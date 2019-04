Das bringt der Freitag

Von: Redaktion DER FARANG | 19.04.19

Kreuzweg mit Papst Franziskus

ROM/JERUSALEM (dpa) - Tausende Gläubige gedenken am Karfreitag mit Papst Franziskus in Rom der Kreuzigung und des Todes Jesu.

Nach einer Messe im Petersdom (17.00 Uhr) leitet das katholische Kirchenoberhaupt die Kreuzwegsprozession am Kolosseum (21.15 Uhr). In 14 Stationen wird der Leidensweg Jesu nachgestellt. Am Wochenende gehen die Feierlichkeiten mit der Osternachtsmesse am Samstagabend und der Ostermesse mit dem Segen «Urbi et Orbi» am Sonntag weiter.

Demokraten ringen mit Trump um Deutungshoheit über Mueller-Bericht

WASHINGTON (dpa) - Sonderermittler Robert Mueller hat mehrere Versuche von US-Präsident Donald Trump offengelegt, wie dieser die Untersuchung zur sogenannten Russland-Affäre vereiteln wollte.

Während sich Trump für vollständig entlastet hält, sehen die Demokraten in Muellers Erkenntnissen Belege für eine Justizbehinderung und anderes Fehlverhalten des Präsidenten. Das Ringen um die Deutungshoheit über den mehr als 400-seitigen und in Teilen geschwärzten Bericht dürfte am Freitag weitergehen.

Suche nach Ursache des Busunglücks von Madeira geht weiter

FUNCHAL (dpa) - Auch am zweiten Tag nach dem schweren Busunfall auf der Atlantikinsel Madeira ermitteln die Behörden weiter zur Unfallursache und versuchen, die hauptsächlich deutschen Opfer zu identifizieren.

Augenzeugen zufolge könnte das Unglück mit 29 Toten auf einen technischen Defekt am Bus zurückgehen. Der verletzte Busfahrer konnte bislang nicht befragt werden.

Deutsche Tennis-Damen spielen in Lettland um Verbleib in Weltgruppe

RIGA (dpa) - Die deutschen Tennis-Damen spielen am Freitag und Samstag in Lettland im Fed Cup um den Verbleib in der Weltgruppe der stärksten Nationen.

Im ersten Einzel trifft Andrea Petkovic auf die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko, danach tritt Julia Görges gegen Außenseiterin Diana Marcinkevica an. Die Entscheidung fällt am Samstag, dann stehen die weiteren beiden Einzel sowie das Doppel auf dem Programm.