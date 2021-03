Das bringt der Donnerstag

EU-Arzneimittelbehörde EMA entscheidet über Johnson-Impfstoff

AMSTERDAM: Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) wird am Donnerstag voraussichtlich die bedingte Zulassung des Impfstoffes des US-Herstellers Johnson&Johnson empfehlen. Damit könnte die Behörde mit Sitz in Amsterdam den Weg für den vierten Corona-Impfstoff in der EU freimachen. Die EU-Kommission muss zwar noch zustimmen. Das gilt aber als Formsache und könnte ebenfalls am Donnerstag geschehen.

In Österreich startet Pilotprojekt im Kampf gegen Südafrika-Variante

WIEN: In einem Pilotprojekt soll in Österreich die Wirkung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer gegen die Südafrika-Variante des Coronavirus auf breiter Basis untersucht werden. Die Bürger des Tiroler Bezirks Schwaz, wo die ansteckendere Variante verbreitet ist, können sich ab Donnerstag mit dem Stoff impfen lassen. Rund 50.000 der etwa 64.000 infrage kommenden Personen haben sich dafür angemeldet.

Maas reist zu Nahost-Treffen nach Paris

PARIS/BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas reist am Donnerstag zu Gesprächen über eine Wiederbelebung des Friedensprozesses zwischen Israel und den Palästinensern nach Paris. Dort will er mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Jordanien und Ägypten beraten, wie man wieder Bewegung in den festgefahrenen Konflikt bringen kann.

Volkskongress billigt Fünf-Jahres-Plan und Wahlreform in Hongkong

PEKING: Die alljährliche Plenarsitzung des chinesischen Volkskongresses geht an diesem Donnerstag in Peking mit der Annahme des neuen Fünf-Jahres-Plans und des Haushalts zu Ende. Im Mittelpunkt stehen robustes Wachstum, eine Stärkung der Binnennachfrage und massive Investitionen in Innovation. Damit will die Volksrepublik wirtschaftlich und technologisch weniger abhängig vom Ausland werden. Angesichts von Spannungen mit den USA und Nachbarstaaten soll der Militäretat stark um 6,8 Prozent steigen.

Mehr als 15.000 Tote - Japan gedenkt der Opfer von Fukushima

TOKIO/FUKUSHIMA: Zehn Jahre nach der Katastrophe gedenkt Japan an diesem Donnerstag Tausender Todesopfer des Tsunamis von 2011 sowie des atomaren Super-Gaus von Fukushima. Kaiser Naruhito, Kaiserin Masako und Ministerpräsident Yoshihide Suga wollen in der Hauptstadt Tokio an einer Gedenkveranstaltung teilnehmen. Diese wird jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nur in reduzierter Form stattfinden. Im ganzen Land sind zudem weitere Zeremonien geplant.

Inflation gestiegen - Wie reagiert die Europäischen Zentralbank?

FRANKFURT/MAIN: Die zuletzt gestiegene Inflation sorgt für Diskussion. Doch nach Einschätzung von Volkswirten wird die Europäische Zentralbank (EZB) bei der Ratssitzung am Donnerstag ihren geldpolitischen Kurs nicht ändern. Die Ergebnisse der Beratungen der Notenbank in Frankfurt werden am Donnerstagnachmittag (1345 Uhr) veröffentlicht.

Ein Jahr gemeinsame Filialen: Volksbank und Sparkasse ziehen Bilanz

FRANKFURT/MAIN: Wie funktionieren gemeinsame Filialen von Volksbank und Sparkasse? Gut ein Jahr nach der Eröffnung ihres ersten «Finanzpunktes» ziehen Frankfurter Volksbank und Taunus Sparkasse an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) Bilanz. Die Partner betreiben 26 Filialen gemeinsam.

Nach Raserunfall auf Berliner Ku'damm - 29-Jähriger vor Gericht

BERLIN: Am Landgericht der Hauptstadt beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen mutmaßlichen Raser, der auf dem Berliner Kurfürstendamm eine Mutter und ihre Tochter schwer verletzt haben soll. Dem 29-Jährigen werden gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, verbotenes Kraftfahrzeugrennen, gefährliche und schwere Körperverletzung sowie Unfallflucht vorgeworfen.

