Hessens neuer Finanzminister Boddenberg wird vereidigt

WIESBADEN: Bei einer Sondersitzung des Landtags mitten in der Coronavirus-Krise soll an diesem Freitag (11.00 Uhr) Michael Boddenberg als neuer hessischer Finanzminister vereidigt werden. Der bisherige CDU-Fraktionsvorsitzende wird Nachfolger von Thomas Schäfer (CDU), der am vergangenen Wochenende überraschend gestorben war.

Neue Zahlen zur Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA

WASHINGTON: Erstmals seit der Zuspitzung der Coronavirus-Krise in den USA werden am Freitag (14.30 MEZ) monatliche Daten zur Lage am Arbeitsmarkt veröffentlicht. Aufgrund einer verzögerten Erhebung der Statistik rechnen Analysten jedoch nur mit einem geringen Anstieg der Arbeitslosenquote, obwohl die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt in die Höhe geschnellt waren. Seit Mitte März haben in den USA rund 10 Millionen Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt.

Mädchen betäubt und missbraucht - Richter wollen Urteil sprechen

BOCHUM: In einem Prozess um den sexuellen Missbrauch zuvor betäubter Mädchen soll am Bochumer Landgericht am Freitag (11.00 Uhr) das Urteil gesprochen werden. Angeklagt ist ein Briefzusteller aus der Ruhrgebietsstadt Datteln. Dem 55-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, zahlreichen Mädchen heimlich Beruhigungsmittel verabreicht zu haben, um sie anschließend zu missbrauchen.

Hunderte Autos zerkratzt - Urteil gegen jungen Mann geplant

SCHWEINFURT: In einem Prozess um massenhaft zerkratzte Autos soll am Freitag (8.30 Uhr) das Urteil gesprochen werden. Ein 26-Jähriger muss sich seit Januar vor dem Landgericht Schweinfurt in Bayern verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, 642 Fahrzeuge mutwillig beschädigt zu haben. Der Schaden soll bei rund 930 500 Euro liegen.

Clubchefs der Handball-Bundesliga beraten über Corona-Krise

STUTTGART: Die Clubchefs der 18 Handball-Bundesligisten werden in einer weiteren Videokonferenz am Freitag (10.30 Uhr) wahrscheinlich die Aussetzung des Spielbetriebs verlängern. Wegen der Coronavirus-Krise finden derzeit bis Ende April keine Partien in der HBL statt. Das Ziel der Verantwortlichen ist eine Fortsetzung der Saison ab Mitte Mai, so dass sie bis Ende Juni beendet werden könnte.