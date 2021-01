Das bringt der Donnerstag

Urteil im Lübcke-Prozess wird verkündet

FRANKFURT/MAIN: Im Mordprozess um den Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) das Urteil verkündet. Seit Juni vergangenen Jahres verhandelt der 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt gegen den mutmaßlichen Täter Stephan Ernst und den wegen Beihilfe angeklagten Markus H.

Scheuer als letzter Zeuge erneut im Maut-Ausschuss

BERLIN: Als letzter Zeuge im Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten Pkw-Maut wird am Donnerstag (12.30 Uhr) erneut Verkehrsminister Andreas Scheuer vernommen. Der CSU-Politiker war Anfang Oktober ein erstes Mal befragt worden und hatte zentrale Vorwürfe zurückgewiesen. Im Mittelpunkt stand damals die Frage, ob es möglich gewesen wäre, bei Vertragsabschlüssen mit den Betreiberfirmen bis zu einem anstehenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu warten.

BGH stellt Weichen für Verfolgung ausländischer Kriegsverbrechen

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) stellt am Donnerstag (14.30 Uhr) wichtige Weichen für die Strafverfolgung ausländischer Kriegsverbrechen in Deutschland. Bisher bringt die Bundesanwaltschaft auch Mitarbeiter fremder Regierungen und Staatsbedienstete vor Gericht. Es gibt aber Stimmen, denen zufolge solche Funktionsträger in anderen Staaten Immunität genießen und deshalb dort nicht verurteilt werden dürfen. Jetzt will der BGH dazu Position beziehen. (Az. 3 StR 564/19)

Russisches Gericht prüft Inhaftierung des Kremlgegners Nawalny

MOSKAU: Nach der Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny will ein Gericht in der Nähe von Moskau am Donnerstag in einem Berufungsverfahren über die 30-tägige Haftstrafe entscheiden. Nawalnys Anwälte wollen im Stadtgericht von Chimki die Freilassung des 44-Jährigen erreichen.

IG Metall berichtet über Mitgliederentwicklung im Corona-Jahr

FRANKFURT/MAIN: Über ihre Entwicklung im Corona-Jahr 2020 berichtet die IG Metall an diesem Donnerstag (10.00 Uhr). Der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann hatte die mächtigste deutsche Gewerkschaft bereits im Dezember darauf eingestimmt, dass die Zahl der Mitglieder gesunken ist.

BGH vor Grundsatz-Urteil zu staatlichem Schadenersatz für Mieter

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Donnerstag (10.00 Uhr) in einem Pilotverfahren, ob Mieterinnen und Mietern für Behörden-Pannen beim Start der Mietpreisbremse Schadenersatz zusteht. Die Landesregierungen können seit Juni 2015 «Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten» ausweisen.

EU-Innenminister beraten über Asylreform und Schengen-Raum

BRÜSSEL: Die EU-Innenminister nehmen am Donnerstag (10.00 Uhr) einen weiteren Anlauf bei der seit Jahren blockierten Reform der EU-Asyl- und Migrationspolitik. Bei einer informellen Videokonferenz beraten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und seine Kollegen über mögliche Gemeinsamkeiten. Beschlüsse werden nicht erwartet.

Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss beendet Zeugenvernehmung

BERLIN: Mit der Befragung von zwei ehemaligen Innenministern beendet der Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Anschlag auf den Breitscheidplatz an diesem Donnerstag die öffentliche Zeugenbefragung. Der Ausschuss hat die Aufgabe, Behördenfehler rund um den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt aufzuklären. Von Lorenz Caffier (CDU), dem langjährigen Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, wollen die Abgeordneten wissen, warum der Verfassungsschutz in Schwerin den Hinweis eines Informanten zu möglichen Kontakten zwischen dem Attentäter Anis Amri und einer Berliner Clan-Familie versenkt hatte.

Fall «Gregoretti» in Italien - Aussage von Giuseppe Conte erwartet

ROM: Inmitten der Regierungskrise muss der zurückgetretene italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte am Donnerstag im Fall des Schiffs «Gregoretti» aussagen. Der zuständige Staatsanwalt bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die für Donnerstag geplante Anhörung. Konkret geht es um ein Verfahren in Catania auf Sizilien gegen den Ex-Innenminister Matteo Salvini. Dem Chef der rechten Partei Lega werden Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung vorgeworfen.

Schlangengift statt Schulmedizin - Prozess gegen Heilpraktikerin

MÜNCHEN: Muss eine Heilpraktikerin einem fünf Jahre alten Jungen Schmerzensgeld zahlen, weil seine Mutter an Krebs starb? Mit dieser Frage befasst sich das Oberlandesgericht (OLG) München am Donnerstag (13.00 Uhr). Der Vater verlangt für das Kind insgesamt 170.000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld von der Heilpraktikerin seiner Partnerin - weil sie ihr dazu geraten haben soll, auf eine schulmedizinische Verhandlung zu verzichten, obwohl sie an Gebärmutterhalskrebs erkrankt war.

Mordprozess gegen 42-Jährigen: Schülerin in Berlin erwürgt

BERLIN: Knapp ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer 15-jährigen Schülerin in Berlin beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder. In dem Verfahren am Landgericht der Hauptstadt wird dem 42-jährigen Deutschen vorgeworfen, das Mädchen in der Nacht zum 5. August 2020 auf einer Brache an der Rummelsburger Bucht erwürgt zu haben.

Tod in Ostsee vorgetäuscht - Urteil erwartet

KIEL: Im Prozess um einen versuchten Millionen-Versicherungsbetrug durch einen vorgetäuschten Tod in der Ostsee will das Kieler Landgericht am Donnerstag (14.30 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwältin beantragte wegen gemeinschaftlich begangenen versuchten Versicherungsbetrugs in besonders schwerem Fall vier Jahre Haft für den 53-jährigen Angeklagten sowie zwei Jahre und zehn Monate für dessen gleichaltrige Ehefrau.