Written by: Redaktion DER FARANG | 07/06/2019

May gibt Posten als Parteichefin der britischen Konservativen ab

LONDON (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May will am Freitag ihr Amt als Parteichefin der Konservativen abgeben.



Gleichzeitig beginnt die Ausschreibung für einen Nachfolger. Der Sieger des mehrstufigen Prozesses soll bis Ende Juli feststehen und May dann auch an der Regierungsspitze ablösen. Elf Kandidaten haben bislang ihren Hut in den Ring geworfen. Die besten Chancen werden Ex-Außenminister Boris Johnson eingeräumt.

Abstimmungsmarathon zu Asyl und Migration im Bundestag

BERLIN (dpa) - Der Bundestag stimmt am Freitag über sieben Gesetzentwürfe der Regierung zu Fragen von Zuwanderung und Abschiebung ab.



Das ist ein Rekord. Im Kern geht es diesmal vor allem darum, die Befugnisse von Polizei und Ausländerbehörden so auszuweiten, dass weniger Abschiebungen scheitern. Die finanziellen Leistungen für Asylbewerber werden neu sortiert. Die Einwanderung von Fachkräften soll leichter werden.

Bundesrat berät über Bafög und Rente

BERLIN (dpa) - Im Bundesrat stehen am Freitag mehrere wichtige Vorhaben auf der Tagesordnung.



Die Länderkammer berät abschließend unter anderem über die Bafög-Reform und die geplante Rentenerhöhung. Außerdem geht es um mehrere Initiativen aus den Bundesländern.

Bremer SPD-Vorstand entscheidet über Koalitionsverhandlungen

BREMEN (dpa) - Der Landesvorstand der Bremer SPD trifft sich am Freitag (17.00 Uhr), um über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit Grünen und Linken zu entscheiden.



Zugleich wollen die Sozialdemokraten die Besetzung des Verhandlungsteams festlegen. Würden alle drei Parteien zu einem Bündnis zusammenfinden, wäre es die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.

Kultusministerkonferenz geht zu Ende

WIESBADEN (dpa) - Die Kultusminister der Länder wollen am Freitag (12.00 Uhr) die Ergebnisse ihrer zweitägigen Konferenz in Wiesbaden vorstellen.



Diskutiert wurde unter anderem über den geplanten Rechtsanspruch auf einen Ganztagesplatz an Grundschulen ab 2025 und die Abituraufgaben. Für Freitag ist auch ein Treffen mit hochrangigen Vertretern der christlichen Kirchen geplant.

Maas reist vier Tage durch den Nahen und Mittleren Osten

BERLIN (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas bricht am Freitag zu einer viertägigen Reise in den Nahen und Mittleren Osten auf, die am Montag im Iran endet.



Zunächst geht es nach Jordanien, ein wichtiges Partnerland Deutschlands in der Krisenregion. Am Sonntag wird Maas in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Gespräche führen, bei denen es unter anderem um den Krieg im Jemen gehen wird. Wichtigste Station der Reise ist aber am Montag der Iran. Maas will sich dort für den Fortbestand des umstrittenen Atomabkommens einsetzen.

Geplanter Anschlag mit Supergift: Prozess um Rizin-Bombenbau beginnt

DÜSSELDORF (dpa) - Der Prozess gegen einen mutmaßlichen islamistischen Bombenbauer beginnt am Freitag (10.30 Uhr) in Düsseldorf.



Der 30-jährige Tunesier und seine 43-jährige deutsche Ehefrau sollen 2018 in Köln an einer Bombe mit dem hochgiftigen Bio-Kampfstoff Rizin gebaut haben. Es wäre der erste Terroranschlag in Deutschland mit einem biologischen Kampfstoff gewesen. Laut Anklage der Bundesanwaltschaft hatte die Terrororganisation Islamischer Staat das Paar zu dem Anschlag ermuntert.

Deutsche Politik stark präsent auf Petersburger Wirtschaftsforum

ST. PETERSBURG (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und die Ministerpräsidenten aus Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, Michael Kretschmer (CDU) und Manuela Schwesig (SPD), wollen beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg für intensivere Kontakte zu Russland werben.



Bei den Gesprächen in der russischen Millionenmetropole dürfte es am Freitag einmal mehr auch um die von einigen EU-Staaten abgelehnte Ostseepipeline Nord Stream 2 gehen.

Berlins Regierungschef soll zum Hauptstadtflughafen BER aussagen

BERLIN (dpa) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller muss Rechenschaft für sein Krisenmanagement am neuen Hauptstadtflughafen ablegen.



Der BER-Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhauses hat den SPD-Politiker für Freitag als Zeugen geladen. Müller war von Juli 2015 bis März 2017 Aufsichtsratschef der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft. Zunächst will der Ausschuss den früheren Innensenator und Ex-Flughafen-Aufsichtsrat Frank Henkel (CDU) vernehmen (11.00 Uhr).