Weitere Gruppenvergewaltigung in Freiburg - Männer erneut angeklagt

FREIBURG: Zwei wegen einer Gruppenvergewaltigung in Freiburg verurteilte Männer stehen wegen einer mutmaßlichen weiteren solchen Tat von Donnerstag (9.00 Uhr) an erneut vor Gericht. Die beiden Syrer sollen gemeinsam mit einem dritten, ebenfalls syrischen Angeklagten im September 2017 eine damals 20 Jahre alte Frau gemeinschaftlich vergewaltigt haben. Der Tatort sei die Freiburger Wohnung eines der Angeklagten gewesen. Es sind elf Sitzungstage vorgesehen.

Fahrt in Menschengruppe - Prozess um fünffachen Mordversuch

MÜNCHEN: Er soll versucht haben, seine Lebensgefährtin, die kleine Tochter und drei weitere Menschen mit seinem Auto umzubringen - nun steht ein Mann, der im Mai 2020 in eine Gruppe von Fußgängern gefahren sein soll, in München vor Gericht. Dort muss er sich von Donnerstag (9.30 Uhr) an wegen fünffachen Mordversuchs verantworten.

Offizieller Start für mehrmonatigen Umzug der Stabkirche Stiege

STIEGE: Im Harz beginnt mit dem Abbau eines Zierelementes der Stabkirche Stiege am Donnerstag (10.00 Uhr) der Umzug aus einem Wald in ein belebtes Dorf. Die deutschlandweit einmalige Kirche im norwegischen Drachenstil wird in den kommenden Monaten weitgehend parallel ab- und aufgebaut. So soll sie in Zukunft vor mutwilliger Zerstörung bewahrt werden.

Löw spricht: Pressekonferenz nach Rücktrittsankündigung

FRANKFURT/MAIN: Bundestrainer Joachim Löw erklärt an diesem Donnerstag (ab 13.30 Uhr) die Hintergründe zu seiner Rücktrittsankündigung. Der 61-Jährige gibt zusammen mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff und DFB-Präsident Fritz Keller eine Video-Pressekonferenz. Bierhoff und Keller könnten möglicherweise erste Auskünfte über die Suche nach einem Nachfolger geben. Löw hatte am Dienstag über den Deutschen Fußball-Bund mitteilen lassen, dass er sein Amt nach der EM in diesem Sommer aufgeben wird.

IOC berät über die nächsten Olympischen Spiele

LAUSANNE: Nach der Wiederwahl von Präsident Thomas Bach beschäftigt sich die IOC-Generalversammlung am Donnerstag (12.00 Uhr) mit den kommenden Olympischen Spielen. Im Zentrum dürften am zweiten Tag der 137. Session des Internationalen Olympischen Komitees die Fragen zu den um ein Jahr verlegten Sommerspielen in Tokio stehen. Das Japan-Gastspiel war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden, noch immer halten sich Zweifel an einer Austragung in diesem Jahr. Das Organisationskomitee und die IOC-Koordinierungskommission werden einen Bericht zum Stand der Vorbereitungen vorlegen.

Weltcup in Tschechien: Biathleten hoffen auf weitere Podestplätze

NOVE MESTO: Nach dem Staffelsieg und einem Podestplatz von Arnd Peiffer hoffen die deutschen Biathleten beim zweiten Weltcup-Teil in Nove Mesto auf weitere Erfolgserlebnisse. Im Sprint am Donnerstag (17.30 Uhr/ZDF und Eurosport) erhält neben den Arrivierten Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll auch erneut Johannes Kühn eine Chance. Er hatte in der Vorwoche nach fünf Fehlern im Stehendschießen entnervt das Rennen aufgegeben. Olympiasieger Peiffer war am vergangenen Samstag Dritter über die zehn Kilometer geworden, ihm hatten nur 4,4 Sekunden zu seinem elften Weltcupsieg gefehlt.