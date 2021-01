Das bringt der Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 07/01/2021 | Aktualisiert um: 18:39 | Überblick

Merkel und Weidmann bei CSU-Landesgruppenklausur

BERLIN: Mit einem ungewöhnlichen Auftritt von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt die CSU-Landesgruppe im Bundestag am Donnerstag (10.00 Uhr) ihre traditionelle Winterklausur fort. Nach Merkel werden die Parlamentarier auch mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sowie UN-Klimachefin Patricia Espinosa Cantellano diskutieren. Wegen der Corona-Pandemie hat die CSU ihr Treffen vom oberbayerischen Kloster Seeon nach Berlin verlegt und als hybride Veranstaltung organisiert.

Voraussichtlich Plädoyers und Urteil in Prozess gegen Waffensammler

FLENSBURG: Im Prozess gegen einen Mann, der über Jahre verbotenerweise tonnenweise Waffen, Munition und Sprengstoff besessen und auch verkauft haben soll, werden am Donnerstag (9.15 Uhr) voraussichtlich die Plädoyers gehalten und das Urteil gesprochen. Der Mann ist unter anderem wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Sprengstoffgesetz angeklagt. Die Taten hatte der 41 Jahre alte Angeklagte aus einem kleinen Dorf in Nordfriesland am ersten Verhandlungstag am Landgericht Flensburg eingeräumt.