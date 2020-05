Das bringt der Donnerstag

Neue Daten zur Lage am US-Arbeitsmarkt mitten in der Corona-Krise

WASHINGTON: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht am Donnerstag (14.30 Uhr MESZ) erneut die wöchentliche Zahl neuer Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Seit Mitte März haben in den USA bereits mehr als 36 Millionen Menschen mindestens zeitweise ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Experten rechnen wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Der Laufsteg in Corona-Zeiten: Das «GNTM»-Finale ohne Klum

BERLIN: Erstmals in Abwesenheit von Moderatorin Heidi Klum wird an diesem Donnerstag (20.15 Uhr, ProSieben) in Berlin «Germany's next Topmodel» gekürt. Die 46 Jahre alte Moderatorin wird während der gesamten Sendung live aus ihrer Wahlheimat Los Angeles zugeschaltet. Grund für Klums Abwesenheit sind die Reisebeschränkungen durch die Corona-Krise. Im Finale stehen vier junge Frauen. Zwei von ihnen kommen aus Österreich, zwei aus Deutschland, genauer aus Hessen.