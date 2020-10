Das bringt der Donnerstag

Seehofer berät mit EU-Kollegen über neue Asylpolitik

BRÜSSEL: Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag (10.00 Uhr) erstmals über die neuen Vorschläge für eine Reform der Migrations- und Asylpolitik. Weil Deutschland derzeit den Vorsitz der EU-Staaten innehat, leitet Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Verhandlungen. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das ursprünglich in Luxemburg geplante Treffen als Videokonferenz statt.

Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Bilanzskandal startet

BERLIN: Im Bundestag startet am Donnerstag (15.00 Uhr) der mit Spannung erwartete Untersuchungsausschuss zum spektakulären Bilanzskandal rund um den ehemaligen Dax-Konzern Wirecard. Die Abgeordneten wollen in den kommenden Monaten unter anderem herausfinden, ob das deutsche Fintech-Unternehmen als aufstrebender Börsenstar von den Aufsichtsbehörden mit Samthandschuhen angefasst wurde.

Literaturnobelpreisträger wird in Stockholm verkündet

STOCKHOLM: Die Schwedische Akademie in Stockholm gibt am Donnerstag den diesjährigen Literaturnobelpreisträger bekannt. Frühestens um 13.00 Uhr will die altehrwürdige Institution verkünden, wer die mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) dotierte Auszeichnung in diesem Jahr erhält. Knapp 200 nominierte Kandidaten sind im Rennen, deren Namen traditionell vorab geheimgehalten werden.

Wahlrechtsänderung steht im Bundestag zur Abstimmung

BERLIN: Der Bundestag berät am Donnerstag (17.30 Uhr) abschließend über eine Änderung des Wahlrechts, die ein weiteres Anwachsen des Parlaments verhindern soll. CDU/CSU und SPD haben nach langem internen Ringen einen Gesetzentwurf vorgelegt, den sie nun mit ihrer Mehrheit im Bundestag verabschieden wollen. Die Opposition sowie viele Fachleute lehnen ihn als weitgehend wirkungslos ab. FDP, Grüne und Linke haben gemeinsam einen eigenen Entwurf vorgelegt. Zur Abstimmung wird außerdem auch ein Entwurf der AfD stehen.

Terror auf dem Weihnachtsmarkt: Maaßen als Zeuge im Bundestag

BERLIN: Auf unangenehme Fragen nach Schuld und Verantwortung muss sich Hans-Georg Maaßen, der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, einstellen. Er soll am Donnerstag im Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz als Zeuge vernommen werden. Die Abgeordneten wollen von ihm wissen, ob und wenn ja, weshalb das Bundesamt die Gefährlichkeit des radikalen Islamisten und späteren Attentäters Anis Amri damals falsch einschätzte.

Bundesgerichtshof und Bundesanwaltschaft feiern 70-jähriges Bestehen

KARLSRUHE: Bundesgerichtshof (BGH) und Bundesanwaltschaft werden 70 Jahre alt. Zum Geburtstag gibt es am Donnerstag (11.00 Uhr) eine Gesprächsrunde unter anderen mit BGH-Präsidentin Bettina Limperg und Generalbundesanwalt Peter Frank. Übertragen wird die Veranstaltung im SWR-Fernsehen und per Livestream im Internet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, gratulieren per Videobotschaft.

Urteil im Missbrauchs-Prozess gegen Ehepaar aus Gifhorn erwartet

Hildesheim (dpa/lni) - Nach einem langwierigen Prozess um sexuellen Missbrauch in einer Wohngruppe für hilfsbedürftige Kinder wird an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) das Urteil erwartet. Seit Anfang Januar muss sich ein Ehepaar aus Gifhorn am Landgericht Hildesheim verantworten. Es hatte die familienähnliche Gruppe geleitet.

Berliner Prozess um mutmaßlichen Auftragsmord - Erste Zeugen kommen

BERLIN: Im Prozess um einen mutmaßlichen Auftragsmord in Berlin werden am Donnerstag (9.00 Uhr) erste Zeugen am Kammergericht erwartet. Die Verhandlung gegen einen Russen hatte am Mittwoch begleitet von großem öffentlichen Interesse begonnen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Auftrag staatlicher russischer Stellen einen Georgier tschetschenischer Abstammung mit einer Schalldämpfer-Pistole getötet zu haben.

Deutsches Tennis-Doppel kämpft bei French Open um Finaleinzug

PARIS: Die Vorjahressieger Kevin Krawietz und Andreas Mies bestreiten am Donnerstag bei den French Open der Tennisprofis in Paris das Halbfinale im Doppel-Wettbewerb. Der 28 Jahre alte Coburger Krawietz und der zwei Jahre ältere Kölner Mies treffen im zweiten Match des Tages (ca. 14.00 Uhr Uhr/Eurosport) auf die diesjährigen US-Open-Finalisten Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Niederlande/Kroatien).