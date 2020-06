Das bringt der Freitag

Bundesrat will weitere Corona-Hilfen und Rentenerhöhung beschließen

BERLIN: Der Bundesrat will am Freitag weitere Hilfen für Familien und die Gastronomie in der Corona-Krise beschließen. Außerdem steht die geplante Rentenerhöhung auf der Tagesordnung. Wenn die Länderkammer ihr OK gibt, steigen die Altersbezüge ab Juli in Westdeutschland um 3,45 Prozent und in Ostdeutschland um 4,2 Prozent. Endgültig beschließen will der Bundesrat auch die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung für Speisen in Restaurants und Cafés, die besonders unter der Corona-Krise leiden. Außerdem sollen berufstätige Eltern, die ihre Kinder wegen der Pandemie zuhause betreuen müssen, länger Geld vom Staat bekommen. Der Lohnersatz soll künftig bis zu 20 Wochen lang gezahlt werden.

EU-Innenminister beraten über Grenzöffnungen in Europa

BRÜSSEL: Die EU-Innenminister beraten am Freitag (9.30 Uhr) über weitere Lockerungen der in der Corona-Krise eingeführten Grenzkontrollen in Europa. Deutschland und andere Länder streben an, die Kontrollen an ihren Grenzen zum 15. Juni wieder aufzuheben. Dann könnten Urlauber aus EU-Staaten und anderen europäischen Ländern wieder einreisen. Einige Länder wie Italien und Österreich gehen hingegen etwas forscher vor. Die Minister wollen sich bei ihren Beratungen per Videoschalte abstimmen. Für Deutschland nimmt Innenminister Horst Seehofer (CSU) teil.

EU und Großbritannien präsentieren Ergebnisse ihrer Verhandlungsrunde

BRÜSSEL: Die Europäische Union und Großbritannien beenden am Freitag ihre vierte Verhandlungsrunde über ein Handelsabkommen nach dem Brexit. EU-Unterhändler Michel Barnier hat für den Nachmittag (13.00 Uhr) eine Pressekonferenz angekündigt. Auch die britische Seite will sich äußern. Die Erwartungen sind gedämpft. Die vorherigen drei Runden haben aus Sicht beider Seiten kaum Fortschritte gebracht. Es geht um das Handels- und Partnerschaftsabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase Ende 2020. Großbritannien hatte die EU Ende Januar verlassen, ist aber vorerst noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion. Gelingt in der Frist kein Vertrag, droht ein harter wirtschaftlicher Bruch.

Anstieg der US-Arbeitslosenquote für Mai erwartet

WASHINGTON: Die US-Regierung gibt am Freitag (14.30 Uhr MESZ) die Arbeitslosenquote für den Monat Mai bekannt, die infolge der Coronavirus-Pandemie erneut deutlich angestiegen sein dürfte. Analysten rechneten mit einer Quote von etwa 20 Prozent. Das wäre der höchste Wert seit vielen Jahrzehnten. Im April hatte die Quote bei 14,7 Prozent gelegen, zehn Prozentpunkte höher als im März.

Kompromiss gesucht: Schweinehaltung in Kastenständen im Bundesrat

BERLIN: Nach langem Streit steht am Freitag erneut die Zukunft der Sauenhaltung in Deutschland auf der Tagesordnung des Bundesrats. Die Branche hofft auf einen Kompromiss. Zur Abstimmung steht eine Verordnung der Bundesregierung, die die sogenannte Kastenhaltung auf engem Raum einschränken und den Schweinen mehr Platz geben soll. Nach dem Vorschlag sollen Betriebe 15 Jahre Zeit haben, um sich auf die neuen Anforderungen einzustellen, im Einzelfall sogar 17 Jahre - das stößt auf heftige Kritik. Tierschützer wollen am Morgen vor dem Bundesrat in Berlin protestieren.

Medienausschuss in Sachsen-Anhalt berät über Rundfunkbeitrag

MAGDEBURG: Die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags in Deutschland steht vor einer wichtigen Wegmarke. In Sachsen-Anhalt gibt es gleich mehrere Fraktionen, die derzeit gegen eine Erhöhung sind. Der Landtag müsste wie alle anderen Länderparlamente im Herbst zustimmen, damit der monatliche Beitrag von 17,50 Euro auf 18,36 Euro zum Jahr 2021 erhöht werden kann.

Missbrauchsprozess um Jungen im Schrank beginnt

BOCHUM: Am Bochumer Landgericht beginnt am Freitag (9 Uhr) der Prozess um den Vermisstenfall eines heute 16-jährigen Jungen aus Duisburg. Der Teenager war rund zweieinhalb Jahre lang verschwunden, bevor er im Dezember 2019 bei einer Polizei-Razzia zufällig gefunden wurde - im Schrank in der Wohnung eines Mannes aus Recklinghausen. Laut Anklage hat der 45-Jährige den Jungen über Soziale Medien kennengelernt, versteckt und immer wieder missbraucht. Im Prozess geht es um 475 Fälle. Außerdem wird dem Angeklagten das Verbreiten von Kinderpornografie vorgeworfen. Für das Strafverfahren gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen.

Gladbach kann mit Sieg in Freiburg vorerst auf Platz drei vorrücken

FREIBURG: Im engen Rennen um die Champions-League-Plätze der Fußball-Bundesliga kann Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) vorlegen. Zum Auftakt des 30. Spieltages tritt die Mannschaft von Trainer Marco Rose beim SC Freiburg an. Mit einem Sieg könnte die Borussia zumindest vorerst an RB Leipzig vorbeiziehen und auf den dritten Tabellenplatz vorrücken. Auch die Freiburger haben als Tabellenachter noch Chancen auf die Qualifikation für den Europapokal. Allerdings hat das Team von Trainer Christian Streich seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Corona-Unterbrechung noch kein Spiel gewonnen.