Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.19

Globaler Klimastreik: Proteste in fast 160 Staaten geplant

BERLIN (dpa) - Zu einem globalen Streik für mehr Klimaschutz erwartet die Jugendbewegung Fridays for Future am Freitag mehrere Hunderttausend Teilnehmer.



Allein in Deutschland sind in Dutzenden Städten mehr als 500 Aktionen und Demonstrationen angemeldet. Für die internationale Streikwoche, die Freitag beginnt, haben Aktivisten Proteste in mehr als 2.600 Städten in fast 160 Staaten angekündigt.

Klimakabinett will Strategie für mehr Klimaschutz vorlegen

BERLIN (dpa) - Das Klimakabinett der Bundesregierung will am Freitag eine Strategie für mehr Klimaschutz vorlegen.



Entscheidungen in dem Kabinettsausschusses unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werden am Vormittag erwartet. Am Abend zuvor wollten die Spitzen der schwarz-roten Koalition zusammenkommen, um Streitfragen abzuräumen. Bürger und Wirtschaft müssen sich in den kommenden Jahren auf weitreichende Änderungen einstellen.

Weltklimarat berät über Einfluss von Klimawandel auf Ozeane und Eis

MONACO (dpa) - Der Weltklimarat IPCC beginnt am Freitag (10.00 Uhr) mit den Beratungen über seinen Report zu den Auswirkungen der Erderwärmung auf Ozeane und Eismassen.



Forscher und Delegierte der IPCC-Mitgliedstaaten werden dabei mehrere Tage um die exakten Formulierungen in dem Papier ringen. Der finale Bericht soll am kommenden Mittwoch (25. September) in Monaco vorgestellt werden.

Steinmeier beendet Staatsbesuch in Italien

ROM (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet am Freitag seinen zweitägigen Staatsbesuch in Italien.



Er wird am Morgen in Rom noch mit dem designierten neuen italienischen EU-Kommissar Paolo Gentiloni sprechen. Dann wird er mit seiner Frau Elke Büdenbender im Zug nach Neapel weiterfahren.

Bundesrat berät über zahlreiche Vorhaben und Initiativen

BERLIN (dpa) - Der Bundesrat beschäftigt sich in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am Freitag wieder mit Dutzenden Gesetzesvorhaben, Initiativen und Verordnungen.



Die Länderkammer berät unter anderem über die Grundsteuer, die nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bis zum Jahresende neu geregelt sein muss. Auf der Tagesordnung stehen zudem eine Reihe von Initiativen aus den Bundesländern.

Heil stellt Reformvorschläge für Arbeit und Sozialstaat vor

BERLIN (dpa) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will am Freitag in Berlin umfangreiche Reformvorschläge für den Arbeitsmarkt und den Sozialstaat in Deutschland vorstellen (10.00 Uhr).



Entsprechende Vorschläge sind Teil der Ergebnisse eines monatelangen Dialogprozesses, den Heil bei mehreren Veranstaltungen mit Bürgern und Experten bundesweit führte.

Raucher greifen beim Kauf ihrer Kippen tiefer in die Tasche

DORTMUND (dpa) - Deutschlands Raucher haben für ihre Glimmstängel mehr Geld ausgegeben als zuvor.



Im ersten Halbjahr 2019 habe der Zigarettenumsatz bei rund 11,4 Milliarden Euro gelegen und damit fünf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der Deutsche Zigarettenverband mit. Grund für den Anstieg waren höhere Preise. Am Freitag beginnt in Dortmund die Fachmesse Intertabac, die als größter Branchentreff der Welt gilt.

Zu laut für Wohnhaus? Streit um Eltern-Kind-Zentrum beschäftigt BGH

KARLSRUHE/MÜNCHEN (dpa) - Ein Eltern-Kind-Zentrum in München entzweit die Gemüter: Ist der Familien-Treff für die Bewohner darüber zumutbar, obwohl im Haus nur ein Laden vorgesehen war?



Das prüft der Bundesgerichtshof (BGH) am Freitag (ab 9.45 Uhr). Geklagt haben die Eigentümer einer Wohnung, die direkt über der Einrichtung liegt. Aus Sicht des Landgerichts und des Oberlandesgerichts (OLG) München ist die Nutzung als Eltern-Kind-Zentrum unzulässig.

BGH entscheidet im Nachbarschaftsstreit um Birken

KARLSRUHE (dpa) - In einem Streit unter Nachbarn um drei Birken an einer Grundstücksgrenze entscheidet am Freitag (9.00 Uhr) der Bundesgerichtshof (BGH).



In dem Fall aus dem baden-württembergischen Heimsheim stehen die Bäume nach dem Landesrecht weit genug von der Grundstücksgrenze entfernt. Das Amtsgericht Maulbronn hatte die Klage des Nachbarn auf Beseitigung der etwa 18 Meter hohen und gesunden Bäume abgewiesen, das Landgericht Karlsruhe in der Berufung dem Kläger jedoch Recht gegeben.

Länder fordern Rauchverbot beim Fahren mit Kindern

BERLIN (dpa) - Mit gefährlichem Passivrauchen von Kindern in Autos soll nach dem Willen mehrerer Bundesländer Schluss sein.



Dafür wollen Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein am Freitag eine Initiative im Bundesrat vorstellen. Sie fordern ein Rauchverbot in Autos, wenn Minderjährige und Schwangere dabei sind.

Forschungsschiff «Polarstern» lässt sich in Arktis einfrieren

TROMSØ/BREMERHAVEN (dpa) - Das Forschungsschiff «Polarstern» legt am Freitag (20.30 Uhr) im norwegischen Tromsø ab, um ein Jahr in der zentralen Arktis zu verbringen.



Festgemacht an einer Eisscholle wird der Eisbrecher des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (Awi) mit dem Packeis durch die Zentralarktis driften. Eine Arktis-Expedition in dieser Größenordnung hat es nach Angaben des Instituts noch nie gegeben.

Schalke strebt gegen Mainz den dritten Bundesliga-Sieg in Serie an

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der FC Schalke 04 kann am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) mit einem klaren Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernehmen - zumindest für einen Tag.



Dafür müsste das Team von Trainer David Wagner mit drei oder mehr Toren Unterschied gewinnen. Schalke strebt den dritten Sieg nacheinander an, Mainz den zweiten Erfolg in der laufenden Saison.

Volleyballer brechen bei EM nach Apeldoorn auf

ANTWERPEN/APELDOORN (dpa) - Die deutschen Volleyballer reisen am Freitag (10.00 Uhr) mit dem Bus in den nächsten EM-Spielort.



In Apeldoorn bestreitet der bisher enttäuschende Vize-Europameister von 2017 am Samstag sein Achtelfinale gegen die Niederlande. In ihrer derzeitigen Verfassung müssen sich die Deutschen aber keine Hoffnung auf das Erreichen des Viertelfinales machen.