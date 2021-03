Das bringt der Donnerstag

Regierungserklärung der Kanzlerin im Bundestag

BERLIN: Einen Tag nach ihrem Auftritt bei der Regierungsbefragung stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut dem Bundestag. Am Donnerstag (09.00 Uhr) gibt die CDU-Politikerin im Plenum eine Regierungserklärung ab. Dabei geht es um den am gleichen Tag beginnenden EU-Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs, aber auch noch einmal um die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse zur Bewältigung der Corona-Pandemie.

EU-Gipfel berät über Corona-Impfstoff und Türkei - Biden zugeschaltet

BRÜSSEL: Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Donnerstag (13.00 Uhr) erneut über den knappen Impfstoff gegen das Coronavirus. Außerdem suchen Kanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen eine gemeinsame Linie im Verhältnis zur Türkei. Zudem ist ein kurzes Gespräch mit US-Präsident Joe Biden geplant, der sich am Abend dazuschalten will.

US-Präsident Biden gibt erste formelle Pressekonferenz

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden wird sich am Donnerstag bei der ersten formellen Pressekonferenz seiner Amtszeit den Fragen von Journalisten stellen. Die Begegnung ist für den Nachmittag (Ortszeit) geplant - nach deutscher Zeit Donnerstagabend. Wegen der Corona-Pandemie wird die Zahl der anwesenden Journalisten begrenzt.

Woelki gewährt Einsicht in zurückgehaltenes Gutachten

KÖLN: Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki gestattet an diesem Donnerstag (09.00 Uhr) erstmals Einsicht in ein von ihm bisher unter Verschluss gehaltenes Missbrauchsgutachten. Das Gutachten wurde schon vor über einem Jahr von der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl fertiggestellt. Es untersucht den Umgang von Verantwortlichen des Bistums mit Vorwürfen des sexuellen Kindesmissbrauchs gegen Priester.

Schwieriges Jahr bei VW-Nutzfahrzeugen - neue Projekte sollen helfen

HANNOVER: Die Marke der leichten Nutzfahrzeuge im VW-Konzern (VWN) will das bestenfalls durchwachsene Corona-Jahr 2020 abschütteln und hofft auf die Zugkraft verschiedener neuer Projekte. Vorstandschef Carsten Intra stellt am Donnerstag (09.00 Uhr) Details der Bilanz vor. Darüber hinaus gibt er Auskunft über die «strategischen Ziele», wie das Unternehmen vorab ankündigte.

Förderbank KfW legt Bilanz vor: 2020 weniger Gewinn

FRANKFURT/MAIN: Nach einem Ausnahme-Förderjahr legt die staatliche KfW am Donnerstag (10.00 Uhr) ihre Geschäftszahlen für 2020 vor. Klar ist bereits: Die Corona-Krise hinterließ deutliche Bremsspuren in der Bilanz des von Bund und Ländern getragenen Förderinstituts. Der Gewinn dürfte deutlich geringer ausgefallen sein als die rund 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2019.

Prozess zu Cum-Ex-Aktiendeals in Wiesbaden beginnt

WIESBADEN: Am Landgericht Wiesbaden beginnt am Donnerstag (11.00 Uhr) ein Prozess zur strafrechtlichen Aufarbeitung von «Cum-Ex»-Aktiendeals. Die Justiz verhandelt über die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gegen den Anwalt Hanno Berger sowie zwei ehemalige Mitarbeiter einer Bank.

Milliardenverlust erwartet: Deutsche Bahn stellt Jahresbilanz vor

BERLIN: Die Deutschen Bahn will am Donnerstag (11.00 Uhr) die Jahreszahlen für 2020 vorlegen. Allein im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres hatte das Minus mehr als 3,7 Milliarden Euro betragen. Die Gesamtkosten der Krise könnten sich Einschätzungen der Bundesregierung zufolge in einigen Jahren auf 13 bis 14 Milliarden Euro belaufen.

Bundesgerichtshof urteilt zu Extra-Gebühr beim Online-Bezahlen

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entscheidet am Donnerstag (08.30 Uhr), ob Unternehmen ihren Kunden für Online-Bezahlungen per Paypal oder Sofortüberweisung eine Extra-Gebühr aufbrummen dürfen. Die Wettbewerbszentrale will die Frage grundsätzlich klären lassen und hat das Münchner Fernbus-Unternehmen Flixbus verklagt.

