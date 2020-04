Das bringt der Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 10/04/2020 | Überblick

Papst begeht Karfreitag wegen Corona-Krise ohne Pilger

VATIKANSTADT: Papst Franziskus begeht die traditionelle Kreuzweg-Prozession am Karfreitag (21 Uhr) wegen der Corona-Krise in diesem Jahr ohne Pilger. Normalerweise reisen Tausende Gläubige aus aller Welt für dieses emotional bewegende Ritual vor Ostern nach Rom. Bei der Prozession werden das Leiden Jesus' und sein Weg zum Tod am Kreuz traditionell in 14 Stationen nachstellt. Die katholische Kirche hat die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie vom Kolosseum in Rom auf den Petersplatz verlegt. Sowohl der große Platz als auch der Petersdom sind seit Wochen abgesperrt. Die Prozession und eine Feier im Dom (18 Uhr) werden per Live-Stream im Netz zu sehen sein.

Merkur-Sonde «BepiColombo» letztmals in Erdnähe

DARMSTADT: Die Merkur-Sonde «BepiColombo» nähert sich am Freitagmorgen letztmals der Erde, bevor sie ihre Reise zum kleinsten Planeten des Sonnensystems fortsetzt. Um 06.25 Uhr wird sich die europäisch-japanische Merkur-Mission mit einer Geschwindigkeit von rund 30 Kilometern pro Sekunde bis auf 12 700 Kilometer der Erde nähern. In den Weiten des Sonnensystems, durch das die Merkursonde gerade kreist, ist das ein Steinwurf. Mit dem Manöver soll das Raumfahrzeug abgebremst werden.