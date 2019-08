Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.19

Muslimische Wallfahrt Hadsch beginnt - Mehr als zwei Millionen Pilger

MEKKA (dpa) - In der saudi-arabischen Stadt Mekka beginnt am Freitag die muslimische Wallfahrt Hadsch.



Das Königreich rechnet nach eigenen Angaben wieder mit mehr als zwei Millionen Pilgern. Mehr als 1,8 Millionen Gläubige sind bereits in den vergangenen Tagen aus dem Ausland in die für Muslime heilige Stadt gereist. Sie nehmen bis Mittwoch an genau festgelegten Ritualen teil. Für die Wallfahrt sind strenge Sicherheitsvorkehrungen vorgesehen.

Neuer Anlauf zur Überwindung der Teilung Zyperns

NIKOSIA (dpa) - Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen (UN) wollen die politischen Führer der türkischen und griechischen Zyprer am Freitag in der zyprischen Hauptstadt Nikosia sondieren, ob neue Gespräche zur Überwindung der seit 45 Jahren andauernden Teilung Zyperns starten könnten.

Kühlturm des ehemaligen AKW Mülheim-Kärlich wird abgerissen

MAINZ (dpa) - Der Kühlturm des einstigen Atomkraftwerks Mülheim-Kärlich bei Koblenz soll am Freitag abgerissen werden.



Nach den Plänen des einstigen Betreibers RWE sollen am Nachmittag (gegen 14.00 Uhr) zwei ferngesteuerte Bagger mehrere Stützen wegreißen, auf denen der Turm ruht. Voraussichtlich zwei bis drei Stunden nach dem Start der Aktion soll der Turm dann unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Die obere Hälfte des Kühlturms war in den vergangenen Monaten bereits von einem speziell dafür konstruierten Abrissroboter abgetragen worden.

Härtere Zeiten für Exporteure - Außenhandelsdaten fürs erste Halbjahr

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Das Klima ist rauer geworden für die deutschen Exportunternehmen.



Wie sich der Außenhandel angesichts internationaler Handelskonflikte, der Abkühlung der Weltkonjunktur und der Unwägbarkeiten des Brexits entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Freitag bekannt (8.00 Uhr). Die Wiesbadener Behörde veröffentlicht die Daten für Juni und das erste Halbjahr.

Umstrittenes Comeback der Stierkämpfe auf Mallorca

PALMA (dpa) - Nach rund zweijähriger Zwangspause finden am Freitag auf Mallorca wieder blutige Stierkämpfe statt.



Die Stadtverwaltung von Palma gab am Donnerstag nach einer Inspektion der Arena endgültig grünes Licht für die Veranstaltung. Das umstrittene Comeback löste auf der spanischen Urlaubsinsel in den vergangenen Tagen Proteste von Tierschützern aus. Aber es gab auch Begeisterung.

Prozess um verschwundene Schülerin: Mutter als Zeugin erwartet

BERLIN (dpa) - Im Mordprozess um das Verschwinden der Berliner Schülerin Georgine Krüger im Jahr 2006 soll am Freitag (9.30 Uhr) deren Mutter aussagen.



Angeklagt am Landgericht der Hauptstadt ist ein 44-Jähriger Mann. Ihm wird vorgeworfen, das Mädchen aus der Nachbarschaft in einen Keller seiner Moabiter Wohnung gelockt, vergewaltigt und erwürgt zu haben. Die Leiche der damals 14-Jährigen wurde bis heute nicht gefunden.

Nach Freispruch im Organspendeskandal - Arzt will 1,2 Millionen Euro

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Gut vier Jahre nach seinem Freispruch im Prozess um den Göttinger Transplantationsskandal will ein Arzt Schadenersatz in Millionenhöhe.



Ein entsprechendes Zivilverfahren beginnt am Freitag (10.00 Uhr) am Braunschweiger Landgericht. Der freigesprochene Arzt verlangt gut 1,2 Millionen Euro vom Land Niedersachsen etwa als Ausgleich für seinen Verdienstausfall.

Frauen betäubt und missbraucht - Prozessauftakt in Bochum

BOCHUM (dpa) - Am Bochumer Landgericht beginnt am Freitag (9.00 Uhr) der Prozess um eine Missbrauchsserie.



Ein 54-jähriger Mann aus Datteln soll Frauen und Mädchen mit starken Beruhigungsmitteln bis zur Bewusstlosigkeit betäubt und anschließend sexuell missbraucht haben.

Premiere von «Der Name der Rose» bei Erfurter Domstufen-Festspielen

ERFURT (dpa) - Es ist einer der berühmtesten Kriminalromane der Welt - nun ist «Der Name der Rose» erstmals als Musical zu sehen.



Am Freitag (20.00 Uhr) feiert eine neue Inszenierung von Umberto Ecos 1980 erschienenem Roman Premiere bei den Domstufen-Festspielen in Erfurt. Das Musical stammt vom norwegischen Autorenduo Gisle Kverndokk (Musik) und Øystein Wiik (Text).

DFB-Pokal geht los: Großkreutz will Dortmund ärgern

BERLIN (dpa) - Mit drei Spielen wird am Freitagabend (20.45 Uhr) die erste Runde des DFB-Pokals eröffnet.



Besonders im Fokus steht dabei das erste Duell nach 23 Jahren zwischen dem Drittligisten KFC Uerdingen und Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund. Der frühere Weltmeister Kevin Großkreutz, der sechs Jahre für die Dortmunder spielte, hofft, den haushohen Favoriten (Sky/Sport1) ärgern zu können.

7. Staffel «Promi Big Brother» startet in Campingatmosphäre

UNTERFÖHRING (dpa) - In Camping-Kulisse und mit neuen Regeln startet am Freitag die 7. Staffel der TV-Show «Promi Big Brother» (20.15 Uhr) bei Sat.1.



Erstmals in der Geschichte der Sendung werde die zusammengewürfelte Promi-WG in Zelten wohnen, wie der Sender Sat.1 mitteilte.