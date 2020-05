Das bringt der Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 08/05/2020 | Überblick

Deutschland gedenkt der Befreiung vom Nationalsozialismus

BERLIN: Deutschland gedenkt am Freitag dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 75 Jahren. Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht endete am 8. Mai 1945 der von Hitler-Deutschland entfesselte Krieg in Europa. Er kostete hier und in Asien nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 55 und mehr als 60 Millionen Menschen das Leben. In Berlin werden die Spitzen des Staates diesen Tag der Befreiung würdigen. Vorgesehen ist eine Kranzniederlegung (12.00 Uhr) an der Neuen Wache. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird im Anschluss eine Rede halten.

Queen hält Ansprache zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren

LONDON: Die britische Königin Elizabeth II. hält 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine Rede an die Nation. Ihre Ansprache wird am Freitagabend (22 Uhr MESZ) im britischen Fernsehen gezeigt - genau ein Dreivierteljahrhundert nach der Rede ihres Vaters, König George VI., im Radio. Während des Kriegs machte Elizabeth eine Ausbildung zur Lastwagenfahrerin und -mechanikerin in der Armee. Als Nazi-Deutschland kapitulierte, mischte sie sich unerkannt unter die Feiernden in der Hauptstadt.

Eurogruppe berät Hilfen gegen Wirtschaftskrise

BRÜSSEL: Die europäischen Hilfen im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise beschäftigen am Freitag (von 15.00 Uhr an) erneut die Finanzminister der Eurogruppe. Konkret geht es um die genauen Bedingungen für Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM im Umfang von bis zu 240 Milliarden Euro. Sie sind gedacht für direkte und indirekte Gesundheitskosten der Pandemie und sollen vom 1. Juni an verfügbar sein. Vorher müssen noch Details geklärt werden. Thema ist zudem die dramatische Konjunkturprognose der EU-Kommission.

Experten erwarten dramatisch höhere US-Arbeitslosenquote für April

WASHINGTON: Die US-Regierung gibt am Freitag (14.30 Uhr MESZ) die Arbeitslosenquote für den Monat April bekannt, die infolge der Coronavirus-Pandemie deutlich angestiegen sein dürfte. Experten zufolge dürfte die Arbeitslosenquote bei mindestens 15 Prozent liegen, ein Berater von US-Präsident Donald Trump hatte sogar unlängst gewarnt, die Quote könne 19 oder gar 20 Prozent betragen. Seit der Zuspitzung der Krise Mitte März haben in den Vereinigten Staaten mehr als 33 Millionen Menschen ihren Job verloren.

Außenhandel in Zeiten der Corona-Krise - Bundesamt legt Daten vor

WIESBADEN: Die Corona-Krise bremst den weltweiten Handel aus. Das dürften die deutschen Exportunternehmen im März zu spüren bekommen haben, als die Pandemie auch Europa erreichte. Wie sich der Außenhandel im ersten Quartal insgesamt entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Freitag (8.00 Uhr) bekannt. Vor der Eskalation der Krise waren im Februar noch etwas mehr Waren «Made in Germany» ausgeführt worden als im Vorjahreszeitraum. Erste Effekte der Pandemie zeigten sich aber bereits im Handel mit China.

Agrarminister schalten sich zu Folgen der Corona-Pandemie zusammen

SAARBRÜCKEN: Die Agrarminister von Bund und Ländern tauschen sich am Freitag (9.00 Uhr) über Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Land- und Forstwirtschaft aus. Dabei geht es unter anderem um Fördermittel: Der Chef der Agrarministerkonferenz, der saarländische Ressortchef Reinhold Jost (SPD), befürchtet, dass Mittel wegen der Pandemie nur mit Verzögerung ausgegeben werden und Zuweisungen verfallen könnten. Er erneuerte seine Forderung an den Bund, die Bundesmittel flexibel auf das folgende Jahr übertragen zu können.

Grünen-Vorstand in Baden-Württemberg berät über Boris Palmer

STUTTGART: Der Vorstand der Grünen in Baden-Württemberg berät am Freitag (16.30 Uhr) über mögliche Ordnungsmaßnahmen gegen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Jüngster Anlass dafür ist eine Äußerung des Grünen-Politikers zum Umgang mit Corona-Patienten. Er hatte in einem Interview gesagt: «Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.»

Mitglieder machten sich daraufhin für einen Parteiausschluss stark.

Siemens legt Zahlen in turbulenten Zeiten vor

MÜNCHEN: Bei Siemens waren die Zeiten schon vor der Corona-Krise spannend: Der anstehende Chefwechsel, die Abspaltung des Energiegeschäfts und die Auseinandersetzung mit Klimaschützern beschäftigten den Konzern. Jetzt ist eine Pandemie hinzugekommen, die die Weltwirtschaft erschüttert. Dennoch gehört der Konzern, der am Freitag die Zahlen für sein zweites Quartal von Januar bis März vorlegt, zu den wenigen, die ihre Prognose noch nicht gekippt haben. Auch an der Abspaltung des Energiegeschäfts arbeitet Siemens weiter.