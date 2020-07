Das bringt der Freitag

Gesundheitsminister beraten über Corona-Tests für Rückkehrer

BERLIN: Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Freitag über Urlaubsrückkehrer in Corona-Zeiten. Am Mittwoch hatten sich die Ressortchefs bereits grundsätzlich darauf verständigt, Reisende aus sogenannten Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr auf das Coronavirus zu testen. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Allerdings sind noch viele Fragen offen, etwa zur Finanzierung der verpflichtenden Tests.

Hagia Sophia öffnet nach Umwandlung in Moschee für Gebet

ISTANBUL: Nach der Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee findet dort am Freitag erstmals ein muslimisches Freitagsgebet statt. An der offiziellen Wiedereröffnung will auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan teilnehmen. Erwartet werden zwischen 1000 und 1500 Gläubige. Viele Straßen wurden für den Verkehr gesperrt. Die Behörden riefen dazu auf, eine Maske zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten. Insgesamt sollen mehr als 20.000 Polizisten im Einsatz sein.

Kreuzfahrer starten wieder mit Drei-Tage-Rundtrips

HAMBURG: Nach monatelanger Zwangspause legt am Freitag erstmals wieder ein großes Kreuzfahrtschiff von einem deutschen Hafen ab. Das Tui-Schiff «Mein Schiff 2» soll um 21.30 Uhr den Hamburger Hafen verlassen und zu einem dreitägigen Rundtrip auf die Nordsee starten. An Bord sind deutlich weniger als die knapp 2900 Passagiere, die eigentlich Platz hätten. Die Kapazität ist begrenzt auf maximal 60 Prozent der zulässigen Passagiere. Sie verbringen das Wochenende auf See und kehren am Montagmorgen in die Hansestadt zurück.

Möglicherweise Urteil im Prozess um Betrug bei Integrationstests

MÜNCHEN: Vor dem Landgericht München I könnte der Prozess gegen eine mutmaßliche Schleuserbande wegen massenhaften Betrugs bei Deutsch-Tests zu Ende gehen. Für Freitag (9.30 Uhr) ist der letzte Verhandlungstag geplant. Nach Gerichtsangaben ist die Beweisaufnahme zwar noch nicht abgeschlossen, dennoch könnte im Laufe des Tages ein Urteil fallen. In dem Verfahren sind vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 23 und 36 Jahren angeklagt.

Totengedenken am Jahrestag: Zehn Jahre Loveparade-Unglück

DUISBURG: Der Toten und Verletzten des Loveparade-Unglücks vor zehn Jahren wird am Freitag in Duisburg gedacht. In einem Gedränge am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände waren damals 21 junge Menschen gestorben. Mehrere Hundert wurden verletzt. Einige leiden noch heute unter den Folgen. Zahlreiche Angehörige und Verletzte werden an der Unglücksstelle erwartet, an der später eine Gedenkstätte errichtet wurde. Es ist der erste Jahrestag nach der endgültigen Einstellung des Strafprozesses Anfang Mai dieses Jahres.