mit den Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte über die Lage. An der Videokonferenz werden nach Angaben eines Regierungssprechers die Oberbürgermeister und Bürgermeister von Berlin, Hamburg, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart teilnehmen.

Bundesrat stimmt über neue Kfz-Steuer und Milliarden für Kliniken ab

BERLIN: Der Bundesrat will am Freitag (09.30 Uhr) über eine Reform der Kfz-Steuer und eine Milliardenspritze des Bundes für Krankenhäuser abstimmen. Die höhere Steuer für Autos mit hohem Spritverbrauch ab 2021 soll die Bürger dazu bringen, sparsamere Wagen zu kaufen. Bereits zugelassene Autos sind nicht betroffen. Zur Reform, die der Bundestag bereits beschlossen hat, gehört auch eine längere Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge.

Gedenken an die Opfer des Anschlags von Halle vor einem Jahr

HALLE: Ein Jahr nach dem rechtsterroristischen Anschlag am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in Halle wird am Freitag mit Veranstaltungen, Gebeten und Kränzen der Opfer gedacht. Dazu werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erwartet. Ab 12.01 Uhr soll in der Saalestadt für drei Minuten das Leben ruhen. Auf den Tag genau vor einem Jahr fielen um diese Zeit die ersten Schüsse.

Neue Warnstreiks im Nahverkehr in drei Bundesländern

BERLIN/MÜNCHEN: Fahrgäste und Pendler in Berlin, Brandenburg und Bayern müssen sich am Freitag erneut auf massive Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Tag zu Warnstreiks aufgerufen.

Letzte Hürde für neues Nährwert-Logo Nutri-Score

BERLIN: Die Einführung des neuen Nährwert-Logos Nutri-Score für viele Lebensmittel soll am Freitag die letzte Hürde nehmen. Der Bundesrat befasst sich abschließend mit einer Verordnung, die den Rechtsrahmen für eine freiwillige Verwendung in Deutschland schafft.

Söder berät mit Österreichs Kanzler Kurz über Corona-Krise

MÜNCHEN/WIEN: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will sich am Freitagnachmittag (15.00 Uhr) im Zollamt Bad Reichenhall mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) treffen. Im Mittelpunkt des Arbeitstreffens unweit des Grenzübergangs Walserberg steht die aktuelle Entwicklung bei den Corona-Infektionen. «Es geht nur um Corona», kündigte Söder am Donnerstag in München an - es gehe um die Anti-Corona-Maßnahmen in beiden Ländern und um den Grenzverkehr.

Räumung von Symbolhaus «Liebig 34» in Berlin-Friedrichshain

BERLIN: Eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in Berlin, das Haus «Liebig 34», wird an diesem Freitagmorgen um 7.00 Uhr geräumt. Mehrere tausend Polizisten sind in der Nacht zu Freitag und den folgenden 24 Stunden im Stadtteil Friedrichshain im Einsatz. Darunter ist auch Unterstützung aus anderen Bundesländern. Genaue Zahlen gibt die Polizei erst am Freitag bekannt.

In Tschechien beginnen Stichwahlen zum Senat

PRAG: In Tschechien beginnt am Freitag die zweite Runde der Teilsenatswahlen. In 26 Wahlbezirken treffen Stichwahl-Kandidaten aufeinander. Nur ein Bewerber hatte bereits in der ersten Runde vor einer Woche die absolute Mehrheit erreicht. Die Wahllokale öffnen um 14.00 Uhr. Die Bürger können ihre Stimme auch noch am Samstag abgeben. Überschattet werden die Abstimmungen von rapide steigenden Corona-Infektionszahlen. Menschen, die sich in Quarantäne befinden, konnten ihre Stimme bereits am Mittwoch in besonderen «Drive-in-Wahllokalen» aus dem Auto abgeben.

BER-Betreiber brauchen 500 Millionen - Aufsichtsrat tagt

SCHÖNEFELD: Gut drei Wochen vor der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER berät der Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft an diesem Freitag über die Finanzlage. Im Wirtschaftsplan für das nächste Jahr klafft eine millionenschwere Finanzierungslücke. Rund 500 Millionen Euro fehlen, wie aus Regierungsunterlagen hervorgeht.

Sperrstunde in Berlin beginnt am Freitagabend um Mitternacht

BERLIN: Nachtschwärmer und Kneipengänger müssen sich in Berlin schon am Freitag auf die neue Sperrstunde einstellen. Der Senat hat am Dienstag (6. Oktober) vor dem Hintergrund der gestiegenen Infektionszahlen beschlossen, dass Restaurants, Bars, Kneipen und die meisten Geschäfte künftig zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen sein müssen. Tankstellen dürfen in dem Zeitraum zwar geöffnet bleiben, aber keinen Alkohol nachts verkaufen.

Tödlicher Sturz auf «Potsdamer Oktoberfest» - Prozess beginnt

POTSDAM: Mehr als ein Jahr nach dem tödlichen Sturz einer 29-Jährigen auf dem «Potsdamer Oktoberfest» beginnt am Freitag (8.30 Uhr) vor dem Amtsgericht Potsdam der Prozess gegen eine 48-Jährige. Die Mitarbeiterin des Fahrgeschäfts «Playball» ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Sie soll das Karussell gestartet haben, ohne sich zu vergewissern, ob auf der drehenden Plattform noch Mitarbeiter waren. Am ersten von insgesamt drei Verhandlungstagen sollen fünf Zeugen gehört werden.

Nadal und Djokovic wollen bei French Open ins Finale

PARIS: Bei den French Open der Tennisprofis in Paris werden am Freitag die beiden Herren-Finalisten ermittelt. Der Titelverteidiger und zwölfmalige Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien trifft im ersten Halbfinale (15.00 Uhr/Eurosport) auf den Argentinier Diego Schwartzman. Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien bekommt es anschließend (nicht vor 17.00 Uhr/Eurosport) mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun.

Mick Schumacher bestreitet erstes Formel-1-Training in Eifel

NÜRBURG: Mick Schumacher gibt am Freitag (11.00 Uhr/ntv und Sky) im ersten Freien Training zum Rennen auf dem Nürburgring sein Formel-1-Debüt an einem Grand-Prix-Wochenende. Der 21 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher steuert in der ersten eineinhalbstündigen Einheit in der Eifel einen Alfa Romeo. Der Führende der Formel 2 bekommt das Cockpit des Italieners Antonio Giovinazzi. Mick Schumacher hofft auf seine Formel-1-Beförderung und ist ein aussichtsreicher Kandidat für einen festen Platz bei Alfa Romeo im Jahr 2021.