Von: Redaktion DER FARANG | 18.07.19

EU-Innenminister beraten über Flüchtlingsverteilung

HELSINKI (dpa) - Die Innenminister der EU-Staaten wollen an diesem Donnerstag bei einem Treffen in Helsinki erneut über die festgefahrene Situation in der Migrationspolitik beraten.



Mit Spannung wird dabei vor allem erwartet, ob eine Einigung auf eine Übergangsregelung für die Verteilung von Flüchtlingen gelingt, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet werden.

Sea-Watch-Kapitänin Rackete wird in Italien erneut vernommen

ROM (dpa) - Die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete muss sich in Italien erneut einem Verhör stellen.



An diesem Donnerstag (10.00 Uhr) steht eine Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft in der sizilianischen Stadt Agrigent an. Diese ermittelt gegen die 31-Jährige aus Niedersachsen unter anderem wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Widerstandes gegen ein Kriegsschiff.

Maas und Lawrow sprechen über Ukraine-Krise

KÖNIGSWINTER (dpa) - Erstmals seit Beginn der Ukraine-Krise nehmen am deutsch-russischen Gesprächsforum Petersburger Dialog wieder die Außenminister beider Länder teil.



Heiko Maas und Sergej Lawrow sind am Donnerstag auf dem Petersberg bei Bonn zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung dabei und werden vor etwa 300 Teilnehmern aus Wirtschaft, Politik, Kultur und anderen gesellschaftlichen Bereichen reden.

Klimakabinett berät über CO2-Preis - noch keine Entscheidungen

BERLIN (dpa) - Das Klimakabinett der Bundesregierung kommt am Donnerstag zum dritten Mal zusammen.



Bei den Beratungen der zuständigen Fachminister mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Abend im Kanzleramt in Berlin soll es um die bisher vorgelegten Maßnahmen der Ressorts für mehr Klimaschutz gehen.

BMW-Aufsichtsrat will neuen Vorstandschef küren

MÜNCHEN/SPARTANBURG (dpa) - Vor zwei Wochen hat BMW-Chef Harald Krüger das Handtuch geworfen - am Donnerstag will der Aufsichtsrat nun seinen Nachfolger benennen. Als Favoriten gelten Produktionsvorstand Oliver Zipse und Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich.

G7-Finanzminister schließen Treffen in Frankreich ab

CHANTILLY (dpa) - Die Finanzminister der großen Industrienationen (G7) schließen am Donnerstag (08.00 Uhr) ihr Treffen in Chantilly nördlich von Paris ab.



Der deutsche Ressortchef Olaf Scholz (SPD) will sich dabei zur Entwicklungspolitik zu Wort melden. Dabei geht es unter anderem um eine von Deutschland koordinierte Initiative, in Afrika bessere Rahmenbedingungen für Investitionen privater Unternehmen zu schaffen.

Prozess gegen türkischen Intellektuellen Kavala geht in Endphase

ISTANBUL (dpa) - Der international beachtete Prozess gegen den inhaftierten Intellektuellen Osman Kavala und 15 weitere Aktivisten in der Türkei geht am Donnerstag in die entscheidende Phase.



Die Verhandlung wird am Hochsicherheitsgefängnis Silivri westlich von Istanbul fortgesetzt.

SAP legt Quartalszahlen vor

WALLDORF (dpa) - Europas größter Softwareanbieter SAP legt an diesem Donnerstag (07.00 Uhr) die Zahlen für das zweite Quartal vor.



Anleger werden genau schauen, ob die Walldorfer bei der Profitabilität vorwärts gekommen sind. SAP-Chef Bill McDermott hatte mit den Zahlen zum ersten Quartal eine positive Entwicklung bei der lange unter Druck stehenden operativen Marge versprochen - also dem Anteil vom Gewinn am Umsatz. Mit dem Schwenk zur Cloudsoftware aus dem Internet war sie mehrere Jahre in Folge gesunken.

Tödlicher Unfall auf Autobahnparkplatz - Prozess wegen Mordes

DARMSTADT (dpa) - Rund ein halbes Jahr nach einem tödlichen Unfall auf einem Autobahn-Rastplatz in Südhessen beginnt am Donnerstag (9.00) der Prozess gegen einen 18 Jahre alten Mann.



Er ist vor dem Landgericht Darmstadt wegen Mordes angeklagt. Der Deutsche, der keinen Führerschein hat, war am 30. Dezember 2018 auf der A5 vor einer Zivilstreife der Polizei davongefahren, die ihn wegen der abgelaufenen Versicherung des Wagens kontrollieren wollte.

Prozess um verdurstetes Mädchen - IS-Sklavin sagt weiter aus

MÜNCHEN (dpa) - Vor dem Oberlandesgericht München soll eine mutmaßliche IS-Sklavin ihre Aussage am Donnerstag (9.30 Uhr) fortsetzen.



In dem Prozess gegen eine junge Deutsche, der sich um ein verdurstetes jesidisches Mädchen dreht, ist sie die wichtigste Zeugin.

148. British Open in Nordirland: 156 Golfer jagen «Claret Jug»

PORTRUSH (dpa) - In Nordirlands Küstenstädtchen Portrush beginnen an diesem Donnerstag die 148. British Open.



Insgesamt 156 Golfspieler machen sich vier Tage lang auf die Jagd nach der sogenannten Claret Jug. Die silberne Weinkaraffe ist die Trophäe für den Sieger.

Fecht-WM: Degenfechterinnen und Säbelfechter eröffnen Hauptrunde

BUDAPEST (dpa) - Bei der WM in Budapest kämpfen an diesem Donnerstag die Degenfechterinnen und Säbelfechter im Einzel um die Medaillen.



Die Hauptrunde der Damen beginnt in der BOK Sports Hall um 8.30 Uhr, die Herren starten um 10.00 Uhr. Die Finalkämpfe sind für 18.40 Uhr terminiert, zuvor werden um 18.00 Uhr die Weltmeisterschaften in der ungarischen Hauptstadt offiziell eröffnet.