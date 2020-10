Das bringt der Freitag

Bundestag debattiert über Einheit

BERLIN: Fast auf den Tag genau 30 Jahre nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland debattiert der Bundestag an diesem Freitag über die Wiedervereinigung. Am 3. Oktober 1990 war die DDR dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten. Einer der damals maßgeblich Beteiligten ist der heutige Bundestagspräsident: Wolfgang Schäuble (CDU) hatte in seinem damaligen Amt als Bundesinnenminister für die Bundesrepublik den Einigungsvertrag unterzeichnet, der am 3. Oktober 1990 in Kraft trat.

Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs geht weiter

BRÜSSEL: Am zweiten Tag des Sondergipfels der EU-Staats- und Regierungschefs stehen unter anderem die Bemühungen um die Stärkung des EU-Binnenmarkts auf der Tagesordnung. Der EU-Binnenmarkt hat in der Corona-Krise durch einseitig verhängte Grenzkontrollen einiger Staaten gelitten. Am Donnerstag hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Amtskollegen bereits ausgiebig über die Lage im östlichen Mittelmeer sowie in Belarus (Weißrussland) diskutiert.

Großbritannien und EU müssen weitere Weichen für Handelspakt stellen

BRÜSSEL: Im Ringen um einen Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase dürften am Freitag wichtige Weichen gestellt werden. Die Chef-Unterhändler Michel Barnier und David Frost treffen sich zum Ende der neunten Verhandlungsrunde ab 10.00 Uhr erneut in Brüssel, wo ihre Teams bereits seit Dienstag um Kompromisse ringen.

Regional- und Senatswahlen in Tschechien beginnen trotz Corona-Krise

PRAG: Mitten in der Corona-Pandemie beginnen in Tschechien zweitägige Regional- und Senatswahlen. Die Wahllokale öffnen am Freitag um 14.00 Uhr. Die Bürger können ihre Stimme auch noch am Samstag abgeben.

US-Regierung gibt Arbeitslosenquote für September bekannt

WASHINGTON: Zum letzten Mal vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten veröffentlicht die US-Regierung am Freitag (14.30 Uhr MESZ) die jüngste Arbeitslosenquote. Experten erwarten Medienberichten zufolge, dass die Arbeitslosigkeit im September leicht auf 8,2 Prozent gesunken ist - nach 8,4 Prozent im Vormonat.

Urteil gegen Gangsterrapper-Witwe wegen IS-Mitgliedschaft erwartet

HAMBURG: Im Hamburger Prozess gegen die Witwe des IS-Kämpfers Denis Cuspert wird am Freitag (9.00 Uhr) das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts erwartet. Die Bundesanwaltschaft wirft der 36 Jahre alten Deutsch-Tunesierin Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor.

Gullydeckel-Prozess: Urteil gegen Lokführer erwartet

BAD BERLEBURG: Im Gullydeckel-Prozess wird an diesem Freitag (09.00) das Urteil des Amtsgerichts Bad Berleburg gegen den angeklagten Lokführer erwartet. Vor rund anderthalb Jahren waren nahe Siegen zwei schwere Gullydeckel in die Frontscheibe seiner Regionalbahn gekracht. Der Lokführer in dem frühmorgens noch unbesetzten Zug der Hessischen Landesbahn blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, das Ganze «aus nicht bekannter Motivlage» inszeniert, also eine Straftat vorgetäuscht zu haben.

BGH befasst sich mit Nachbarschaftsstreit um Pferdestall

KARLSRUHE: Ein Pferdestall in unmittelbarer Nähe eines Nachbar-Wohnhauses beschäftigt am Freitag (09.00) Uhr den Bundesgerichtshof. Die Inhaberin eines Pferdehofs in Sachsen-Anhalt errichtete ohne Baugenehmigung auf ihrem Grundstück einen offenen Pferdestall. Der Abstand zum Haus des Nachbarn beträgt gut zwölf Meter. Bei einem Offenstall können sich die Pferde zwischen dem Innenbereich und einer Auslauffläche frei bewegen.

Das Publikum entscheidet: Deutscher Comedypreis wird verliehen

KÖLN: Die populärsten Komikerinnen und Komiker werden am Freitag (20.15 Uhr) in Köln mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. In zehn Kategorien gehen Nominierte ins Rennen, darunter Carolin Kebekus (40), Martina Hill (46), Luke Mockridge (31) und Oliver Pocher (42). Die Entscheidung trifft keine Jury, sondern das Publikum per Online-Abstimmung.

Löw nominiert Kader für Dreierpack - Rückkehr von Bayern-Quartett

KÖLN: Bundestrainer Joachim Löw nominiert am Freitag sein Aufgebot für den Länderspiel-Dreierpack im Oktober. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am kommenden Mittwoch zunächst in einem Testspiel in Köln auf die Türkei. Anschließend stehen jeweils drei Tage später die Partien in der Nations League zunächst in Kiew gegen die Ukraine und wiederum in Köln gegen die Schweiz an. In dem Wettbewerb ist die DFB-Elf noch ohne Sieg.

Mainz: Neustart mit Lichte - Union gespannt auf Karius und Pohjanpalo

BERLIN: Nach der Freistellung von Trainer Achim Beierlorzer will der FSV Mainz 05 mit Interimscoach Jan-Moritz Lichte einen Neuanfang starten. Im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin muss der 40-Jährige am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) die Abwehr der Rheinhessen umstellen. Ridle Baku wechselte nach Wolfsburg, Moussa Niakhaté ist gesperrt. Die Eisernen wollen nach dem Punktgewinn bei Borussia Mönchengladbach den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga perfekt machen. Gegen Mainz könnte es zum Debüt von Torwart Loris Karius und Stürmer Joel Pohjanpalo kommen.

Alexander Zverev will bei French Open ins Achtelfinale

PARIS: Alexander Zverev strebt bei den French Open in Paris am Freitag ins Achtelfinale. Der US-Open-Finalist trifft in der dritten Runde auf den italienischen Tennisprofi Marco Cecchinato, der 2018 in der französischen Hauptstadt überraschend das Halbfinale erreicht hatte. Die Partie findet als drittes Spiel nach 11.00 Uhr auf dem Court Suzanne Lenglen, dem zweitgrößten Platz der Anlage, statt.