Aldi eröffnet die ersten zwei Filialen in China

SHANGHAI (dpa) - Der Lebensmittelhändler Aldi eröffnet am Freitag seine ersten beiden Filialen in China.



Während Aldi Süd bereits seit 2017 online in China verkauft, will der Discounter mit den zwei Läden in Shanghai den Markt mit dem stationären Geschäft erstmal testen, um die chinesischen Verbraucher besser zu verstehen.

Zehntausende rocken am Ring und im Park

NÜRBURG/NÜRNBERG (dpa) - Zehntausende Rockfans werden am Pfingstwochenende zu den Zwillingsfestivals «Rock am Ring» in der Eifel und «Rock im Park» in Nürnberg erwartet.



Mit den beiden großen Spektakeln startet traditionell der Festival-Sommer. Als Headliner stehen Slipknot, Tool und die Ärzte auf dem Programm. Insgesamt 75 Bands haben sich vom 7. bis 9. Juni angekündigt - sie treten in der Regel im Wechsel am Nürburgring und auf dem Nürnberger Zeppelinfeld auf. In Nürnberg werden mehr als 70.000 Rockfans erwartet, am Nürburgring sind es sogar mehr als 80.000.

Prozess um Amokfahrt von Bottrop beginnt

ESSEN (dpa) - Vor dem Essener Schwurgericht beginnt am Freitag (10.00) der Prozess um die Amokfahrt von Bottrop an Silvester.



Der Fahrer wollte nach Angaben der Staatsanwaltschaft aus fremdenfeindlichen Motiven bewusst Menschen überfahren. Der 50-jährige Deutsche soll mit seinem Auto in der Silvesternacht 2018 gezielt auf Menschengruppen zugefahren sein, die aus seiner Sicht einen Migrationshintergrund hatten. Dabei waren in Bottrop und Essen 14 Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Preisverleihung beim Kinder-Medien-Festival «Goldener Spatz»

ERFURT (dpa) - Das Kinder-Medien-Festival «Goldener Spatz» gilt als größtes seiner Art in Deutschland.



Dieses Jahr konkurrieren 31 Film- und Fernsehbeiträge um Preise in fünf Kategorien. Darunter sind die neue «TKKG»-Verfilmung in der Regie von Robert Thalheim und der Superheldinnen-Film «Invisible Sue - Plötzlich unsichtbar». Die Gewinner werden am Freitag (15.00 Uhr) bei der Preisverleihung im Theater Erfurt ausgezeichnet.

Ernst von Siemens Musikpreis geht an Rebecca Saunders

MÜNCHEN (dpa) - Bei einer Gala im Münchner Prinzregententheater wird am Freitag (7. Juni/19.30 Uhr) der Ernst von Siemens Musikpreis verliehen.



Die renommierte Auszeichnung für klassische Musik geht in diesem Jahr an die britische Komponistin Rebecca Saunders. Sie ist mit 250.000 Euro dotiert.

Forscher rätseln über Steinhügel im Bodensee - neue Untersuchungen

LANGENARGEN/UTTWIL (dpa) - Rund 100 Steinhügel vor dem Schweizer Bodenseeufer geben Forschern seit Jahren Rätsel auf - neue Untersuchungen sollen nun für mehr Klarheit sorgen.



Mit Sedimentbohrungen soll das Alter der Hügel besser bestimmt werden, heißt es beim Amt für Archäologie des Kantons Thurgau. Am Freitag (10.00 Uhr) wollen die Wissenschaftler über den aktuellen Stand dieser Untersuchungen berichten.

Frauen-WM startet mit Eröffnungsspiel Frankreich gegen Südkorea

RENNES (dpa) - Mit einer kleinen Eröffnungsfeier und dem Spiel des Gastgebers Frankreich gegen Südkorea startet am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) die 8. Frauenfußball-Weltmeisterschaft.



Das knapp 50.000 Zuschauer fassende Pariser Prinzenpark-Stadion ist seit langem ausverkauft. Am Samstag (15.00 Uhr/ARD und DAZN) steigt die deutsche Mannschaft in Rennes mit der Auftaktpartie der Gruppe B gegen China in die WM ein.

Halbfinale der French Open: Djokovic, Nadal und Federer spielen

PARIS (dpa) - Bei den French Open sollen am Freitag die Endspiel-Teilnehmer bei den Damen und Herren ermittelt werden.



Im ersten Spiel auf dem Center Court treffen der elfmalige Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien und der 20-fache Grand-Slam-Champion Roger Federer aus der Schweiz aufeinander (ca. 13.00 Uhr/Eurosport). Anschließend stehen sich auf dem Court Philippe Chatrier der Vorjahresfinalist Dominic Thiem aus Österreich und der Weltranglistenerste Novak Djokovic gegenüber.