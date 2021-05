Das bringt der Freitag

EU-Arzneimittelbehörde entscheidet über Corona-Impfstoff für Kinder

AMSTERDAM: Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will am Freitag über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden. Der zuständige Experten-Ausschuss kommt deshalb zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Eine Zulassung gilt als wahrscheinlich. Die EMA will das Ergebnis um 15.00 Uhr in Amsterdam bekannt geben.

Belarus: Machthaber Lukaschenko trifft Kremlchef Putin

Sotschi (dpa) - Unter dem Druck der EU-Sanktionen und der wachsenden Konfrontation mit dem Westen reist der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko an diesem Freitag zu einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. In Sotschi am Schwarzen Meer solle es um Fragen der weiteren bilateralen Entwicklung beider Länder gehen, teilte der Kreml mit.

Bundesrat befasst sich mit Novelle des Klimaschutzgesetzes

BERLIN: Der Bundesrat setzt sich am Freitag (9.30 Uhr) mit den Plänen der Bundesregierung für Änderungen am Klimaschutzgesetz auseinander. Der Gesetzentwurf sieht deutlich strengere Klimaschutzziele vor. Demnach soll Deutschland bis zum Jahr 2030 mindestens 65 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als im Jahr 1990. 2045 und damit fünf Jahre früher als in der geltenden Gesetzesfassung soll die Bundesrepublik klimaneutral sein.

Spahn in Südafrika - Unterstützung für Impfstoffproduktion

PRETORIA: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will am Freitag in Südafrika mit Politikern und Wissenschaftlern zu Gesprächen über den internationalen Kampf gegen die Corona-Pandemie zusammenkommen. Am Nachmittag ist in der Hauptstadt Pretoria ein Auftakttreffen einer Initiative vorgesehen, mit der Deutschland und Frankreich ihre Unterstützung für den Aufbau einer eigenen Impfstoffproduktion in Afrika bekräftigen wollen.

Urteile zu Fahrverboten in Kiel, Hamburg und Ludwigsburg

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will am Freitag (10.30 Uhr) die Urteile zu möglichen Diesel-Fahrverboten zur Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid in drei Städten verkünden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hatten auf eine entsprechende Änderung in den Luftreinhalteplänen in Hamburg, Kiel und Ludwigsburg geklagt.

Neustart für Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern

SCHWERIN: Nach siebenmonatiger Zwangspause kann der Tourismus im Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern neu starten. Von diesem Freitag an dürfen Hotels, Pensionen, Ferienhaus- und Zeltplatzbetreiber wieder Gäste aufnehmen. Das gilt zunächst nur für Urlauber aus dem eigenen Bundesland. Eine Woche später, zum 4. Juni, öffnet sich das Land auch wieder für den bundesweiten Übernachtungstourismus.

Deutsche Projekte für europäische Wasserstoff-Allianz

BERLIN: Die EU plant eine große Wasserstoff-Allianz - am Freitag (9.00 Uhr) werden dazu mögliche deutsche Projekte vorgestellt. Bekanntgegeben werden sie von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie per Videobotschaft von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Ziel der EU ist es, bei der Wasserstofftechnologie die Nummer 1 weltweit zu werden. Die deutschen Projekte werden nun an die EU gemeldet. Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, die Wasserstofftechnologie mit Milliardensummen zu fördern.

Panzer, Torpedo und Mörser in Villa - 84-Jähriger vor Gericht

KIEL: Nach dem Fund eines Wehrmachtspanzers und zahlreicher weiterer Waffen in einem Villen-Anwesen im Kieler Vorort Heikendorf muss sich ein 84-Jähriger ab Freitag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Kiel verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, unerlaubt im Besitz eines Panzers vom Typ Panther, eines Torpedos, eines Mörsers sowie einer Flugabwehrkanone gewesen zu sein. Zudem soll er im Besitz mehrerer Kleinwaffen und von Munition gewesen sein - alles war vor knapp sechs Jahren entdeckt worden.

Preis der Leipziger Buchmesse wird unter Corona-Bedingungen vergeben

LEIPZIG: Der Preis der Leipziger Buchmesse wird am Freitag (16.00 Uhr) unter Corona-Bedingungen vergeben. Nach der erneuten Absage der Messe ist die Preisverleihung im Rahmen eines Festaktes in der Leipziger Kongresshalle geplant. Die Jury wird vor Ort sein, die Nominierten werden dagegen nur per Video zugeschaltet. Der Preis wird in den drei Kategorien Belletristik, Übersetzung und Sachbuch/Essayistik vergeben.

100 Jahre Mozartfest Würzburg eröffnet mit Steinmeier

WÜRZBURG: Nach dem Verklingen der Domglocken beginnt am Freitag (20.05 Uhr) in Würzburg das wohl älteste Mozartfest Deutschlands mit einer Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zum Auftakt spielen die Musiker Renaud Capuçon und Gérard Caussé auf einer Violine und einer Viola aus Mozarts Privatbesitz. Für den Festmonat sind neben Konzerten auch Veranstaltungen, Vorträge und Ausstellungen aus der Bildenden Kunst, Literatur und Architektur geplant.

Fußball-Nationalmannschaft startet in die EM-Vorbereitung

SEEFELD: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am Freitag in die EM-Vorbereitung. Bis zum 6. Juni absolviert das Team ein Trainingslager im österreichischen Seefeld. Bis zum Mittag soll der Großteil der 26 von Bundestrainer Joachim Löw nominierten Akteure im Teamhotel in Tirol eintreffen. Das erste Training findet am späten Nachmittag auf dem Olympiagelände statt.