Kriselnde Tui veranstaltet digitale Hauptversammlung

HANNOVER: Der angeschlagene Reisekonzern Tui, der in der Corona-Krise Staatshilfen in Milliardenhöhe bekommen hat, hält am Donnerstag (12.00 Uhr) eine digitale Hauptversammlung ab. Die Veranstaltung mit Aufsichtsratschef Dieter Zetsche und Vorstandschef Fritz Joussen wird live im Internet übertragen.

Wald mit Ex-SED-Führungsbunker wird in Berlin versteigert

HOHENZIERITZ/BERLIN: In Berlin wird am Donnerstag (12.00 Uhr) ein fast in Vergessenheit geratenes Stück DDR-Geschichte versteigert: Der Schutzbunker der «SED-Bezirkseinsatzleitung» Neubrandenburg. Die von Bäumen überwucherte Schutzanlage mit Dekontaminationsschleuse liegt in einem Naturschutzgebiet bei Hohenzieritz (Mecklenburgische Seenplatte), etwa 100 Kilometer nördlich von Berlin.

Schlangengift statt Chemo - Entscheidung im Heilpraktiker-Prozess

MÜNCHEN: Der Vater eines fünf Jahre alten Jungen verlangt für das Kind insgesamt 170.000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld von der Heilpraktikerin seiner Partnerin, weil sie ihr dazu geraten haben soll, auf eine schulmedizinische Behandlung zu verzichten, obwohl sie an Gebärmutterhalskrebs erkrankt war. Die Heilpraktikerin, die ihre Patientin mit Präparaten aus Schlangengift, sogenannten Horvi-Präparaten, behandelt hatte, bestreitet das.

Bundesbeauftragte veröffentlicht Zahlen zu Drogentoten 2020

BERLIN: Die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig (CSU) veröffentlicht am Donnerstag Zahlen zu den Drogentoten in Deutschland im vergangenen Jahr. Dabei dürften sich auch mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen, die die Situation für viele Abhängige zusätzlich erschwert. Im Jahr 2019 war die Zahl der Drogentoten gestiegen. Häufigste Ursache waren weiterhin Überdosierungen von Opioiden wie Heroin und Morphin.

Schmiege soll neuer Chef-Aufseher der Privatsender in Bayern werden

MÜNCHEN: Bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) steht am Donnerstag (13.30 Uhr) die Wahl des künftigen Präsidenten an. Der BLM-Chef ist der Aufseher über die privaten Radio- und TV-Sender im Freistaat. Einziger Kandidat ist der derzeitige Geschäftsführer Thorsten Schmiege. Er soll ab Oktober Nachfolger von BLM-Chef Siegfried Schneider werden.

Bundestag entscheidet über Strafverschärfungen bei Kindesmissbrauch

BERLIN: Der Bundestag entscheidet an diesem Donnerstag über Strafverschärfungen bei Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Ein Gesetzentwurf der großen Koalition dazu sieht vor, dass sexuelle Misshandlungen von Kindern und die Verbreitung, der Besitz und die Beschaffung von Bildern und Filmen mit entsprechenden Inhalten künftig als Verbrechen geahndet werden. Außerdem sollen Ermittler mehr Befugnisse bei der Handy- oder Computerüberwachung im Zusammenhang mit solchen Straftaten bekommen.

Löw-Team startet in WM-Qualifikation - Fokus schon auf EM-Endrunde

DÜSSELDORF: Joachim Löw startet mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur letzten Mission als Bundestrainer. Am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) steht in Duisburg gegen Island der Auftakt der neuen WM-Qualifikation für 2022 an. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das End-Turnier in Katar.

Olympischer Fackellauf beginnt in Fukushima ohne Publikum

FUKUSHIMA: Mit dem am Donnerstag beginnenden Fackellauf sollen die Japaner einen Vorgeschmack auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio bekommen. Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen sind laut Organisatoren vorgesehen, um den traditionellen Lauf trotz Corona-Pandemie zum Erfolg zu machen. Die Zeremonie zum Auftakt in Fukushima findet ohne Publikum in einem Fußballtrainingszentrum statt, das während der Nuklearkatastrophe 2011 als Hauptquartier der Krisenmanager gedient hatte.