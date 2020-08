Das bringt der Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 20/08/2020 | Überblick

Demokraten-Parteitag: Harris vor Nominierung - Auftritt Obama

MILWAUKEE: Beim Parteitag der US-Demokraten wird am Mittwochabend (Ortszeit/Donnerstagfrüh MESZ) die kalifornische Senatorin Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin nominiert. Die 55-Jährige will im November mit Joe Biden (77) gegen US-Präsident Donald Trump in die Wahl ziehen. Harris nimmt die Nominierung in Wilmington (Delaware) an, wo sie eine Rede halten wird. Ein weiterer Höhepunkt am vorletzten Tag der Convention ist der Redebeitrag von Ex-Präsident Barack Obama, an dessen Seite Biden acht Jahre lang Vizepräsident war.

Merkel empfängt Greta Thunberg und weitere Klima-Aktivistinnen

BERLIN: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und weitere Vertreterinnen der Bewegung Fridays for Future sind am Donnerstag (10.00 Uhr) bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Gast. Im Kanzleramt in Berlin will Merkel mit ihnen unter anderem über die Klimapolitik der EU sprechen, wie sie angekündigt hat.

Macron empfängt Merkel am Mittelmeer - Internationales auf Agenda

BORMES-LES-MIMOSAS: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht am Donnerstag (16 Uhr) Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron erstmals in seiner Präsidentenresidenz Fort de Brégançon am Mittelmeer. Die beiden wollen sich bei dem Treffen in Südfrankreich über diverse internationale Themen austauschen.

Umstrittener Polizeieinsatz ist Thema im Landtag

DÜSSELDORF: Der umstrittene Polizeieinsatz in der Düsseldorfer Altstadt wird an diesem Donnerstag (13.30) Thema im Landtag. Ein Beamter hatte bei der Festnahme eines 15-Jährigen diesen mit seinem Bein am Boden fixiert. Im Netz verbreitete Videoaufnahmen weckten Erinnerungen an den Tod des US-Amerikaners George Floyd. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wird dem Innenausschuss des Parlaments zum Stand der Ermittlungen berichten.

Bundesgerichtshof verhandelt über Klage von Kohls Witwe

KARLSRUHE: Im erbitterten Streit zwischen Maike Kohl-Richter und dem Journalisten Heribert Schwan verhandelt am Donnerstag (10.00 Uhr) der Bundesgerichtshof (BGH). Helmut Kohls Witwe will von dessen früherem Ghostwriter wissen, ob er von den langen Gesprächen mit dem Altkanzler noch Mitschnitts-Kopien hat. Nach dem Zerwürfnis mit Schwan hatte Kohl noch zu Lebzeiten die Herausgabe der Original-Kassetten erstritten. Nun will seine Witwe auch an Kopien, Abschriften und andere Unterlagen kommen. Die Auskunftsklage soll das vorbereiten. Ob die Karlsruher Richter gleich ihr Urteil verkünden oder einen Extra-Termin bestimmen, ist offen.

Kramp-Karrenbauer bei Übergabe von erstem A350 als Regierungsflieger

HAMBURG: Auf dem Gelände der Lufthansa Technik in Hamburg soll am Donnerstag (10.00 Uhr) der erste Airbus A350 an die Bundeswehr zur Nutzung durch die Flugbereitschaft übergeben werden. Zu der Zeremonie wird Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) erwartet. Es sei das weltweit erste Regierungsflugzeug auf Basis eines A350-900, teilte die Lufthansa Technik mit.

Studie klärt auf: Welcher Müll landet in Parks und auf Straßen?

BERLIN: Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) präsentiert am Donnerstag (9.00 Uhr) in Berlin Erkenntnisse darüber, wie viel Müll und was genau in Parks und auf Straßen landet statt in den Mülleimern. Hintergrund ist, dass sich künftig die Produzenten von Zigaretten, Verpackungen und anderem Einweg-Plastik an den Entsorgungskosten beteiligen sollen. Bislang übernehmen diese Kosten vor allem die Kommunen über die Straßenreinigung.

Verfassungsgericht entscheidet über Klagen von Windpark-Betreibern

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Donnerstag (9.30 Uhr) seine Entscheidung über Klagen mehrerer Meereswindpark-Betreiber. Sie richten sich gegen Anfang 2017 in Kraft getretene Regeln für Windenergie-Anlagen auf See. Damals führte die Politik ein neues Ausschreibungsverfahren ein. Alle laufenden Planfeststellungs- oder Genehmigungsverfahren endeten automatisch.

Bund und Länder beraten über Straßenverkehrsordnung

BERLIN: Im festgefahrenen Streit über die neue Straßenverkehrsordnung wollen Bund und Länder am Donnerstag das weitere Vorgehen beraten. Im Vorfeld der Gespräche auf Ebene der Staatssekretäre wurde nicht mit einer Einigung gerechnet. In Berliner Regierungskreisen hieß es, es handle sich um einen fachlichen und rechtlichen Austausch, es könnte eine Verständigung über das weitere Verfahren geben. An den Beratungen nehmen die Staatssekretäre der Verkehrs- und Innenministerien von Bund und Ländern teil. Wegen eines Formfehlers waren neue Bußgeldregeln außer Vollzug gesetzt worden. Dabei geht es vor allem um härtere Strafen bei zu schnellem Fahren.

Prozess in Gera: Hauptfeldwebel soll Soldatin zu Sex gezwungen haben

GERA: Wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe auf zwei Soldatinnen muss sich ein Hauptfeldwebel der Bundeswehr am Donnerstag (9.00 Uhr) in Gera vor Gericht verantworten. Dem 45-Jährigen werden nach Auskunft des Amtsgerichts unter anderem sexuelle Nötigung und Vergewaltigung vorgeworfen.

Mann steht nach Schütteltod seines Babys wegen Totschlags vor Gericht

OLDENBURG: Weil er sein Baby durch heftiges Schütteln tödlich verletzt haben soll, muss sich ein 33-Jähriger von diesem Donnerstag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seinen wenige Monate alten Sohn Anfang März 2018 in Wilhelmshaven so stark geschüttelt zu haben, dass der Säugling einen Hirnschaden erlitt und starb. Sie hat den Deutschen wegen Totschlags angeklagt.

Frau wegen Vergewaltigung ihrer Partnerin vor Gericht

KREFELD: Eine 30-Jährige soll in Krefeld ihre damalige Lebensgefährtin vergewaltigt haben. Am Donnerstag (09.00 Uhr) steht sie als Angeklagte vor Gericht. Die Düsseldorferin soll die Tat vor drei Jahren in der gemeinsamen Krefelder Wohnung begangen haben.